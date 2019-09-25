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 Общество
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Все про:Эстония (624) визовый режим (427) Рейнсалу (9)

 Эстония отменяет бесплатные долгосрочные визы для украинцев с 1 ноября

Правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которым граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября.

При этом пресс-служба правительства Эстонии отметила, что Украина и дальше остается важным партнером Эстонии в Восточной Европе, и приоритетом внешней политики Эстонии и дальше есть делать все для интеграции Украины с Европейским союзом, в том числе и увеличением свободы передвижения лиц и экономической интеграцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы договорились с Нетаньяху о решении проблемы с отказами украинцам в визах в Израиль, - Зеленский

Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.

Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней - до года - для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу в Эстонии составляет сейчас стандартно 80 евро; за еще одним решением, принятым 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 вырастет до 100 евро (https://vm.ee/en/long-stay-d-visa). 

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство - для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия безвизовые, в другом случае нужна обычная шенгенская виза.

Источник: https://censor.net.ua/n3150240
 
   
 Топ комментарии
 
да нет - простому и мудрому нариду....
Эстонцы поняли что большинство в Украине это совковые малороссы....- так зачем рисковать пуская их на свою территорию....?
Там и без них Ванек с рашки хватает..
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Зебилы, безвиз на хлеб не намажешь, ведь так?! Вы сделали это вместе!
Эстония увидела, что в Украине 73% населения страны - ватные кретины поэтому сделала соответствующий вывод.
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Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней - до года Источник: https://censor.net.ua/n3150240
Передашь Пэ ...
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Зеленский, нужно отменить безвиз с ближайшими соседями. Хоть заробитчане массово завозят валюту в Украину и курс национальной единицы укрепляется, но это палка о двух концах: мы теряем квалифицированные трудовые ресурсы, которые больше никогда не вернуться назад!!! Это путь в никуда!!!
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угу... народ удирать отсюда не перестанет, только обозлится ещё больше.нужно принимать программу восстановления страны типа индустриализации, аграрной реформы и т. д. так кто ж её примет - у власти барыги с целью попилить то малое, что осталось.
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Даёшь панщину и "железный занавес 2.0",да зебил? Не поможет,даже не сомневайся.
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Обнищание украинцев - результат 5 лет власти воров и мошенников.
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спецом для тупорылой расеянской публики типа stas777
Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 147
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да нет - простому и мудрому нариду....
Эстонцы поняли что большинство в Украине это совковые малороссы....- так зачем рисковать пуская их на свою территорию....?
Там и без них Ванек с рашки хватает..
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а не тяжело тебе жить в одной стране с таким большинством населения? Может тебе ростов ближе?
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Чего так...в совке жили в обществе рабов и сейчас проживем Аки негры с азиатами. Лишь бы вам пайка была.
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И в Ростов зек от меньшинства сбежал, если Вы совсем уж не ориентируетесь.
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Цитата этого пропагандона не стыкуется с новостью.
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Воскресший Святой Аркадий, слава Ему и его Фейсбук-странице(жует мощи, бормочет мантры, кланяется).

Веропитекам поверить в Него приказываю, раз-два(раскуривает трубку, поглаживает усы, подписывает расстрел 20 тыс. враждебных элементов)
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Вот же блин, а власти Эстонии не в курсе почему так
Говорят что дело в том что визы эти используются украинцами для трудоустройства в Эстонии
Вот лохи

Нет чтобы послушать россиянина Бабченко. Русня же лучше знает и никогда не врет!
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Зебилы, безвиз на хлеб не намажешь, ведь так?! Вы сделали это вместе!
Эстония увидела, что в Украине 73% населения страны - ватные кретины поэтому сделала соответствующий вывод.
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@банашка, в отличии от тебя я сам по себе . Если ты назвал ***** ******, это ещё ничего не доказывает в отношении тебя . А если ты всё видишь по нику, "провидец" так сказать …. то нужно было своему пэтру подрассказать что с ним будет в будущем, может быть муйнёй он не страдал. Так понятно "поцреот" ?
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А что ж тут не поняьного? Хорошего человека стасиком с " очком" во втором чтении не обзовут. Не любит тебя старшой, похоже.
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не пались тухлятина , то что у тебя очко больная тема, уже не секрет .
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вы там все безмозглые или через одного ? вы моете читать новость дальше её названия ? заглавия в таком стиле пишет обычно сми мордора, но смотрю что и бутусовня не брезгует .
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95% українців в Європу їдуть не "відпочивати" - і це рішення, поки що однієї країни, може дуже сильно вдарити по іміджу зедебілів )))
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Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Источник: https://censor.net.ua/n3150240\\\\\\\\\

Не, блин, ехать будут как Гадя - зайти в платье в Балтийское море
Только бы Рашка не закрыла визы, ведь туда загробитчан ездит на 2млн. больше чем в Таллинщину Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 1265
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раньше вы говорили про 10 миллионов
вам надо сначало выдать всему однонароду то есть заробитчан которые прутся в рашку
паспорта россии а потом закрыть границу с Украиной
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Просто ЕС сокращает дотации, вот эстонцы и решили подготовиться.
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ой ну и не надо, я туда и не собиралась никогда
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Вот жеж этот барыга мародер сделал для Украины безвиз со странами Евро Союза и теперь население разбегается, что ж ты наделал Порошенко!!! Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 9936
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Безвиз тут вообще ни при чем
Три абзаца новости не можешь осилить?
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Da v Estoniju tam prijexali s Donbasa bolsinstvo.Kogda byli vybori Jedinstvenaja strana gde prezidenta by vybrali Boiko i ego partiju.Kak Donbase tak i tam progolosovali Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 8960
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Зебилы будте умней чем хаить пороха ( он уже попередник), лучше напишите о достижениях зебила и его Ко или хотя бы скажите , когда будет прессконференция после " 100 дней " . А то у вас на любой вопрос о зебиле ответ либо соя либо " порх говно " .
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если бы, если бы можно было бы что то написать, то и не лилось бы из зебобов столько дерьма и желчи...
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прессконференция - не буде ніколи, або після того як в москалики напишуть преЗЕку, що говорити, а потім перекладуть гугл-транслейт
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Ести просто вирішили поповнити бюджет,Україні теж треба ввести візовий режим для хасидів.
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Я їм цього цадика Нахмана просто віддав і позбувся б проблеми.
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Як варіант - на сотню висших чинів іхтамнєтов з Лугандонії. Цадік тки цінніший за капрала.
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судя по каментам, большинство порохоботов подолгу живут в Эстонии...
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Естонці вже казали що їх задрали бібізяни з Думбасу, тому і відмінили.
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а на расию у нас без виз, а то я не в теме?
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я к тому шо какая норм страна оставит без виз тому у кого с парашкой без виз ?
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Свято место пусто не бывает. Зато с Колумбией безвиз...
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Не понятно только, почему столько тянули.
Понятно было сразу после выборов, что нужно принимать меры, чтобы малоросийская зелёная зараза не мигрировала безконтрольно.
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Зебилы и трольчата ПРИЗЫВАЮ вас перестать писать о Порошенко - мы уже все о нем знаем мы же не зебилы . А вот о свершениях зебильской команды мы не сном не рылом , ну кроме того , что сожгли дом Гонтаревой , выпустили ефремова , вернулся портнов ну и т.д. потепления отношений с ********** , 5 лярдов кредит , компенсация коломойскому
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Зебилы, напомните ка, что вы здесь верещали недавно?
А ведь вам, конченые судаки, говорили изначально, что так и будет!
В дыре этому рады, они все время говорили, что не хотят безвиз, потому что там их детей будут делать геями, ведь всем известно, что в Европе "59 видов геев и насилуют собак".... Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців з 1 листопада - Цензор.НЕТ 7779
Фу, б...дь, гыдота/нечисть - ненавижу зебобов и полицаев...(
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