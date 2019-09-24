 Украина изменит тактику в вопросе получения членства в НАТО, - вице-премьер Кулеба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ) и по сей день ничего кардинально в этом вопросе не изменилось, мы пока не имеем шансов получить ПДЧ.
Поэтому, нам сейчас надо сосредотачиваться не на том, чтобы подавать очередную заявку (в то время как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членставу в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления", - сказал Кулеба.
Он отметил, что сейчас у него "прекрасный диалог" с коллегами из НАТО.
"Мы никоим образом не обсуждаем свертывания сотрудничества, а наоборот, - мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможности быстрого движения вперед", - добавил вице-премьер.
Критерии членства
В соответствии со статьёй 10 Североатлантического договора (1949), для вступления в НАТО требуется:
расположение страны в Европе;
согласие всех членов НАТО на вступление этой страны.
При этом каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление. К примеру, Греция препятствовала вступлению Бывшей югославской Республики Македонии в НАТО пока не был разрешён спор о её именовании.
На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[30]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[30]:
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.
Wiki
🤗
Правильная тактика - закрепить курс в конституции, создать комитет из племяшей, кумовьев с нехилым бюджетом и ждать.
Пришли гопникі і шахраї,які думають тільки за особисту вигоду. Коли дивишся на цю "молоду команду" то єдине що приходить--за що така кара Україні і людям,сцикуни і балаболи і просто шпанюки з підворотні . В Києві вже була "молода команда" під проводом єврея черновецького--розбазарили,розкрали все і зараз це ще відчувається .
раньше 95 квартал критиковал власть:президента ,правительство,депутатов
сейчас 95 квартал единолично у власти
???????????????
так, может, пускай каждый будет делать то, что лучше всего умеет