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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2016) Гончарук_Алексей (106) Зоряна Скалецкая (16)

 Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Такое мнение обнародовал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня работники Министерства здравоохранения обратились ко мне с открытым письмом, чтобы привлечь внимание к проблеме внутри министерства. Мы внимательно изучаем ситуацию. Я уважаю право на высказывание своей позиции каждого работника МЗ. Уверен, что ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен с должности без надлежащих оснований", - написал премьер.

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Гончарук также добавил, что у него нет сомнений относительно профессиональных качеств новой руководительницы Министерства Зоряны Скалецкой: "Насколько я знаю, госпожа Скалецкая сейчас в командировке в Нью-Йорке, где принимает участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Уверен, что после своего возвращения, госпожа Зоряна найдет пути решения проблемы внутри МЗ".

Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава 01

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

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Работники МЗ попросили премьер-министра вмешаться в ситуацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3150233
 
 
 Топ комментарии
 
Сверху- Принц Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвид, герцог нёс службу в Афганистане провинции Гильменд в качестве авиационного наводчика.
16 апреля 2011 года ему было присвоено звание капитана Армейского воздушного корпуса.
Снизу жидовская - ссыкливая бубочка мамы Риммы - прятался от повестки 4 раза.

Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 6919 Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 3211
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Сверху Элвис Пресли - солдат срочник 3-й танковой дивизии, дислоцированной в Западной Германии (г. Фридберг).
Снизу слабоумный криворожский ЗЕбилоид - уклонист.

Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 7954 Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 3533
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Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента - СМОТРЯЩИЙ ОТ ЗЕНАРКОМАНА Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

https://censor.net.ua/photo_news/3145320****************************************************************************************************
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а Скалецкаая знает об этом? ты наверное сидел в ловушке времени. какие кандидаты к такой то матери?
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Иван Афанасьев, ты *******!
Зайди по ссылке на цензоре.. ))
Гдне вас таких тупоголовых *********** клонируют? Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 7458
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Сверху- Принц Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвид, герцог нёс службу в Афганистане провинции Гильменд в качестве авиационного наводчика.
16 апреля 2011 года ему было присвоено звание капитана Армейского воздушного корпуса.
Снизу жидовская - ссыкливая бубочка мамы Риммы - прятался от повестки 4 раза.

Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 6919 Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 3211
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Таке порівняння взагалі недоречне принц крові і плебс...
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Слева-Ке́ннеди-35-й президент США. Потомок знатного рода мог не идти на войну по болезни, но отец посодействовал и он стал капитаном катера РТ109. Участвовал в битве на Гуадалканале.
Награжден орденом"Пурп. сердце» и медалью Корпуса морской пехоты.
Ранен.
Справа - ссыкливое ЗЕленое чмо которое 4 раза пряталось от повесток.

Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 9902 Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 7579
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Сверху Элвис Пресли - солдат срочник 3-й танковой дивизии, дислоцированной в Западной Германии (г. Фридберг).
Снизу слабоумный криворожский ЗЕбилоид - уклонист.

Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 7954 Уверен, что Скалецкая найдет пути решения проблемы, - Гончарук ответил на обращение работников Минздрава - Цензор.НЕТ 3533
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Медицинская мафия в Украине бессмертна.
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Конечно найдет. Уволит всех недовольных и дело с концом.
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