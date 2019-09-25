 Правохранители проводят обыски у советника главы Налоговой службы Верланова Крыгана, - источник

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Налоговой, информирует Цензор.НЕТ.
Источник отметил, что обыски проходят в рамках расследования о незаконной конвертации денежных средств.
Правоохранители подозревают, что заместитель директора департамента по борьбе с отмыванием средств, начальник отдела аналитической работы и ведения баз данных ГФС Станислав Худар совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Николаевской области, сотрудниками Николаевской таможни ГФС и другими причастны к организации группы предприятий по конвертации средств.
Юрий Крыган, который на данный момент является советником главы Налоговой службы Сергея Верланова, подозревается в причастности к вышеуказанной преступной группировке.
Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы в начале мая 2019 года.
Хуже этих тварей только судьи!
шо они помогают искать носки этих упырей
сами они уже леняться