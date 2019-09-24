 Зеленский и Меркель обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Зеленский рассказал Меркель о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Президент подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.
Со своей стороны Меркель подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в нормандской формате для достижения эффективных результатов.
трошки почекати потрібно....
ЗЕчмо+бачок...
Всосал беззубый житель страны 3 мира?
Насправді, ця хаотизація штучна, вона направлена на дезорієнтацію суспільства та збереження впливу на різні електоральні ніші, кожна з яких отримує заспокійливі для себе меседжі.
Звідси такий різнобій в заявах, наприклад, міністра Пристайка про "погодження "формули" та голови фракції СН Арахамії, що "ніхто нічого не погоджував".
Міністр Оборони Загороднюк заявляє про планування відводу військ, а функціонер ОП Єрмак маже єлеєм про "не уступим и 1% своих интересов".
В дописах Генерального Штабу бравурні звіти з просування співпраці з НАТО, а голова підкомітету нацбезпеки ВР Верещук практично ставить хрест на перспективах вступу.
Нардеп-слуга Яременко спочатку натякає на необхідність "обговорення з РФ виводу з України інструкторів НАТО", і одночасно працює над ігноруванням делегацією України сесії ПАРЄ… через присутність там росіян.
Кожен має почути те, що йому подобається, але всі повинні твердо усвідомити - у нас є найкращий "президент нового типу", "один з найвеличніших лідерів світу".
Ось і все.
Це просто продовження передвиборчої технології, гри на емоціях та сподіваннях різних груп населення замість відстоювання їхніх спільних інтересів.
Старе добре "поділяй та володарюй" нам подають в обгортці всенародної підтримки та великих змін, хоча насправді бенефіціари влади діють ситуативно, часто за рахунок інтересів держави в дипломатії, економіці, безпеці тощо, нагадуючи ту "актрису з порнофільму, яка приймає з різних сторін не без вигоди для себе".
Трохи історії для моїх земляків, бо час летить швидко, а пам`ять коротка.
Першою блондинкою, яка виключила НАТО, через яку ми втратили людей і території, була - па-бам(!)- Юлія Володимирівна Тимошенко. З тою самою риторикою і Несамовитою підтримкою Кремля.
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Тобто це просто конфлікт на сході України, а не агресія росії.🤔
Порошенко: конфликт в Донбассе можно разрешить только мирным путем
Проект бюджета Украины-2020: Днепр оставили без нового аэропорта
Але наші ЗМІ мовчать, я підписан на деяких політичних діячів США і ЗМІ там дуже багато про Зеленського і скандал з Трампом.
Вляпався ЗЕдебіл по самі помідори
Фотография сделана в Нью-Йорке на фоне очереди, стоящей за "Афонами", информирует "ДС".
"А New-York продают айфоны)))", - подписал фото Богдан.
Привітав нового посла Німеччини в Україні. Разом з Анкою Фельдгузен обговорили актуальний розвиток ситуації на Донбасі та скоординували підходи щодо забезпечення виконання російською стороною її зобов'язань у рамках мінського і нормандського процесів.
Такими темпами ипотеку путинскую досрочно выплатишь.
Пути...тьфу-тьфу-тьфу - *****.
Я не можу дивитись на пику ЗЕнарко, Богдана, Стефанчука, Разумкова та інших "слуг".
І не можу змиритися.
От уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
Так *******?
2. ЗЕЧМО припинив рух України до НАТО й висилає з України їхніх представ.
3. Наступний крок до припин. війни - визнання лугодонії повна амністія катів та вбивць
4 Перегляд закону про мову
5 ЗЕЧМО заборон чіпати ТБ медведч
Тут багато хто з підйобками пишуть про повернення яника.а ти собі уявляєш...
Як себе почувають родичі Небесної Сотні?
А ЗЕлена Шмаркля його поверне.
У него 1.4, что ли?