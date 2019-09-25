EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1563  84
Все про:Колумбия (20) безвизовый режим (1405) Пристайко (189)

 Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с Колумбией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Carlos Holmes Tru", – написал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планирую подписать несколько соглашений о безвизе для Украины в Нью-Йорке, - Пристайко

Глава МИД отметил, что продолжает работу в Нью-Йорке.

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150242
 
   
 Топ комментарии
 
Для этого он с Лавровым консультировался, где лучшие точки и диллеры Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией - Цензор.НЕТ 8966
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для этого он с Лавровым консультировался, где лучшие точки и диллеры Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией - Цензор.НЕТ 8966
 показать весь комментарий
 
 
Кокс, кокс...
Как это мило!
Кокс, кокс...
Без перерыва.

 показать весь комментарий
 
Breaking news: В Донецке горит и взрывается склад боеприпасов боевиков ДНР - Денис Казанский
 показать весь комментарий
 
 
Когда порохосвин подписывал безвизы с непонятно кем, то нормально кем. Теперь соя воет и негодует.
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, это эхо вашего зрадного воя про подписание безвизов при Порошенко. "Порохоботы" вашими же перлами про зраду вас живьём съедят.
 показать весь комментарий
 
 
Ото ж, Дениско, поршоенко невідомо з ким підписував, а зе!лєнскій якраз відомо з ким! З самим великим постачальником коксу (і це не вугілля) у світі.
 показать весь комментарий
 
 
Это подписал Пристайко в первый месяц работы в рамках поездки в ООН
Это не выдаётся как огромное достижение, перерезания ленточек нет
Зеленский не вылез пиариться на этом

Поэтому новость не вызывает отторжения. Обычный рабочий вопрос

А теперь поднапрягись и найди 10 отличий с поведением Пети
 показать весь комментарий
 
 
Открою секрет об этом начал год назад Климкин
 показать весь комментарий
 
 
Безвіз з ЄС і якоюсь "діркою в сраці бабуїна" мабуть таки різні по важливості досягнення, твоя Раша до тепер в ЄС по візах проривається
 показать весь комментарий
 
 
Мне одного отличия достаточно. Зечмо - ***********- олигархическая кукла. Но ненецким черноротым хабалкам нравится, вижу.
 показать весь комментарий
 
 
Это у тебя вторая стадия принятия неизбежного - гнев.
Ничего нового.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тут не поспоришь. Хочешь - не хочешь, а приходиться принимать неизбежность того, что трое из четырёх украинцев телевизороголовые долбо...бы.
 показать весь комментарий
 
 
Не тобі, кацапоязичному, писати про Українську Націю!
 показать весь комментарий
 
Зебобик, если ес для тебя непонятно кто, то ты подтверждаешь свое зебильство вдвойне. Голубые кульки и то умнее были)
 показать весь комментарий
 
 
Ненецкая хабалка черноротая лично сказала.
 показать весь комментарий
 
 
Картинка прикольна, проте це фейк, що запостив Ляшко.
 показать весь комментарий
 
Обратите внимание на партнера по сцене Мику Фаталова, это тоже фейк? Там одни нарки в квартале, даже Потап и Настя Каменских говорили, что селебрити частенько "закидывают" в связи с тяжким концертным графиком. А у меня нету оснований не доверять Потапу и Насте:
Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією - Цензор.НЕТ 5243
 показать весь комментарий
 
 
В Колумбии наркотики
Как символично Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией - Цензор.НЕТ 4309
 показать весь комментарий
 
 
У 🤡 ломка? Не зря за ним бурят по пятам бегает и в ухо дует
 показать весь комментарий
 
 
Йеее! Колумбия! Где в лесах много-много дикого кокса.
 показать весь комментарий
 
 
О?! Нормас! Воха теперь вообще в ударе будет. Чистоганчик пойдёт потоком.
 показать весь комментарий
 
 
а это кто что увидел)))) а кто - сахарную пудру и коржики))))
 показать весь комментарий
 
Вітаю всіх зєбілів! Тепер колумбійський "кокс" стане для вас доступним 24 години на добу в необмеженій кількості.

Зєбіли, ви це "сделали" !
 показать весь комментарий
 
 
Ну так логично. лучшая страна для коземанды
 показать весь комментарий
 
 
Кому шо, а тролям тільки наркотики в Колумбії і ввижаються.
 показать весь комментарий
 
 
Надо же, сколько среди соевых специалистов по наркотрафику
 показать весь комментарий
 
 
певно люди обізнані гарантовими примхами та слабкостями.
треба ж знати хто державу очолює.
 показать весь комментарий
 
 
вперше в історії державу очолює дійсно народний Президент
 показать весь комментарий
 
зовсім не факт.
не бачу особливої різниці.
кортеджі ті самі, витрати на преза теж.
довго перелічувати.
 показать весь комментарий
 
 
ага, в його пристрастях є дещо близьке до тебе - німецькі кіношки.
 показать весь комментарий
 
 
Не, Хеня, ватный-ватный запоребриковский уймарок
 показать весь комментарий
 
 
ти взагалі в честь фуйла назвалась
певно твій кумір.
скіко таких ніків мала 3 ?
 показать весь комментарий
 
Харьковские ультрас оказывается написали песню В ЧЕСТЬ путена 😂😂
 показать весь комментарий
 
ти ж не харьковський ультрас.
в тебе всі повадкі еталонної ватніци.
 показать весь комментарий
 
Вас кАлоЗебанатов,не переплюнуть 😃😹!
 показать весь комментарий
 
 
Теперь ещё с Афганистаном подпишет и миссия исполнена.
 показать весь комментарий
 
 
Все про легалайз марихуаны можно забыть, это отпугнет от нашего рынка, наших новых стратегических инвесторов из Колумбии. Да и у Клоуна теперь личный канал поставок кокса самолетными партиями нахрена ему возиться с травкой
 показать весь комментарий
 
 
Колумбия - единственная страна , названная в честь открывшего Америку Христофора Колумба.
Подбираемся выше , к континенту, названному в честь Америго Веспуччи)))
Удачи вам , а то у меня через два года виза заканчивается, не хочу в Киев за ней пилить.
Тогда уж украинский паспорт вообще будет практически по весу и открывающимся возможностям сравним с европейским.( ну почти)
 показать весь комментарий
 
 
вроде и нормальнаяя новость, но давайте посмотрим на нее со стороны. у Зеленского, похоже, все достижения сводятся к подписаниям чего-нибудь. не к имплементации, а именно к подписанию, как высшей точке развития процесса. он точно также и с Канадой договора подписывал. и? результат где? где поставки вооружения для ВСУ? не на часi? тут - тоже самое. просто пиар. ну, скажите мне, сколько украинцев ездит в Колумбию и сколько колумбийцев в Украину? а с Папуа Новой Гвинеей безвиз скоро будет?
 показать весь комментарий
 
 
Имплементация может быть следствием подписания
 показать весь комментарий
 
верно. но не обязательно. Украина столько всего подписывала...
 показать весь комментарий
 
Достижение, так достижение! Зебил, у тебя жо...па горит!!...
 показать весь комментарий
 
 
Ты еще и в порохоботы пытаешься записаться? Не хочется отвечать за то, что ""ми зробили це разом"? Поздно пить "Боржоми", - список порохоботов уже закрыт.
 показать весь комментарий
 
У тебя веб-камера заработала? Здравляем.
 показать весь комментарий
 
 
А кто то подписал безвиз с США... Ну а нашего в зал для выступлений даже не пустили, но импичмент трампуше устроил -чума на двух ножках... интересно, теперь как встретятся эти два обосранных клоуна)
 показать весь комментарий
 
 
Когда "свинарчук" продвигал безвиз, соевая петушня билась в эротическом экстазе. Они то знают толк в извращениях

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Ивано-Франковскую область сообщил о том, что Украина в ближайшее время подпишет соглашение о безвизовом режиме с Таиландом.


Мальчики go-go - Гей Паттайя.



Україна підписала угоду про безвізовий режим із Колумбією - Цензор.НЕТ 5039


 показать весь комментарий
 
В общем, ожидаемое обосралово от этой зепоездки перевалило за все возможные грани, а это зебоба еще с трампушкой не встретился...
 показать весь комментарий
 
ЕЕЕЕЕ!!!!
Наконец-то качественный кокаинум! Прямые поставки от производителя!
 показать весь комментарий
 
Ну чого відразу же кокс?) Банани там одні з найкращіх у світі
 показать весь комментарий
 
Прямые поставки со склада. Цены производителя.
 показать весь комментарий
 
Как же это восхитительно!Продолжают традиции Порошенко подписывать соглашения о безвизовом режиме с чёртом на куличках,посетить которые смогут лишь власть имущие и воры, - хотя это одно и то же.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх