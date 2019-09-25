 Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Carlos Holmes Tru", – написал Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планирую подписать несколько соглашений о безвизе для Украины в Нью-Йорке, - Пристайко

Глава МИД отметил, что продолжает работу в Нью-Йорке.