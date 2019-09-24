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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2937) Трамп (2401)

 Стенограмма телефонного разговора с Зеленским будет обнародована 25 сентября, - Трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал 25 сентября обнародовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Сейчас я в Организации Объединенных Наций представляю нашу страну, но позволил обнародовать завтра полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским", - написал президент США.

Он в очередной раз подчеркнул, что во время разговора не давил на Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп

"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и вполне соответствующий звонок. Никакого давления, и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никаких "quid pro quo" (что-то за что-то - Ред.). Это не что иное, как продолжение самой большой и самой разрушительной охоты на ведьм всех времен", написал Трамп.

Накануне Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помпео считает неуместным обнародование стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3150223
 
 
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Это называется удар под дых. Зеля ощущает себя сейчас, как карась на сковородке.
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очень....
Тем более Зе был против огласки...
Жаль что содержание его разговоров с путиным скрывают от народа..
А почему скрывают?
Если знает путин, то почему не должен знать украинский народ, которого он убивает....?
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Трамп, конечно, барыга, старик и немножко болван. Но гнать его пока особо не за что, увы. Зря демократы так возбудились.
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Березень 2019 року. Луценко роздає інтерв'ю американським ЗМІ, де розповідає про начебто втручання України у вибори в США, про Байдена.

Вересень 2019 року. Луценко, який і заварив всю цю кашу, наче нічого не сталось, роздає поради, як Україні не посваритись з США.

Цинічна інфузоря

Стенограмма телефонного разговора с Зеленским будет обнародована 25 сентября, - Трамп - Цензор.НЕТ 9769
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Похоже, вся история с давлением - предвыборная кампания

Нагнетание и нагнетание, отказ выкладывать, провокативное поведение

А потом: вот! Выкладываю!

И вуаля, там ничего нет. И Трамп как бы зря оклеветанный, весь в белом и опять в Белом
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Нормальный размен - вместо военной помощи стенограмма разговора.
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Открытое письмо госслужащих МОЗ о том, что творит новая власть ЗЕпид@расов, смешав политику и работу и возвращая систему на откаты.
Закупки МОЗ летят в бездну, что убьет тысячи людей - закончатся лекарства. Но министр здравоохранения у нас сейчас пиарится в ООН.

МОЗ заявляє про тиск на держслужбовців - просять Гончарука втрутитися

Стенограмма телефонного разговора с Зеленским будет обнародована 25 сентября, - Трамп - Цензор.НЕТ 9839
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