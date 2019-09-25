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 Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. Враг осуществил 27 обстрелов с 24 сентября, - штаб

24 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;
- неподалеку от Гнутово и Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем;
- неподалеку от Троицкого - из стрелкового оружия.

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"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Марьинки из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Травневого - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и снайперского оружия.

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. Враг осуществил 27 обстрелов с 24 сентября, - штаб 01
Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. Враг осуществил 27 обстрелов с 24 сентября, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3150236
 
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