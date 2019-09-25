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Все про:ООН (2825) Дуда (290)

 "Настало время выйти из состояния летаргического сна", - Дуда в ООН призвал не повторять ошибок в отношениях с агрессором

Польша будет и впредь решительно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Хочу еще раз четко заявить, что каждое государство обладает равным правом на самоопределение. Польша и в дальнейшем будет отстаивать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Государственные границы нельзя изменять силой", - отметил Дуда.

Он добавил, что у Польши, которая много страдала в прошлом веке из-за пренебрежения других государств к ее суверенитету, "есть моральный долг громко говорить об этом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Дуда обсудили, как остановить "Северный поток-2", - Белый дом

Дуда также призывал международное сообщество не пытаться умиротворить агрессора, ведь ошибочность этого доказала Вторая мировая война.

"К сожалению, как показали последние годы, тот же соблазн объясниться с агрессором, что царил тогда, есть и сейчас. Я твердо убежден, что настало время выйти из состояния летаргического сна, научиться из предыдущего опыта и прекратить повторять те же ошибки", - подчеркнул президент Польши.

Источник: https://censor.net.ua/n3150237
 
   
 Топ комментарии
 
Йди вже півників двоголових годувати, москалику.
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конкретное сравнение, путенровщины с гитлеровщиной про это надо чаще говорить
они же переняли не только методы пропаганды, а и как Гитлер в Чехословакии и далее, "притесняемые судетские немцы" и тд.
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Уже даже Дуда намекает Зеле, что он охуевший так Украину сдавать.
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Войны СССР 1945-1991 + Россия 1991-2014гг:

1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.

2. Война в Корее - 1950-1953 гг.

3. Венгерский кризис - 1956 г.

4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.

5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.

6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.

7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.

8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.

9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.

10. Чехословацкий кризис - 1968
г. (21.08-20.09)

11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.

12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.

13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.

14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.

15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.

16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.

17. Чадско-ливийский конфликт - 1987
г.

18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.19. Приднестровская война - 1992 г.20. Карабахская война - 1993 г.

21. Чеченская война - 1994-1996 гг.

22. Чеченская война - 1999-2009 гг.

23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 г.

24. Украинская война - 2014

25. Сирия - 2015
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Он добавил, что у Польши, которая много страдала в прошлом веке из-за пренебрежения других государств к ее суверенитету, "есть моральный долг громко говорить об этом". Источник: https://censor.net.ua/n3150237\\\\\\\\\

Панок "забыл" что его твари-диды творили тут.
Панок хочет чтобы жертвы зверств извинялись за "волинскуй резню дидив бензопилой".
Панок печется только за свою страну(уважаю) и поддерживает Украину только как буфер между варварами и людьми.
Панок идет на "кое-что", подбодренный пинком в шляхетскую дупу(жёппу).
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Йди вже півників двоголових годувати, москалику.
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Ротньій , да тьі надоел своими ксенофобскими умняками . Польша - наш союзник.
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О, ниже высрали что мышебратья с ляхами.
При этом они глубоко уважают ТГШ, который очень "любил" ляхов и еще 2 "нации".
Идите вы убейтесьапстенусрача "Настав час вийти зі стану летаргічного сну", - Дуда в ООН закликав не повторювати помилок у відносинах з агресором - Цензор.НЕТ 1867
Реальные рабы - готовы лизать жёппу хоть Мугабе, если бы он высрал шо любит украинские огурцы, как королева Англии какая-то.
Я знаю почему так живем - потому что есть такие, что ниже просрались. интарии(интеллигенто-пролетарии)
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Лишнехромосомный, что тебя не устраивает в заявлениях Дуды?
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конкретное сравнение, путенровщины с гитлеровщиной про это надо чаще говорить
они же переняли не только методы пропаганды, а и как Гитлер в Чехословакии и далее, "притесняемые судетские немцы" и тд.
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б*же, да это стандартный повод во все века.
как Ганнибал высрал что "Сагунт наш", а римляне высрали: "Сагунтяне - мышебратья"(хоть 99% населения даже и не знали шо есть такой городишко )
Или Пирр - тоже какого-то хрена кого-то там в Италии мол "защищал", правда обосрался.
Или наш Святослав - защищал братьев-болгар от грекопитеков, правда там финал был гораздо печальнее "Настало время выйти из состояния летаргического сна", - Дуда в ООН призвал не повторять ошибок в отношениях с агрессором - Цензор.НЕТ 4235
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Сагунт бьіл союзником Рима . Польша - союзник США , что непонятно ?
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Теперь почитай - зачем именно был заключен союз между римопитеками и чуваками из Иберии.
Че непонятно?
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Не смеши людей, историк. "Наш Святослав", был внуком Рюрика - вождя одного из германских племен, покоривших славянские племена, в т.ч. и находившиеся на то время на территории нынешней Украины. Он был банальным захватчиком.
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Про Капую лучше расскажи , комротьі . Чьим союзником єтот город стал и к чему пришел.
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"Разделы Речи Посполитой (федеративное государство - Королевство Польское и ВКЛ)" кого с кем были? О их сговоре Карл Маркс в письмах о дипломатии сказал, что ************* документа не видела история.
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Коли президент сусідньої делжави більше піклується про твою державу ніж твій преЗЕдент.
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Украине нужно создавать ЧВК и наступать на интересы рашки где есть ихние ЧВК бабло на это у союзников найдётся
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Уже даже Дуда намекает Зеле, что он ******** так Украину сдавать.
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Добавлю от себя:
1 Мировая- позорный выход параши из войны, кидок союзников. 2 млн. своих трупов.
2 Мировая- развязывание на пару с другом Гитлером, оккупация ряда европейских государств, вторжение в Финляндию (1939), раззявывание варежки на ряд других (1940), подготовка к вторжению во всю Европу, получение по мордасам от друга Гитлера (1941), в союзниках у которого оказались несостоявшиеся жертвы параши (Болгария и Румыния), попытка кидка союзников в 1942-м (тайная встреча Молотова и Риббентропа в оккупированном Кировограде, обсуждение условий капитуляции параши). "Успешно" завалила Германию 42 млн. своих трупов. Вторжение в Манчжурию в нарушение договора с Японией. Вишенка на торт- оккупация части Кореи и создание там образца параши- КНДР. Почти то же- в Европе (от Балтии и Польши до Югославии).
3 Мировая (холодная)- просрана так, что едва получилось выпросить у США "ножки Буша".
4 Мировая (гибридная)- если парашу сейчас не остановить, закончится термоядерной войной с миллиардами трупов.
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Господи, хорошо хоть мировое сообщество адекватно оценивает ситуацию. На поклонников Зе и на него самого в этом смысле никакой надежды.
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Дуда не мовчить, тому що слідуючою буде Польша, так нехай допомагає Україні.
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все правильно. душить надо в зародыше. так вины меньше !
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