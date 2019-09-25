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 Экономика, Происшествия
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Все про:налоговая (794) обыск (1361) ГФС (3425) Верланов Сергей (10)

 Правохранители проводят обыски у советника главы Налоговой службы Верланова Крыгана, - источник

Правоохранительные органы, включая службу внутренней безопасности Государственной фискальной службы проводят обыски у советника главы Налоговой службы Юрия Крыгана.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Налоговой, информирует Цензор.НЕТ.

Источник отметил, что обыски проходят в рамках расследования о незаконной конвертации денежных средств.

Правоохранители подозревают, что заместитель директора департамента по борьбе с отмыванием средств, начальник отдела аналитической работы и ведения баз данных ГФС Станислав Худар совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Николаевской области, сотрудниками Николаевской таможни ГФС и другими причастны к организации группы предприятий по конвертации средств.

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Юрий Крыган, который на данный момент является советником главы Налоговой службы Сергея Верланова, подозревается в причастности к вышеуказанной преступной группировке.

Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы в начале мая 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150230
 
   
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Советник, блин! Не президента, даже не премьера, а какого-то начальника налоговой службы. Разжирела гнидота на мои налоги, еще со времен парашника азарова при уголовнике кучме. Простым людям очереди за сраной справкой, а сами прислугой на рабочем месте обзавелись...
Хуже этих тварей только судьи!
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Кто верен, тот смеется, кто ищет - тот всегда найдет!
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такое ощущение
шо они помогают искать носки этих упырей
сами они уже леняться
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Сообщаю,что ахметов,фирташ и коломойский торгуют природными ресурсами, которые по Конституции принадлежат народу Украины Прошу открыть дела по статье -торговля краденным! жду свои 10%
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