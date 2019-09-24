 Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Укринформ,информирует Цензор.НЕТ..
"Заявление о том, что Федеральное правительство не различает российские паспорта и паспорта для аннексированных районов, не соответствует действительности. Мы не знаем ни одного случая, когда бы в российский паспорт, выданный на основе указов Путина уже была проставлена виза", - заверили в ведомстве.
Также там подчеркнули, что Германия вместе со своими партнерами в Европейском Союзе полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
"Германия осуждает указы президента РФ об упрощении предоставления российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей. Они противоречат духу и целям Минских соглашений и представляют собой нарушение суверенитета Украины", - подчеркнули в МИД ФРГ.
В дипведомстве добавили, что жители украинского происхождения из оккупированных районов могут получить биометрический паспорт Украины и ездить в Германию без визы.
А также напомнили, что государства-члены ЕС в Декларации саммита Украина-ЕС 10 июля четко дали понять: "ЕС готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных вопреки Минским договоренностям, в тесной координации со своими международными партнерами".
Германия в настоящее время проводит дискуссии на уровне ЕС относительно унифицированного обращения с паспортами Восточной Украины, сообщили в МИД. Технические детали такой схемы еще требуют выяснения.
Напоминаем, ранее Bild опубликовала материал, в котором утверждается, что Германия якобы ставит визы в "паспорта", выданные Россией жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, и не делает различия между паспортами РФ и этими "документами".
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От справді. Оскільки зечмо має і президентську гілку і парламентську , то він буде нести відповідальність за все. Всі інші потім і не обов'язково. А він перший і без варіантів. Мені здається він того не розуміє.