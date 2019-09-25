 Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Carlos Holmes Tru", – написал Пристайко.
Глава МИД отметил, что продолжает работу в Нью-Йорке.
Как это мило!
Кокс, кокс...
Без перерыва.
Это не выдаётся как огромное достижение, перерезания ленточек нет
Зеленский не вылез пиариться на этом
Поэтому новость не вызывает отторжения. Обычный рабочий вопрос
А теперь поднапрягись и найди 10 отличий с поведением Пети
Ничего нового.
Как символично
.
Зєбіли, ви це "сделали" !
треба ж знати хто державу очолює.
не бачу особливої різниці.
кортеджі ті самі, витрати на преза теж.
довго перелічувати.
👍👍👍
певно твій кумір.
скіко таких ніків мала 3 ?
в тебе всі повадкі еталонної ватніци.
Подбираемся выше , к континенту, названному в честь Америго Веспуччи)))
Удачи вам , а то у меня через два года виза заканчивается, не хочу в Киев за ней пилить.
Тогда уж украинский паспорт вообще будет практически по весу и открывающимся возможностям сравним с европейским.( ну почти)
Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Ивано-Франковскую область сообщил о том, что Украина в ближайшее время подпишет соглашение о безвизовом режиме с Таиландом.
Мальчики go-go - Гей Паттайя.
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