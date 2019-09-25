 Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, - Зеленский на встрече с премьером Швеции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Глава государства поблагодарил премьер-министра за всестороннюю поддержку Украины, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу.
"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - подчеркнул Зеленский.
Президент также отметил важность Швеции в качестве партнера для Украины, в частности в торговой сфере.
Владимир Зеленский призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе - в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное.
Германія 40 років чекала на воз'єднання.
Корея чекає на воз'єднанная вже 66 років.
Японія чекає на повернення захоплених росією островів вже 74 роки.
Тож куди поспішає ця команда голих? До бані? Чи до сексуального дійства у позі doggy-passive?
капитуляции не будет...
тарифы снизят....
зарплата по 4000 у.о....
бубочка ездит на велосипеде...
Скорее просто шут
Но вместо каждого шута
Найдется новый плут
Встреча политиков состоялась на приеме в честь глав делегаций, который был организован от имени президента США Дональда Трампа. Источник агентства сообщил, что разговор был «вполне деловой» Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.
дежурство?
за всех отдуваешься?
ну, хоть подзаработаешь немного.
В кожному з них, навіть найменших - контейнери для збирання сміття - окремо скло, папір, пластик тощо. Люди в селах МАСОВО їздять на електричних скутерах та велосипедах, вартістю в тисячі доларів. Польща - вже майже так само.
Це Чехія і Польща, Карл, це навіть не Швеція...
воете?
В то же время дав указание увеличить налоговую нагрузку на придприятия(высл(р)ал Разумкову по Вайберу)