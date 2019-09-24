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Все про:виза (1092) Германия (3410) паспорт (803) Донбасс (19444)

 Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии

В Министерстве иностранных дел ФРГ отрицают информацию, приведенную в статье издания Bild, о выдаче виз владельцам "паспортов ОРДЛО".

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Укринформ,информирует Цензор.НЕТ..

"Заявление о том, что Федеральное правительство не различает российские паспорта и паспорта для аннексированных районов, не соответствует действительности. Мы не знаем ни одного случая, когда бы в российский паспорт, выданный на основе указов Путина уже была проставлена виза", - заверили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что Германия вместе со своими партнерами в Европейском Союзе полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

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"Германия осуждает указы президента РФ об упрощении предоставления российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей. Они противоречат духу и целям Минских соглашений и представляют собой нарушение суверенитета Украины", - подчеркнули в МИД ФРГ.

В дипведомстве добавили, что жители украинского происхождения из оккупированных районов могут получить биометрический паспорт Украины и ездить в Германию без визы.

А также напомнили, что государства-члены ЕС в Декларации саммита Украина-ЕС 10 июля четко дали понять: "ЕС готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание российских паспортов, выданных вопреки Минским договоренностям, в тесной координации со своими международными партнерами".

Также читайте: ЕС разрабатывает для стран-членов руководство по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей Донбасса

Германия в настоящее время проводит дискуссии на уровне ЕС относительно унифицированного обращения с паспортами Восточной Украины, сообщили в МИД. Технические детали такой схемы еще требуют выяснения.

Напоминаем, ранее Bild опубликовала материал, в котором утверждается, что Германия якобы ставит визы в "паспорта", выданные Россией жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, и не делает различия между паспортами РФ и этими "документами".

Источник: https://censor.net.ua/n3150221
 
 
 Топ комментарии
 
вот так выглядит позор украинского народа, о котором с восхищением говорил весь Мир во время Майдана... Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6680
Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 445
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Итоги клоуна за неделю
- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПов будут щемить;
- Учителя это мэм;
- Штайнмайер это сила;
- Клоун, мировой лидер;
- Янык готовится вернутся;
- С позором изгнан еще один инвестор;

- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, открывающий путь для импичмента;
- Членство в НАТО не приоритет;
- Качнули экономику на минус 1,7%;
- Один из департаментов разведки ГУРа возглавил муж главного бухгалтера "Квартал-95"
- но ведь не кум же. Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 999
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Совет форумчанПравила форума
 
Бач ти як воно..а ПЕСики цілий день тявкали із слиною в роті шо то нє так Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 3883
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Да они постоянно зашквариваются с цитированием параша-сми
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Итоги клоуна за неделю
- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПов будут щемить;
- Учителя это мэм;
- Штайнмайер это сила;
- Клоун, мировой лидер;
- Янык готовится вернутся;
- С позором изгнан еще один инвестор;

- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, открывающий путь для импичмента;
- Членство в НАТО не приоритет;
- Качнули экономику на минус 1,7%;
- Один из департаментов разведки ГУРа возглавил муж главного бухгалтера "Квартал-95"
- но ведь не кум же. Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 999
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Да тут товарищи немцы такая гумореска нарисовуется шо скоро у всех будут паспорта Мордора в Украине а ********** умотает на историческую родину мацу жрать вместо шаурмы
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вже і німці навчилися " іхтамнєт, какієвашідокозатєльства"
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вот так выглядит позор украинского народа, о котором с восхищением говорил весь Мир во время Майдана... Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6680
Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 445
 показать весь комментарий
 
 
А гнойным путино-порошенковским опарышам лишь бы ольгинские фейки разкидывать.




https://www.rbc.ua › Новости › ПолитикаЗеленский в ООН - президент принял участие в открытии ...

5 ч. назад - Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН.




https://www.rbc.ru › politicsЗеленский не попал в список выступающих в главном зале ...
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свынарчук не писти сегодня его выступление будет в 00.30 по Киеау
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Вот тебе и "союзнички" от штази.П..ры они вонючие.Они ничем не лучше *****.Как там турбинуи в срыму немецкие поживают,как там делегации ездившие в срым от них поживают.Запад продал сам себя параше и *****.
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Яергова чоколядна зрада зрадная обіс*алась) Але соєві смерди все одно не перестають смердіти)))
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Якби в тебе був мозок, то ти зрозумів би, що ці жітєлі їздять в Німеччину по українським паспортам по безвізу. Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 9117
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Якби в илітних смердів був мозок, вони би зрозуміли, що сморід стояв щодо НЕукраїнських паспортів. Обтікай Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 2961
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Лучшая шутка зебіла з 995 квартала, ящетаю Не знаємо жодного випадку надання віз за паспортами РФ, виданими жителям окупованого Донбасу, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 5528

От справді. Оскільки зечмо має і президентську гілку і парламентську , то він буде нести відповідальність за все. Всі інші потім і не обов'язково. А він перший і без варіантів. Мені здається він того не розуміє.
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Немцы думают, что в паспорте будет написанно Донбасс?
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даже если и были б такие, то это ошибка и не до смотрение и не как не принцип выдачи виз для продажных шкур. Не стоит из этого делать ух и ах проблему - даже если и какая то страна ошибочно выдаст визу - разберётся и аннулирует, это не проблема.
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