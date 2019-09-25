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 Политика Украины
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 Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, - Зеленский на встрече с премьером Швеции

На полях Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Глава государства поблагодарил премьер-министра за всестороннюю поддержку Украины, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу.

"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - подчеркнул Зеленский.

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Президент также отметил важность Швеции в качестве партнера для Украины, в частности в торговой сфере.

Владимир Зеленский призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе - в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/n3150239
 
   
 Топ комментарии
 
Мы не можем ждать еще 5 лет, по-этому мы сдадим Украину по формуле штангенциркуля уже завтра Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, - Зеленский на встрече с премьером Швеции - Цензор.НЕТ 1855
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Цього не буде, але ти можеш марити і далі.
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Зачем, зачем? консультировался с господином Лавровым. Вы наверное слышали, что Украина получила безвиз с Колумбией. А в Колумбии самый зачетный кокаин. Так что вывод напрашивается сам собой Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції - Цензор.НЕТ 1724
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Мы не можем ждать еще 5 лет, по-этому мы сдадим Украину по формуле штангенциркуля уже завтра Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, - Зеленский на встрече с премьером Швеции - Цензор.НЕТ 1855
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Цього не буде, але ти можеш марити і далі.
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Звісно такої зради не буде. Тому що й нинішня влада цивілізовано, по європейськи втече в Хайфу.
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Цього не буде за однієї умови: якщо всі ми, в тому числі й ті, що голосував за Зеленського, не дозволимо йому це зробити. Бо таке бажання в нової влади виникає постійно.
Германія 40 років чекала на воз'єднання.
Корея чекає на воз'єднанная вже 66 років.
Японія чекає на повернення захоплених росією островів вже 74 роки.
Тож куди поспішає ця команда голих? До бані? Чи до сексуального дійства у позі doggy-passive?
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повторяй мантру не меньше 25 раз.

капитуляции не будет...
тарифы снизят....
зарплата по 4000 у.о....
бубочка ездит на велосипеде...
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Хер тебе, прокладка соевая!
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Чет я не вкуриваю...а в чем прикол с соей то.. Мемас какой то был?
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Это Лахта выдумала, что в шоколаде Рошен есть соя.
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Да такое же как и Вальцман-кацапские методички без всяких оснований, но на фоне нынешней власти Вальцман стало не актуально
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Шо эта твоя фраза значит зебобик , -не завтра а уже сегодня .?? . Ты это хотел сказать .?
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у тебя нет хера - на-расее все бабы, вас всех чичи в сраку ипут.
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не вижу че написано - включи жирный шрифт, шоб все видели вопли!
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какой троллинг то? он такой и есть. крикливец сете.вой.
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не хватает вам чувства юмора и мозгов для понимания, любители квартала. Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції - Цензор.НЕТ 7417
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А где йумор то был? В зраде-зрадной? Бу-га-га, обхохочешься.
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гнойному карлику нетерпится продать Украину плешивому карлику
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Не думаю что Зеля злой
Скорее просто шут
Но вместо каждого шута
Найдется новый плут
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ЗАЧЕМ ЗЕ С ЛОШАДЬЮ ГОВОРИЛ? Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.

Встреча политиков состоялась на приеме в честь глав делегаций, который был организован от имени президента США Дональда Трампа. Источник агентства сообщил, что разговор был «вполне деловой» Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.
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Зеленський розмовляв з Лавровим для того, щоб звільнити скалічених і зранених хлопців з путінських концтаборів. Пояснення зрозуміле?
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ну ты, блин, шустрый. три дня назад в Чехии, вчера в штатах на генассамблее (где собственными ушами слышал, что там зебуин кобыле тёр), а сегодня уже в Польше.
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чета ты тут один подзелупный остался...
дежурство?
за всех отдуваешься?

ну, хоть подзаработаешь немного.
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Зачем, зачем? консультировался с господином Лавровым. Вы наверное слышали, что Украина получила безвиз с Колумбией. А в Колумбии самый зачетный кокаин. Так что вывод напрашивается сам собой Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції - Цензор.НЕТ 1724
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Три дні тому був у Чехії, проїхав багатьма селами і хуторами.
В кожному з них, навіть найменших - контейнери для збирання сміття - окремо скло, папір, пластик тощо. Люди в селах МАСОВО їздять на електричних скутерах та велосипедах, вартістю в тисячі доларів. Польща - вже майже так само.
Це Чехія і Польща, Карл, це навіть не Швеція...
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Правда без німців - чехопітеки би були може лишень в 2 рази кращі аніж ми... ну, бабла би мали в 2 рази більше.
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Це смішно - сидіти на смерековому пеньку, ********* облізлим хвостом, і називати людей "чехопітеками".
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Комротьі Козлов , он такой смешной командир ротьі...
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Да , и сидит он на березовом пеньке . На Расее смереки не растут...
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Ну электро скутер от 1000 евро, електровелосипед от 500 евро.
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Правильно говорит, молодец! Нужно заканчивать этот бред.
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Этот бред должен заканчивать )(уйло. А от говорильни Кокаиниста толку - ноль.
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От говорильни диабетного вороватого алкаша 5 лет толку не было, это уж точно. А этот человек, думаю, положительно повлияет на нашу реальность.
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от снимут санкции - будет тебе реальность.
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Твоя реальность- фантастический образ голобородька,придуманный Беней и фсб
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шо, у вас на-расее уже припекать начало?
воете?
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Шведам пофиг, у них глобальное потепление. Вчера девочка на трибуне в припадке билась.
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А нам глобальное только на пользу. Опять же платить зимой за газ нужно меньше Украина не готова ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат, - Зеленский на встрече с премьером Швеции - Цензор.НЕТ 4107
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Вот жеж бессердечный, уровень океана за последние 100 лет на целый миллиметр поднялся)
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После нас хоть потом. Мне лично как-то пофиг, чо будет на планете лет через 100, вот ей богу, хоть камнями меня закидайде. И не надо щас тут про внуков и правнуков, бо я знаю, щас начнется
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Где-то у меня иранская инструкция была, как правильно закапывать, для побитья камнями)
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Владимир Зеленский призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе - в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное. Источник: https://censor.net.ua/n3150239\\\\\\\\\\\\

В то же время дав указание увеличить налоговую нагрузку на придприятия(высл(р)ал Разумкову по Вайберу)
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Пішов у дупу миротворець зелений, як що так поміркувати то взагалі нафіг Україні такий розбомблений Донбас всрався - хай Расєя його для початку відбудує що разбомбила, размінує, а потім вже пропонує Україні.
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сдаётся мне, зебуин уши перепутал. шведы-то причём до Минска?
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Назовите хоть один конфликт русни (ссср) с другими странами, который прекратили твоим мифическим политико-дипломатическим путём? А таких нет, и не было, и не будет. Хватит уже себя обманывать, русня из Крыма и Донбасса уйдёт лишь тогда, когда наша армия будет СИЛЬНЕЕ НА ГОЛОВУ.
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Премьер Швеции, наверно, кушать не может после этого заявления...
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Премьер Швеции сразу же пошёл звонить Лакшми Митталу , чтобы подробней расcпросить о теперешнем инвестклимате в Украине . .
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зеля встречается с мощными игроками на световой арене -Швеция ,Папаа - Гвенея и так далее - да крутой он переговорщик ,а у остальных - на него не времени, не желания нет,ну типа - Германии,Франции,Великобритании, США и так далее
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ПорохоБОТОВ ОПЯТЬ колбасит, ВСЁ!, что бы не сказал ЗЕленский ОНИ перекручивают И извращают - если одним словом порохоБОТЫ - ИЗВРАЩЕНЦЫ.
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Они майдан 3, раскручивают, хотят к новому году, на царство мародера вернуть. Миллионы выйдут Пэтю поддержать Україна не готова чекати ще 5 років, щоб переговори в Мінську дали результат, - Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції - Цензор.НЕТ 1702. Наивные, то что Пэтя раком народ поставил и никакого майдана не было, то откуда ему сейчас взяться?
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Клоун думає.що когось хвилює те,що він скаже
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Швеция , кто не знает , производит широкий спектр отличньіх вооружений собственной разработки. Есть предмет для разговора , имхо.
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