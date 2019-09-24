 Из-за отсутствия важных документов суд затягивает рассмотрение апелляции по делу Беккера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Наше місто.

Вместе с тем, вердикт они вынести не смогли. Причиной этого стало отсутствие в материалах дела оригинала решения суда, по которому Беккеру избрали меру пресечения.

"Такого в правовой природе быть не может. Диска с аудиозаписью заседания также нет. Перенос заседания не совсем законный, поскольку на сегодняшний день нет решения суда, по которому мой подзащитный содержится под стражей. Перенося заседание и не осуществляя судебный контроль за применением мер ограничения, нарушают права моего клиента", - сообщил адвокат Константин Глоба.

В начале заседания правозащитник зачитал заявление Михаила Беккера о том, что во время оглашения подозрения был нарушен Криминально-процессуальный кодекс. Так, прокуроры сначала подали ходатайство в суд, а уже потом сообщили мостостроителю о подозрении. По мнению юристов, это должно стать основанием для отмены подозрения как такового.

Кроме того, суд учёл обращение адвокатов Беккера в Европейский суд по правам человека. К рассмотрению апелляции приобщили договоры по технадзору об установлении бетонных блоков на мосту, по которым сейчас идёт следствие. Все документы фирма "Маст-Буд" добровольно передавала прокуратуре.

Также приобщили документы, подтверждающие тип бетона, который подрядчик указывал в документах реконструкции Центрального моста. Юристы также подчеркнули, что за 53 года работы в сфере строительства Беккер заработал репутацию надежного специалиста. При этом прокуратура Днепропетровской области намеренно создаёт ему образ преступника, – убеждены адвокаты.

"Никогда у нас не было криминальных производств и никогда с заказчиками у нас не было вопросов по качеству. Меня посадили, чтобы не дать возможности защищаться", — сказал Михаил Беккер, который следил за ходом заседания по видеосвязи. Как известно, сейчас он находится в одном из следственных изоляторов Кривого Рога.

Основатель "Маст-Буда" также вспомнил о ситуации, когда сотрудники прокуратуры Днепропетровской области помешали специалистам государственного Научно-исследовательского института строительных конструкций взять дополнительные пробы бетона на Центральном мосту. Рассмотрение дела Беккера продолжится 26 сентября в 14:30.