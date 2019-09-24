 "Задача Путина прямолинейна. Он хочет контролировать Украину", - Грод

Об этом он написал в своей статье для Цензор.НЕТ.

Грод отметил: "Украина рискует сесть за стол переговоров ослабленной, если только Соединенные Штаты не предоставят полной поддержки но не побуждать Европу к этому. Германия и Франция видят в политической неопытности Зеленского достичь прорыва в переговорах Нормандского формата, надеясь, что он пойдет на компромисс в вопросах, в которых его предшественник не шел".

Он продолжил: "Во время недавней дискуссии на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве с Леонидом Кучмой, бывшим президентом Украины и главным переговорщиком в рамках Минских соглашений, он рассудительно сказал: "Следуйте Минским договоренностям. Безопасность выходит на первое место. Вы должны отвести войска, отвести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы". Формула мира понятна. К сожалению, Кучма не был оптимистичным относительно долгожданной встречи в Нормандском формате.

"Зеленскому придется очень трудно - он будет один против трех человек", - спрогнозировал он".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не верили, что Россия действительно захватит Крым", - Волкер

Грод подчеркнул: "Успешный обмен пленными между Кремлем и Киевом в прошлом месяце возобновил надежду, что мир, наконец, может быть достигнут. Но действия Москвы показывают, что Россия не желает обрести долгожданное решение. Задача Путина прямолинейна. Он хочет контролировать Украину как часть сферы влияния России путем введения в Украине постоянного регионального правительства, контролируемого Россией, или продолжая дестабилизировать Украину и превращать ее в неспособное государство через свою войну, продолжается.

"Проблема заключается не в том, следует ли применять Минские соглашения, а в том, как они выполняются. Россия хочет, чтобы Украина признала особый статус для региона Донбасса и немедленно провести выборы, в результате которых подконтрольны России наемники стали бы членами парламента Украины. Украина и ее союзники всегда занимали позицию, что после того, как российские войска и наемники вместе с оружием покинут территорию и Украина возобновит контроль над российско-украинской границей, внутренне перемещенные лица вернутся домой, пройдет несколько месяцев и начнется восстановление, только тогда выборы состоятся в Донбасе", - резюмировал Грод.