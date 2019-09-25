 Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава

Такое мнение обнародовал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня работники Министерства здравоохранения обратились ко мне с открытым письмом, чтобы привлечь внимание к проблеме внутри министерства. Мы внимательно изучаем ситуацию. Я уважаю право на высказывание своей позиции каждого работника МЗ. Уверен, что ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен с должности без надлежащих оснований", - написал премьер.
Гончарук также добавил, что у него нет сомнений относительно профессиональных качеств новой руководительницы Министерства Зоряны Скалецкой: "Насколько я знаю, госпожа Скалецкая сейчас в командировке в Нью-Йорке, где принимает участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Уверен, что после своего возвращения, госпожа Зоряна найдет пути решения проблемы внутри МЗ".
Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.
Работники МЗ попросили премьер-министра вмешаться в ситуацию.
https://censor.net.ua/photo_news/3145320****************************************************************************************************
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Гдне вас таких тупоголовых *********** клонируют?
16 апреля 2011 года ему было присвоено звание капитана Армейского воздушного корпуса.
Снизу жидовская - ссыкливая бубочка мамы Риммы - прятался от повестки 4 раза.
Награжден орденом"Пурп. сердце» и медалью Корпуса морской пехоты.
Ранен.
Справа - ссыкливое ЗЕленое чмо которое 4 раза пряталось от повесток.
Снизу слабоумный криворожский ЗЕбилоид - уклонист.