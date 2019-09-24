EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  5948  117
Все про:НАТО (6455) членство в НАТО (327) Кулеба Дмитрий (169)

 Украина изменит тактику в вопросе получения членства в НАТО, - вице-премьер Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о смене тактики в вопросе евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная ​​Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ) и по сей день ничего кардинально в этом вопросе не изменилось, мы пока не имеем шансов получить ПДЧ.

Поэтому, нам сейчас надо сосредотачиваться не на том, чтобы подавать очередную заявку (в то время как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членставу в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина не будет настаивать на получении плана действий по членству в НАТО - это будет означать свертывание евроатлантической интеграции, - Сюмар

Он отметил, что сейчас у него "прекрасный диалог" с коллегами из НАТО.

"Мы никоим образом не обсуждаем свертывания сотрудничества, а наоборот, - мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможности быстрого движения вперед", - добавил вице-премьер.

Читайте также: Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3150219
 
 
 Топ комментарии
 
Класс Украина вступит в говно под названием таёжный союз
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Киев просыпайся!!! Дождемся как украдкой подойдет писец как при януковиче...
 показать весь комментарий
 
 
А инфузории и так уже прозревают , хотя есть там и ВЕРЕЩАЛКА мендведчуковская ...
 показать весь комментарий
 
 
Ще раз для тупих підсвинків 🐷:
Критерии членства
В соответствии со статьёй 10 Североатлантического договора (1949), для вступления в НАТО требуется:

расположение страны в Европе;
согласие всех членов НАТО на вступление этой страны.
При этом каждый член НАТО может предъявлять дополнительные требования к кандидату на вступление. К примеру, Греция препятствовала вступлению Бывшей югославской Республики Македонии в НАТО пока не был разрешён спор о её именовании.

На Вашингтонском саммите 1999 года был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[30]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[30]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО.

Wiki
 показать весь комментарий
 
 
Вы не можете быть настолько глупы, как пытаетесь доказать мне.
🤗
 показать весь комментарий
 
ВИДНО ЗРАЗУ НА ЧИЙ МЛИН ВОДУ ЛИЄ.ЩОСЬ МЕНІ ЗДАЄТЬСЯ ЩО НОВИЙ МАЙДАН ЦІ ЗЕБІЛИ ТАКИ НАКЛИЧУТЬ.
 показать весь комментарий
 
 
Вы помітили як цей дипломатишко сморід після вихлопу Врещук підчищає - тактіка зеленої плісняви- сказати, що хочуть зробити насправді, а потім включити пом'якшувачі зради
 показать весь комментарий
 
Мабуть разом з расеєю і її апендицитом білорасеєю…)))
 показать весь комментарий
 
 
От таких стран как Китай Сша и Рф, Нато не поможет. Они имеют возможность , уничтожить всю планету.
 показать весь комментарий
 
Это зрада!
Правильная тактика - закрепить курс в конституции, создать комитет из племяшей, кумовьев с нехилым бюджетом и ждать.
 показать весь комментарий
 
Є дуже хороше прислівьє----хто стукає, тому відкривають двері. Чи зебіли цього не знають,"бо нас туди не запрошують",так сказав клоун. 98% принятих законів--треба переробляти,бо вони просто нікчемні. по "швидкому--родяться сліпі котята"
Пришли гопникі і шахраї,які думають тільки за особисту вигоду. Коли дивишся на цю "молоду команду" то єдине що приходить--за що така кара Україні і людям,сцикуни і балаболи і просто шпанюки з підворотні . В Києві вже була "молода команда" під проводом єврея черновецького--розбазарили,розкрали все і зараз це ще відчувається .
 показать весь комментарий
 
Украина изменит тактику в вопросе получения членства в НАТО, - вице-премьер Кулеба
раньше 95 квартал критиковал власть:президента ,правительство,депутатов
сейчас 95 квартал единолично у власти
???????????????
так, может, пускай каждый будет делать то, что лучше всего умеет
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх