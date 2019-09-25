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 Политика Украины
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 Только полная деоккупация полуострова возобновит гражданскую и религиозную свободу в Крыму, - Денисова

Базовые свободы человека в Крыму могут быть восстановлены только после полной деоккупации полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на Совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве заявила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Только полная деоккупация украинских территорий позволит прекратить преследования верующих разных конфессий и возобновит гражданскую и религиозную свободу граждан Украины", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что оккупационная власть в Крыму отнесла к экстремистским организациям Меджлис крымскотатарского народа.

Денисова рассказала о так называемом деле Хизб ут-Тахрир, когда в течение одного дня ФСБ провела 26 обысков, арестовав 24 мусульман - якобы за создание террористической организации. Она заметила, что большинство арестованных крымских татар относятся к общественному правозащитному движению "Крымская солидарность".

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Уполномоченный ВР напомнила, что с начала оккупации по обвинениям в связях с запрещенными мусульманскими группами в Крыму арестованы или осуждены 59 человек. На полуострове системно нарушается свобода слова, постоянно поступают сообщения о похищении людей.

"Десятки человек пропали без вести. 16 сентября в Крыму в лесу было найдено тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эюпова, который исчез год назад", - рассказала Денисова.

Она также подчеркнула, что на оккупированных территориях изменено законодательство о религиозных организациях, что стало инструментом для террора, в частности против Украинской православной церкви (ПЦУ) и евангельских христианских организаций

Источник: https://censor.net.ua/n3150244
 
 
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Шо то є деокупація? Щось завуальоване.
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ну и шо , так и есть и шо с этого заявления ?
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гніди пропукінські вам час вже зашморги собі купляти..поки не подорожчало-ЗАОЩАДИТЕ Лише повна деокупація українських територій відновить громадянську і релігійну свободу наших громадян, - Денісова - Цензор.НЕТ 7941
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Так если у нас окупация сосиянами, то почему мы, на своей богом даной земле, должны отводить войска?
Лише повна деокупація українських територій відновить громадянську і релігійну свободу наших громадян, - Денісова - Цензор.НЕТ 7439

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Путін не вічний, майте всі терпіння, буде все таки деокупація Криму.
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