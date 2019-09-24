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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2937) Меркель (1695) нормандская четверка (681)

 Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки 01

"Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал Меркель о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Президент подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Также читайте: Обсудили "дело Маркива" и продолжение санкций против РФ, - Зеленский провел встречу с итальянским премьером Конте. ФОТО

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки 02

Со своей стороны Меркель подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в нормандской формате для достижения эффективных результатов.

Также читайте: Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

Источник: https://censor.net.ua/n3150228
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы ну шо говорят Януковощь возращаеца и с папой Беней будут мутить Малороссию...бо там на Беню США с уголовкой поджимает. ШО ЗЕбилятня хлеб соль приготовили своему пахану??
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Юрій Каракай‏ @karakay67 2 часа назад

Трохи історії для моїх земляків, бо час летить швидко, а пам`ять коротка.
Першою блондинкою, яка виключила НАТО, через яку ми втратили людей і території, була - па-бам(!)- Юлія Володимирівна Тимошенко. З тою самою риторикою і Несамовитою підтримкою Кремля.
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Бачок невдовзі вже щось зригне....
трошки почекати потрібно....

ЗЕчмо+бачок...
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки - Цензор.НЕТ 1186
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Бачок невдовзі вже щось зригне....
трошки почекати потрібно....

ЗЕчмо+бачок...
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки - Цензор.НЕТ 1186
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Если есть доказательства по Ефремова не маринуйте его в изоляторе передавайте обвинительный приговор в суд. Если нет извинитесь перед ним
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Обратите внимание - мокшанский ЗЕбот Serg En 1aac7fb7 под боярой.
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Ты по сути говори.
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Всю суть вас ********* можно выразить бубликом. Нихуя окруженное сухарём.
Всосал беззубый житель страны 3 мира?
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Зеленский - красавец! Все правильно делает. Поэтому его поддерживают все цивилизованные страны. А противники Зеленского тянут Украину по пути КНДР.
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А шо бурят интервью давал пропагандону?просто в новостях и кацапских ничего пока не было
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Зебилы ну шо говорят Януковощь возращаеца и с папой Беней будут мутить Малороссию...бо там на Беню США с уголовкой поджимает. ШО ЗЕбилятня хлеб соль приготовили своему пахану??
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ну так воно сцикло відоме... а что если грохнут?
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Ценный кадр для папы Бении его подельников..таких надо беречь как зеницу ока..потом понадобяца годы шоб создать подобного клоуна для оболванивания ЗЕбилолохтората..а тут уже готовый есть. Нужно беречь..
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Это что б он не свалил и не попросил политического убежища
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Ух ти,уже 60 мінут тут в ольгінців в тренді.а свинопеси підгавкують,оце зашквар
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да быстрей уже, а то он и тебя спалит курву офшорную. панове! я не отрицаю ее заслуг. вероятно перед ней и была поставлена задача совершить управляемый кризис с расчетом начала и конца, с результатами где потери просчитаны как и дивиденды и пусть они не сегодня к нам придут, не имеет значения это по большому счету, а имеет значение её личное воровство. которое совершалось продуманно и с участием иных высокопоставленных лиц. и её достижения никак не оправдают её воровства.
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УП разродилось статйкой с вопросами к комитету и подкомитету ,которым керует Верещук - З ОБОРОНЫ БЕЗПЕКИ ТА РОЗВІДКИ - нарешті! а то якось соромно за журналістів та політичні видання- невже пліснява їх доїдає й нам простим людям , бабусям на пенсії, компромат на шпійонів збирати ?
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Діаметрально протилежна інформація з боку вповноважених державних посадовців щодо планів на армію в зоні ООС зокрема та на оборонну стратегію країни в цілому лише виглядає неузгодженою та суперечливою.
Насправді, ця хаотизація штучна, вона направлена на дезорієнтацію суспільства та збереження впливу на різні електоральні ніші, кожна з яких отримує заспокійливі для себе меседжі.
Звідси такий різнобій в заявах, наприклад, міністра Пристайка про "погодження "формули" та голови фракції СН Арахамії, що "ніхто нічого не погоджував".
Міністр Оборони Загороднюк заявляє про планування відводу військ, а функціонер ОП Єрмак маже єлеєм про "не уступим и 1% своих интересов".
В дописах Генерального Штабу бравурні звіти з просування співпраці з НАТО, а голова підкомітету нацбезпеки ВР Верещук практично ставить хрест на перспективах вступу.
Нардеп-слуга Яременко спочатку натякає на необхідність "обговорення з РФ виводу з України інструкторів НАТО", і одночасно працює над ігноруванням делегацією України сесії ПАРЄ… через присутність там росіян.
Кожен має почути те, що йому подобається, але всі повинні твердо усвідомити - у нас є найкращий "президент нового типу", "один з найвеличніших лідерів світу".
Ось і все.
Це просто продовження передвиборчої технології, гри на емоціях та сподіваннях різних груп населення замість відстоювання їхніх спільних інтересів.
Старе добре "поділяй та володарюй" нам подають в обгортці всенародної підтримки та великих змін, хоча насправді бенефіціари влади діють ситуативно, часто за рахунок інтересів держави в дипломатії, економіці, безпеці тощо, нагадуючи ту "актрису з порнофільму, яка приймає з різних сторін не без вигоди для себе".
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Главное шоб ЗЕбилы не вспоминали про тарифы "злочинного бариги" Бо скоро зима, а ЗЕКкоманда шо то не спешит тарифы снижать....
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Юрій Каракай‏ @karakay67 2 часа назад

Трохи історії для моїх земляків, бо час летить швидко, а пам`ять коротка.
Першою блондинкою, яка виключила НАТО, через яку ми втратили людей і території, була - па-бам(!)- Юлія Володимирівна Тимошенко. З тою самою риторикою і Несамовитою підтримкою Кремля.
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Йуля тогда как раз вела газовые перегворы с ******, малейший шаг в сторону НАТО и бабу Хюлю сразу бы послали, ..правда её и так послали...так как контракт был люто выгоден Газпрому и крайне не выгоден Украине..но баба Юля и все её холуи подали это как побьеду. А если бы вообще послали полностью, то тогда это сложно было бы преподнести как побьеду. Так шо бабе Люле оставалось только рогом упираца против НАТО на радость *****.
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Мало того, що чужі думки репостиш, так ще й зебілом в прямому сенсі від тебе штиняє. Я хоч і не фанат Йулі, але, наведи конкретно приклад, коли йуля віддалила Україну від НАТО. Йди вчи уроки, *******.
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Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3150228
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Тобто це просто конфлікт на сході України, а не агресія росії.🤔
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Хех, ну да - повстанцы и каратели, все дела. Спасибо зебилам, рашка не причём теперь.
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А шо не так, щиро-каренной? Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 3217 Или ты что-то имеешь против Спасителя Украины? Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 5214
Порошенко: конфликт в Донбассе можно разрешить только мирным путем
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Президент тепер твій Зе, тому не рівняй слова, ЛаЛаЛа.
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У Меркель , свой меркель газовый поток . Этих ****** не желтые рубашки не арабы не 39 год Не чему не учит.Пока им ***** портянки в нос не сунет
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и тут старушка Меркель говорит: "а ты, пацан, кто такой будешь? Президента Украины позови, bitte..."
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Ну,еслиб она так сказала,то тогда ей место вместе с пэтей в одной палате.Тот до сих пор президенствует
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Гнилозубый ватный нищеброд, грузчик, ты в каких странах за время безвиза Порошенка побывал?
Проект бюджета Украины-2020: Днепр оставили без нового аэропорта

Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 3603
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Та иди ты в петю со своим бюджетом.Тыкаешь его в каждой ветке.Тебеж туе..ню сказали,шо он будет ещё менятся 100 раз.
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Авжеш ЗЕбаран пишіть: "Пленум партії СН ухвалив те, що віднині всім вважати за закон". Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 4144
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Зеля нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих яка готова прийняти будь-яку кількість із будь-якого боку.
Але наші ЗМІ мовчать, я підписан на деяких політичних діячів США і ЗМІ там дуже багато про Зеленського і скандал з Трампом.
Вляпався ЗЕдебіл по самі помідори Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 8893
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Глава Офиса президента Андрей Богдан выложил на своей странице в "Фейсбуке" одну фотографию из США, куда он прибыл вместе с главой государства Владимиром Зеленским
Фотография сделана в Нью-Йорке на фоне очереди, стоящей за "Афонами", информирует "ДС".
"А New-York продают айфоны)))", - подписал фото Богдан.
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мародер сейчас ЗЕленый... торгует на крови Зеленый дрыщ...
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Не знаю о ком ты, а Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против Росиси.
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Это,шо санкции напрямую зависят от скомороха пэти и от "куда пошлют" Германии
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Эй ЗЕбил готов папу ЯНуковоща в пагоны целовать?? Говорят твой зЕкловун его возвращает назад в Украину..
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Ты спроси у мокшанина завезенного в Украину когда он себе зубы вставит...
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Так пэтяж для этого почву 5 лет пробивал с кумом членпрокурором
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Та да почву пробивал...13 лет тюряги петины судьи ему пробили...ЗЕбилы сразу отпустят..
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Ну так Пете не по чину с канцлером перетирать. Руководитель фракции Рады с послом - это и так потолок...
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Президент України Петро Порошенко привітав навого посла Німеччини.
Привітав нового посла Німеччини в Україні. Разом з Анкою Фельдгузен обговорили актуальний розвиток ситуації на Донбасі та скоординували підходи щодо забезпечення виконання російською стороною її зобов'язань у рамках мінського і нормандського процесів.

Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 2225

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Я поражаюсь твоей активностью на форуме - как при поносе.
Такими темпами ипотеку путинскую досрочно выплатишь.
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Из пэдрыного фб выдрал?
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Гнилозубый ватник из Днепра (у которого ЗЕнаркоман украл 1.7 млрд грн. в бюджет Киева и которому наркоман выделил аж 0 грн. на Аэропорт Днепра) с твоей клетки. Вольера.
Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 292
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Опять ПРЕСС СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА ПИШЕТ КОНФЛИКТ у них конфликт с кем?имя конфликтера нельзя озвучить или это внутренний конфликт поэтому не называют страну-"Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины"
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Пропал пацан. Все кто заглянул в глаза Меркель начинают мечтать заглянуть в глаза Пути... тьфу-тьфу-тьфу - *****.
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батько Зе працюють. І це добре - це дає оптимізм.
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Януковощь с тобой согласен и готов вернуца назад в Украину. Говорят уже на чемоданах сидит. Готовь хлеб соль батю встречать....ЗЕкловун працюЭ.
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Розповів, що на Донбасі будують Керченський міст до станиці Луганської. Те-се, набрехав з три короба. Усе на чистому німецькому суржику - але перекладач усе виправив. Так що Меркель зразу все зрозуміла, пообіцяла допомогти незмінно підтримувати Україну, як уже 20 років підтримує. Одним словом, допомог ціла папка для паперів набралась. Зате скільки вражень. Особливо смачні були печеньки у Меркель - аж два коробка ум'яв, аж икавка напала.
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У соевых идиотов сейчас на "Цензоре" случится истерика. 😂
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Ну не знаю, по факту пока истеричит только один ЗЕбил бостууга, и всё....
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Для мене не існує нової влади.

Я не можу дивитись на пику ЗЕнарко, Богдана, Стефанчука, Разумкова та інших "слуг".
І не можу змиритися.
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Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество.

От уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
Так *******? Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 4522
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Та канєшно,тобі скабєєва і 60 мінут день і ніч перед очима
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1. ЗЕЧМО призупинив розірвання договорів з рф і снд
2. ЗЕЧМО припинив рух України до НАТО й висилає з України їхніх представ.
3. Наступний крок до припин. війни - визнання лугодонії повна амністія катів та вбивць
4 Перегляд закону про мову
5 ЗЕЧМО заборон чіпати ТБ медведч
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Ты узнаешь об этом празднике по запаху мыла и пеньковой верёвки...ЗЕбил сепарский кацап. Кстати готов папу Януковоща встречать??? ЗЕкловун его назад возвращает в Украину.
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Портвейн 777,адвокат януковича казав,шо Небесну Сотню розстріляли парубій,турчинов,порошенко,виходить це правда
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ЗЕбарига та мародер Garsia UA
Тут багато хто з підйобками пишуть про повернення яника.а ти собі уявляєш...
Як себе почувають родичі Небесної Сотні?
А ЗЕлена Шмаркля його поверне.
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***, та торчок зразу це казав, ви як його фанати байкам вірите
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Больше похоже, что они обсуждают резюме ЗЕлюпы. У всех в руках бумажка с его фотографией. Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 7161
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То специальная важная бумажка и фотка на которой написано кто оно такое, как его зовут и как оно выглядит. Это если передоз схватит то нужно будет память освежать..
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И на лице у Меркель немой вопрос "А что еще умеет этот мальчик в своем возрасте?" Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки - Цензор.НЕТ 2795
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Нє, вираз такий: "Йо-мойо, як ти сюди потрапив?"
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Зеленский несёт мир, это здорово.
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Куди, який та між ким несе мир Зеленський?
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Да точно, ЗЕленьское несёт мир..руський мир.
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Іще Меркель дуже зраділа, що Янукович повертається в Україну, і буде зам.президента по всіляких складних питаннях, доки Зеленський буде знімати серіал про Крокодила Гєну.
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Тут такая фигня... Кремлевский карлик выше Меркель. А Зеленский ниже ее...
У него 1.4, что ли?
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Не ведитесь!Тайным сговорам шмерклей с дымократами скоро труба-Вот конгресмены пишут:"Байден заработал большие деньги, продавая государственные должности. Как Обама мог позволить этому случиться? Будет ли Демократическая партия продолжать потворствовать и позволять такую ​​плату за игру?"О чёмь это говорит?А о том,что дымократия,ими же навеянная кадилом войны для прикрытия "тёмных" кредитных да рейдерских делишек,начинает разсеиваться и скоро мы увидим совместные громкие разбирательства и реальные результаты по делам слива Украины.С чемь вас дымопесы и поздравляю!
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