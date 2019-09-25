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Все про:наркотики (1601) Николаев (1202) суд (22563) военнослужащие (4307) штраф (855)

 Суд оштрафовал военнослужащего на 3,6 тыс. грн за отказ пройти проверку на наркотики

Штраф заплатит военнослужащий за отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения при групповом прохождении осмотра в Николаевском областном наркодиспансере.

Ленинский районный суд Николаева рассмотрел дело об административном правонарушении по части третьей статьи 172-20 КУоАП (отказ военнослужащего от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения в условиях особого периода), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

Из постановления следует, что 27 июля 2019 года военнослужащий А. при групповом прохождении осмотра в помещении Николаевского областного наркологического диспансера отказался от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения, чем нарушил часть третью статьи 172-20 КУоАП.

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Суд, изучив материалы дела, исследовав протокол об административном правонарушении, выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного, согласно которой правонарушитель отказался от медицинского освидетельствования, пришел к выводу, что действия А. содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 172-20 КУоАП - отказ военнослужащего от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения в условиях особого периода.

По результатам рассмотрения постановления суд привлек правонарушителя к административной ответственности и наложил на него административное взыскание - в виде штрафа в сумме 3655 грн.

Отметим, что постановление суда не вступило в законную силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3150232
 
 
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Значит Шмаркля и его подельники, НАД законом, а плебс (ну тот, который защищает страну ценой своих жизней) мордой по столу повозить?...
Понятно......
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Почему не штрафуют ЗЕленую Соплю которая отказалась проходить тест на наркотики?
И эта нарко сопля отправила в отставку ЦИК котрый его же и избрал за некомпетентность. Значит наркоман, барыга и мароде ЗЕчмо - избран не законно!
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