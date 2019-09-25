 "Настало время выйти из состояния летаргического сна", - Дуда в ООН призвал не повторять ошибок в отношениях с агрессором

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Хочу еще раз четко заявить, что каждое государство обладает равным правом на самоопределение. Польша и в дальнейшем будет отстаивать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Государственные границы нельзя изменять силой", - отметил Дуда.
Он добавил, что у Польши, которая много страдала в прошлом веке из-за пренебрежения других государств к ее суверенитету, "есть моральный долг громко говорить об этом".
Дуда также призывал международное сообщество не пытаться умиротворить агрессора, ведь ошибочность этого доказала Вторая мировая война.
"К сожалению, как показали последние годы, тот же соблазн объясниться с агрессором, что царил тогда, есть и сейчас. Я твердо убежден, что настало время выйти из состояния летаргического сна, научиться из предыдущего опыта и прекратить повторять те же ошибки", - подчеркнул президент Польши.
1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.
2. Война в Корее - 1950-1953 гг.
3. Венгерский кризис - 1956 г.
4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.
5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.
6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.
7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.
8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.
9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.
10. Чехословацкий кризис - 1968
г. (21.08-20.09)
11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.
12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.
13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.
14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.
15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.
16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.
17. Чадско-ливийский конфликт - 1987
г.
18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.19. Приднестровская война - 1992 г.20. Карабахская война - 1993 г.
21. Чеченская война - 1994-1996 гг.
22. Чеченская война - 1999-2009 гг.
23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 г.
24. Украинская война - 2014
25. Сирия - 2015
Панок "забыл" что его твари-диды творили тут.
Панок хочет чтобы жертвы зверств извинялись за "волинскуй резню дидив бензопилой".
Панок печется только за свою страну(уважаю) и поддерживает Украину только как буфер между варварами и людьми.
Панок идет на "кое-что", подбодренный пинком в шляхетскую дупу(жёппу).
При этом они глубоко уважают ТГШ, который очень "любил" ляхов и еще 2 "нации".
Идите вы убейтесьапстенусрача
Реальные рабы - готовы лизать жёппу хоть Мугабе, если бы он высрал шо любит украинские огурцы, как королева Англии какая-то.
Я знаю почему так живем - потому что есть такие, что ниже просрались. интарии(интеллигенто-пролетарии)
они же переняли не только методы пропаганды, а и как Гитлер в Чехословакии и далее, "притесняемые судетские немцы" и тд.
как Ганнибал высрал что "Сагунт наш", а римляне высрали: "Сагунтяне - мышебратья"(хоть 99% населения даже и не знали шо есть такой городишко )
Или Пирр - тоже какого-то хрена кого-то там в Италии мол "защищал", правда обосрался.
Или наш Святослав - защищал братьев-болгар от грекопитеков, правда там финал был гораздо печальнее
Че непонятно?
1 Мировая- позорный выход параши из войны, кидок союзников. 2 млн. своих трупов.
2 Мировая- развязывание на пару с другом Гитлером, оккупация ряда европейских государств, вторжение в Финляндию (1939), раззявывание варежки на ряд других (1940), подготовка к вторжению во всю Европу, получение по мордасам от друга Гитлера (1941), в союзниках у которого оказались несостоявшиеся жертвы параши (Болгария и Румыния), попытка кидка союзников в 1942-м (тайная встреча Молотова и Риббентропа в оккупированном Кировограде, обсуждение условий капитуляции параши). "Успешно" завалила Германию 42 млн. своих трупов. Вторжение в Манчжурию в нарушение договора с Японией. Вишенка на торт- оккупация части Кореи и создание там образца параши- КНДР. Почти то же- в Европе (от Балтии и Польши до Югославии).
3 Мировая (холодная)- просрана так, что едва получилось выпросить у США "ножки Буша".
4 Мировая (гибридная)- если парашу сейчас не остановить, закончится термоядерной войной с миллиардами трупов.