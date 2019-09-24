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Все про:Днепр_город (2821) мост (543)

 Из-за отсутствия важных документов суд затягивает рассмотрение апелляции по делу Беккера

24 сентября Апелляционный суд Днепропетровской области предпринял третью попытку рассмотреть дело 71-летнего подрядчика ремонта Центрального моста. Заседание продолжили после перерыва для ознакомления судей с материалами дела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Наше місто.

Вместе с тем, вердикт они вынести не смогли. Причиной этого стало отсутствие в материалах дела оригинала решения суда, по которому Беккеру избрали меру пресечения.

"Такого в правовой природе быть не может. Диска с аудиозаписью заседания также нет. Перенос заседания не совсем законный, поскольку на сегодняшний день нет решения суда, по которому мой подзащитный содержится под стражей. Перенося заседание и не осуществляя судебный контроль за применением мер ограничения, нарушают права моего клиента", - сообщил адвокат Константин Глоба.

В начале заседания правозащитник зачитал заявление Михаила Беккера о том, что во время оглашения подозрения был нарушен Криминально-процессуальный кодекс. Так, прокуроры сначала подали ходатайство в суд, а уже потом сообщили мостостроителю о подозрении. По мнению юристов, это должно стать основанием для отмены подозрения как такового.

Кроме того, суд учёл обращение адвокатов Беккера в Европейский суд по правам человека. К рассмотрению апелляции приобщили договоры по технадзору об установлении бетонных блоков на мосту, по которым сейчас идёт следствие. Все документы фирма "Маст-Буд" добровольно передавала прокуратуре.

Также приобщили документы, подтверждающие тип бетона, который подрядчик указывал в документах реконструкции Центрального моста. Юристы также подчеркнули, что за 53 года работы в сфере строительства Беккер заработал репутацию надежного специалиста. При этом прокуратура Днепропетровской области намеренно создаёт ему образ преступника, – убеждены адвокаты.

"Никогда у нас не было криминальных производств и никогда с заказчиками у нас не было вопросов по качеству. Меня посадили, чтобы не дать возможности защищаться", — сказал Михаил Беккер, который следил за ходом заседания по видеосвязи. Как известно, сейчас он находится в одном из следственных изоляторов Кривого Рога.

Основатель "Маст-Буда" также вспомнил о ситуации, когда сотрудники прокуратуры Днепропетровской области помешали специалистам государственного Научно-исследовательского института строительных конструкций взять дополнительные пробы бетона на Центральном мосту. Рассмотрение дела Беккера продолжится 26 сентября в 14:30.

Источник: https://censor.net.ua/n3150220
 
 
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а тем временем, обезжиренная тварь продолжает воровать (филатов)
Строят или нет: как обстоят дела с реконструкцией Днепровского планетария

Из-за отсутствия важных документов суд затягивает рассмотрение апелляции по делу Беккера - Цензор.НЕТ 7092

за год ни хера не сделали. Зеленский натрави Баканова на эту тварь
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Mr__Pitkin - ты надеялся что статью никто не прочтет, да?

- Основная часть уличных работ уже проведена. Конечно, по ходу работы возникают ситуации, когда ожидания были получше того, что открывается по факту. Например, абсолютно разрушенные ступеньки, не подлежащие восстановлению, а только выкладыванию заново. Но даже эти ситуации решаются достаточно оперативно. - рассказывает руководительница проекта Валентина Полищук.



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Помню как после первого тура Порошенко обратился к Украине . Люди що ви робите схаменiця цеж страшно . Людей оказалось в Украине мало к сожалению
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Це ж потрібно бути якими зє-скотами, щоб так знущатися над літньою людиною..😕
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Ну для днепра это в порядке вещей. Надо чтобы дело из суда пропало? - нет проблем; надо чтобы из дела пропали документы? - та в легкую; надо поцарапать диск? - любой каприз. Ну и еще целый прайс подобных услуг. Сильно впереди планеты в этих вопросах Бабушкинский суд.
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