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 Политика Украины
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Все про:Россия (73921) Всемирный конгресс украинцев (138) Грод (15)

 "Задача Путина прямолинейна. Он хочет контролировать Украину", - Грод

Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод считает, что для России главное - удержать Украину в сфере своего влияния.

Об этом он написал в своей статье для Цензор.НЕТ.

Грод отметил: "Украина рискует сесть за стол переговоров ослабленной, если только Соединенные Штаты не предоставят полной поддержки но не побуждать Европу к этому. Германия и Франция видят в политической неопытности Зеленского достичь прорыва в переговорах Нормандского формата, надеясь, что он пойдет на компромисс в вопросах, в которых его предшественник не шел".

Он продолжил: "Во время недавней дискуссии на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве с Леонидом Кучмой, бывшим президентом Украины и главным переговорщиком в рамках Минских соглашений, он рассудительно сказал: "Следуйте Минским договоренностям. Безопасность выходит на первое место. Вы должны отвести войска, отвести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы". Формула мира понятна. К сожалению, Кучма не был оптимистичным относительно долгожданной встречи в Нормандском формате.

"Зеленскому придется очень трудно - он будет один против трех человек", - спрогнозировал он".

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Грод подчеркнул: "Успешный обмен пленными между Кремлем и Киевом в прошлом месяце возобновил надежду, что мир, наконец, может быть достигнут. Но действия Москвы показывают, что Россия не желает обрести долгожданное решение. Задача Путина прямолинейна. Он хочет контролировать Украину как часть сферы влияния России путем введения в Украине постоянного регионального правительства, контролируемого Россией, или продолжая дестабилизировать Украину и превращать ее в неспособное государство через свою войну, продолжается.

"Проблема заключается не в том, следует ли применять Минские соглашения, а в том, как они выполняются. Россия хочет, чтобы Украина признала особый статус для региона Донбасса и немедленно провести выборы, в результате которых подконтрольны России наемники стали бы членами парламента Украины. Украина и ее союзники всегда занимали позицию, что после того, как российские войска и наемники вместе с оружием покинут территорию и Украина возобновит контроль над российско-украинской границей, внутренне перемещенные лица вернутся домой, пройдет несколько месяцев и начнется восстановление, только тогда выборы состоятся в Донбасе", - резюмировал Грод.

Источник: https://censor.net.ua/n3150222
 
 
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Ты глухонемой, может аутист? Ты общаешься только фоточками и гифками?
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Та то комуняка.
Тягає картинки з московських помийниць...

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А ЧТО ХОЧЕТ БОГ??!! во как интерсным может быть его ответ...всем нам....
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І 73,22% електорату, не проти цього.
Тільки що б: « нє Порошенко !»
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Коли так ,восстановить статус ядерной державы.Тогда переговоры пошли бы веселее "Задача Путина прямолинейна. Он хочет контролировать Украину", - Грод - Цензор.НЕТ 92
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А кто не хочет? Сами украинцы не против её контролировать. Но эта задачка не простая.
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очень интересно будет почитать...
Зе был против обнародования....



Дмитрий

@dmitriypaut

·8 мин

Трамп решил опубликовать стенограмму переговоров с Зечмом.
Здается Вова,тоби пы-да.
Полная.
Ведь сейчас всплыветто,что чмо пообещало
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Браво пид@ры #Зеленые #Турборежим уничтожения Украины включен!
Станица-Луганская сейчас.
Орки в открытую заходят и срывают украинские флаги. Пока без оружия, но долго ли ((

"Задача Путина прямолинейна. Он хочет контролировать Украину", - Грод - Цензор.НЕТ 6482 "Задача Путина прямолинейна. Он хочет контролировать Украину", - Грод - Цензор.НЕТ 6880
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Та отож...Пять років ждали цього часу...
Поки манкурти скинуть Порошенка...
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Забудьте про особливий статус чи автономію намкришу, або ще якусь ересть. Такого вже ніколи не буде. І я не позаздрю тим, хто спробує хоча б просунути один такий закон.
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Не, не только старики, можно смело подрисовать и молодых, и даже детей.
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Америку Грод не открыл: Московия всегда считала и будет считать своей главной задачей контроль над Украиной и украинцами.
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Отвод Объединенных сил со всей линии соприкосновения. Почему это ставит под удар Мариуполь и Харьков
ОПУБЛИКОВАНО 19 СЕНТЯБРЯ 2019

"Задача Путина прямолинейна. Он хочет контролировать Украину", - Грод - Цензор.НЕТ 6536
Отведение войск по всей линии разграничения на Донбассе, как это уже осуществлено в Станице Луганской, приведет к потере нескольких стратегически важных позиций, что потенциально откроет оккупантам пути для наступления.

Военный эксперт Михаил Жирохов в издании DsNews.ua объясняет почему это опасно.
"Задача Путина прямолинейна. Он хочет контролировать Украину", - Грод - Цензор.НЕТ 6536
Буквально вчера новый командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани заявил о том, что вверенные ему войска осуществляют «подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе».
Таким образом, в некотором роде подтверждаются панические и не совсем обоснованные слухи, которые упорно ходят в армейской среде еще с мая-июня, о том, что якобы на высшем уровне принято решение о выводе всех частей украинской армии за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.Почему за большим обменом могут последовать большие компромиссы с Кремлем
Стоит отметить, что в своем интервью Кравченко добавил, что все действия нашей группировки будут зависеть от зеркальных действий противоположной стороны. Но события последних дней говорят о том, что официальные лица захотят увидеть, то они увидят. Чего стоит, например, опять-таки сегодняшнее заявление нашего министра иностранных дел Вадима Пристайко, что он, мол, увидел признаки того, что Россия предпринимает шаги для деэскалации ситуации на Донбассе.
Такое «разведение в одну сторону» стало возможным после первого «пробного шара», которым являлось разведение в районе Станицы Луганской. Причем оказалось, что оккупационным властям части Луганской области удалось не только «сохранить свое лицо», но и значительно усилить свои позиции. На фоне того, что позиции нашей армии оказались в крайне невыгодном тактическом и стратегическом положении.
Отведение сил от Станицы одновременно с восстановлением моста через реку Северский Донец, которая является сегодня главной природной преградой между ВСУ и оккупационными войсками, создает очень высокие риски занятия оккупантами плацдарма на левом берегу Донца с возможностью развития наступления на степную часть Луганщины и дальше с возможностью выхода к Харькову.
Кроме того, в информационном плане «разведение» в районе Станицы Луганской имело крайне негативный аспект. Немногочисленные местные жители прифронтовых населенных пунктов, которые поддерживали украинскую власть, почувствовали себя преданными.«Изоляция» - концлагерь по-русски в Донецке
Довольно-таки смешанные чувства были и у ветеранов летней кампании 2014 г., побратимы которых погибли при освобождении той же Станицы Луганской. А ведь еще немало военнослужащих как ВСУ, так и батальонов МВД погибло в ходе позиционных боев 2014-2019 гг. А еще есть матери и родственники погибших.
По всей вероятности, такие вот заявления военных высокого уровня подтверждают опасения патриотической общественности о том, что «большая сделка», которая может быть заключена между Путиным и Зеленским в ближайшее время, будет иметь характер капитуляции.
Не надо быть пророком чтобы понять, к чему могут привести такие вот односторонние уступки со стороны Украины: вся серая зона после отхода частей ВСУ будет занята оккупационным корпусом. Причем тут вариантов может быть множество - от фейковой СЦЦК до «миротворцев» (недаром, по сообщениям с той стороны, дана команда срочно выдать всем «народным милиционерам» паспорта РФ).
Пока непонятно, на сколько километров будут отводиться войска и в какой срок. Если как хочет Путин - в пределах административных границ областей, то тут все ясно - полностью будут перечеркнуты все достижения последних лет и можно говорить о том, что войну на Донбассе мы проиграли и все жертвы были напрасными. Думаю, это наиболее радикальный вариант и на него новые власти не пойдут хотя бы из-за инстинкта самосохранения.
Тогда остается еще множество вариантов - начиная от 10-15 км до 50-100 км, о чем заявляли еще в 2016 г., когда обсуждали демилитаризованные зоны в Станице Луганской, Золотом и Петровском.Як насправді вивозили фігуранта справи про збиття літака рейсу МН17 Цемаха. Розповідає учасник спецоперації
Однако даже минимальные 10 км ставят под угрозу наши позиции на таких критически важных участках противостояния, как, например, мариупольское и волновахское. Именно тут любое отведение наших войск дальше от реки Кальмиус, по которой проходит линия фронта на юге Донецкой области, несет угрозу потери Волновахи как стратегически важной железнодорожной станции и фактически ставит под удар Мариуполь.
Не стоит говорить насколько важен для оккупационных властей и России Мариуполь - порт с двумя крупными металлургическими комбинатами. Да и почти миллион населения тоже не будет лишним мобилизационным потенциалом для стремительно схлопывающейся в количестве и качестве «народной милиции».
Однако неважно, на сколько километров будут отводить войска, факт останется фактом - для Украины эта территория будет потеряна. И чтобы освободить ее, снова понадобятся новые жертвы, никак не меньшие, чем те, которые мы понесли в 2014-2015 гг. Однако вряд ли остались и возможности для проведения такой наступательной операции - нет ни генералов, способных спланировать и взять ответственность за последствия на себя, да и возможная мобилизация будет уж точно провалена.Особенности гуманитарного разминирования Донбасса
Односторонний отвод войск неизбежно вызовет серьезные потрясения во внутренней политической ситуации. Ветераны представляют собой достаточно спаянное сообщество, что ярко показали события на День независимости, и оно отреагирует на такую сдачу интересов страны достаточно жестко, что чревато внутренним противостоянием, которое опять-таки будет только в интересах страны-агрессора.
Автор: Михаил ЖИРОХОВ, военный эксперт; Деловая столица
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Діаметрально протилежна інформація з боку вповноважених державних посадовців щодо планів на армію в зоні ООС зокрема та на оборонну стратегію країни в цілому лише виглядає неузгодженою та суперечливою.
Насправді, ця хаотизація штучна, вона направлена на дезорієнтацію суспільства та збереження впливу на різні електоральні ніші, кожна з яких отримує заспокійливі для себе меседжі.
Звідси такий різнобій в заявах, наприклад, міністра Пристайка про "погодження "формули" та голови фракції СН Арахамії, що "ніхто нічого не погоджував".
Міністр Оборони Загороднюк заявляє про планування відводу військ, а функціонер ОП Єрмак маже єлеєм про "не уступим и 1% своих интересов".
В дописах Генерального Штабу бравурні звіти з просування співпраці з НАТО, а голова підкомітету нацбезпеки ВР Верещук практично ставить хрест на перспективах вступу.
Нардеп-слуга Яременко спочатку натякає на необхідність "обговорення з РФ виводу з України інструкторів НАТО", і одночасно працює над ігноруванням делегацією України сесії ПАРЄ… через присутність там росіян.
Кожен має почути те, що йому подобається, але всі повинні твердо усвідомити - у нас є найкращий "президент нового типу", "один з найвеличніших лідерів світу".
Ось і все.
Це просто продовження передвиборчої технології, гри на емоціях та сподіваннях різних груп населення замість відстоювання їхніх спільних інтересів.
Старе добре "поділяй та володарюй" нам подають в обгортці всенародної підтримки та великих змін, хоча насправді бенефіціари влади діють ситуативно, часто за рахунок інтересів держави в дипломатії, економіці, безпеці тощо, нагадуючи ту "актрису з порнофільму, яка приймає з різних сторін не без вигоди для себе".
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