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 Минские соглашения способны создать мир, - Макрон на Генассамблее ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что для достижения и обеспечения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об єтом он заявил выступая в рамках общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник в Нью-Йорке. 

"Смелость созидать мир требуется сегодня и в Украине. Президент Зеленский начал делать первые шаги, президент Путин смог ответить на это. Удалось добиться прогресса в эти последние недели. И мы также знаем, каков горизонт, какие следующие этапы здесь, Минские соглашения, способность созидать на местах наконец-то устойчивый мир", - сказал он, 

Макрон также отметил, что в предстоящие недели состоится саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав государств и правительств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

Источник: https://censor.net.ua/n3150227
 
 
 Топ комментарии
 
Макрон понял - активитет жёлтых протестующих крепко связанно с его отношением к вяликому сцарю. Так противно смотреть на прогибанием ради сохранение власти, просто противно.
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В тексте соглашений есть лнр и днр?
Найдешь покажешь.
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А где упоминают в ЛыНыРы и ДыНыРы в статье?
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А де можна глянути список посаджених олігархів, а також список майна & статків, які були конфісковані і роздані бидлу?
Вісна прійдьот, будєм сожать так казав ЗЕбарига та мародер?
Зробімо ЇХ разом!
Зробімо ЇХ ще раз!
P.S. Бидлани, ви вже бачили, що ваш клован збирається підняти тарифи на електрику?
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А как же европейское будущее? За что стоял майдан?
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Ти як спитаєш часом аж соромно стало за тебе)
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С теми же с кем у Пэти первый мир был еще летом 2014-го. Или у тебя память отшибло?
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Я тебе могу ссылку дать на мирный план лета 14 года?
Помочь?
А то заврался что то ты совсем.
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А сам мирный план где?

Как найдешь там про лнр и днр напишешь.
А до того не пиши мне.
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И еще лови: Тыць!
Еще пистунца гонять будешь или тебя попустило?
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Макрон понял - активитет жёлтых протестующих крепко связанно с его отношением к вяликому сцарю. Так противно смотреть на прогибанием ради сохранение власти, просто противно.
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Вы попадаете в точку!Это инстумент олигархии!!!!
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"...
По всей видимости в руки правоохранительных органов Франции попали документы раскрывающие характер связи российских госструктур и нынешнего президента Макрона. Скорее всего это о финансировании весьма близких Макрону людей деньгами Муамара Каддафи.
..."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Слова Макрона у цьому випадку подібні брехні деяких наших політиків про потепління відносин росії з Україною.
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Да ты самый крупный специалист по соглашениям, видать?! муж бабушки но не дедушка…
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Ну вот ЗЕчмо зеленый бурят уже и на скабеев тв.
Пока не ясно, что сказал там орку, но сам факт..
Видео пока нет.

Мінські угоди здатні створити мир, - Макрон на Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 2062
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сепари при владі... подивіться на це рило? щасливе... воно у центрі уваги друзів з расєї...
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так не можеть отказать малорос ведь порох прямо нах посылал и палку эту с надписью роисся отодвигал говорил фейк ньюз интервью не даю а эти смеются не над собой а над Украиной так как это второе лицо государства
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он пишут и за айфоном стоял в очереди за счет государства слетал и потусовался-
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан выложил на своей странице в Facebook фотографию из Нью-Йорка, куда он прибыл вместе с Владимиром Зеленским. На снимке Богдан стоит на фоне очереди, выстроившейся за новым iPhone
Мінські угоди здатні створити мир, - Макрон на Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 1259«А в New-York продают айфоны», - подписал фото Богдан.
Украинцы засыпали главу Офиса президента едкими комментариями.
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Звісно. Якщо він вважає миром капітуляцію України і відновлення за наш рахунок бізнесу із РФ... то так.
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Как быстро скурвился Макрон, критиковавший рашку накануне своего президенства. А сейчас в своей известной речи перед послами, он уже открыто призывает к союзу с рашкой, при этом в речи практически не упомянув Украину. Так что пусть свои советы, как действовать Украине, засунет в известное место. Стало очевидным, что Макрон - не друг Украине.
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Проблема у тому, що ми самі віддали владу особам, які у рази гірще за Макрона..
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Не потрібно слухатися, цього фарцовитого некрофіла !
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У него начинается мания величия: хочет стать лидером ЕС и заменить Меркель после ее ухода. Пусть этот "планетарный стратег" сначала наведет порядок в своей стране.
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Тоді макрану потрібно на меркель одружиться! Вона мабуть молодша за його дружину! Спадок ще ні хто не відміняв с !
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да, очень жалок выглядит макрон хуже бабы любой не удивительно что он не мужик им жена его училка командует
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Что можно было услышать от человека женившегося на бабушке???!!!
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какой нафиг мир, макрон в курсе, что расея Крым захватила?
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Маня, не трите нам так пафосно за этот самый "горизонт"...
Если какой-то шлемазл нам его так старательно рисует, - значит оно ему сильно нада...
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В Маккрана , дуже сувора бабця ! Як скаже так і буде !😈
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Путин смог ответить на это

Что жабоед сумел увидеть?
От геронтофил...
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Сильно напоминает ...

"Я привёз вам мир!", - этой фразу произносит премьер-министр Англии Чемберлен, помахивая бумажкой с обещанием Гитлера не начинать войны с Англией, вернувшись с Мюнхенской конференции, где он с Даладье скормил Гитлеру Чехословакию. ...
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А что было раньше - мюнхенский сговор или пакт Рибентропа - Молотова?
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Приходько так хочется свернуть тему в привычную колею,
мол, такой же по духу, сталинский "Молотов и Рибентроп" - белый и пушистый, ибо был чуть позжее ... Мінські угоди здатні створити мир, - Макрон на Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 89
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Це ті, які Петро підписав? Миру уже 5 років як. Але Макарон не винен, що Зеленський хоче мирно знімати фільми про мирного президента.
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Ще один голуб миру намалювався. Вирішуй проблеми свої - скоро жовті жилети Версаль спалять, а йому Україна спати не дає.
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Не отнимайте у политического банкрота его последнюю игрушку - надежду стать "великим миротворцем"
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Макрон, мир будет когда параша ***** с Украины, любые другие варианты это холуйство перед ******. И если Зе этого не понимает, то это хорошо понимает украинский народ.
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Уже це фуфло набридло слухати. Хоч би що нове придумали.
Навіщо взагалі потрібна політика і політики?
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Макрон НЕ обещает возврат территорий Украине.
Макрон только надеется на ЗАМОРАЖИВАНИЕ конфликта.

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Тільки перемога над Казластаном стаорить мир в Україні все інше від сатани.
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тупий Макрон так і не зрозумів хто замовляв теракти в Франції! або теракти припинились на відкуп за злив України!
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Всі політики - пасивні п*дараси, тим більше французькі.
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макрошка, ты бы в собственной стране мир навёл. Твои Жёлтые Жилеты 7 месяцев дубасили Париж и не только, представить можно, что будет с минскими... как всегда.
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