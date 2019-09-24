 Минские соглашения способны создать мир, - Макрон на Генассамблее ООН

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об єтом он заявил выступая в рамках общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник в Нью-Йорке.
"Смелость созидать мир требуется сегодня и в Украине. Президент Зеленский начал делать первые шаги, президент Путин смог ответить на это. Удалось добиться прогресса в эти последние недели. И мы также знаем, каков горизонт, какие следующие этапы здесь, Минские соглашения, способность созидать на местах наконец-то устойчивый мир", - сказал он,
Макрон также отметил, что в предстоящие недели состоится саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав государств и правительств.
Найдешь покажешь.
Вісна прійдьот, будєм сожать так казав ЗЕбарига та мародер?
Зробімо ЇХ разом!
Зробімо ЇХ ще раз!
P.S. Бидлани, ви вже бачили, що ваш клован збирається підняти тарифи на електрику?
Помочь?
А то заврался что то ты совсем.
Как найдешь там про лнр и днр напишешь.
А до того не пиши мне.
Еще пистунца гонять будешь или тебя попустило?
По всей видимости в руки правоохранительных органов Франции попали документы раскрывающие характер связи российских госструктур и нынешнего президента Макрона. Скорее всего это о финансировании весьма близких Макрону людей деньгами Муамара Каддафи.
..."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Пока не ясно, что сказал там орку, но сам факт..
Видео пока нет.
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выложил на своей странице в Facebook фотографию из Нью-Йорка, куда он прибыл вместе с Владимиром Зеленским. На снимке Богдан стоит на фоне очереди, выстроившейся за новым iPhone
«А в New-York продают айфоны», - подписал фото Богдан.
Украинцы засыпали главу Офиса президента едкими комментариями.
Если какой-то шлемазл нам его так старательно рисует, - значит оно ему сильно нада...
Что жабоед сумел увидеть?
От геронтофил...
"Я привёз вам мир!", - этой фразу произносит премьер-министр Англии Чемберлен, помахивая бумажкой с обещанием Гитлера не начинать войны с Англией, вернувшись с Мюнхенской конференции, где он с Даладье скормил Гитлеру Чехословакию. ...
мол, такой же по духу, сталинский "Молотов и Рибентроп" - белый и пушистый, ибо был чуть позжее ...
Навіщо взагалі потрібна політика і політики?
Макрон только надеется на ЗАМОРАЖИВАНИЕ конфликта.