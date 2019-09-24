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 Общество
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Все про:туризм (1142) Чернобыль (356) Зона отчуждения (115)

 Украинцы, британцы, поляки и немцы, - в этом году зону ЧАЭС посетило уже 74 тысячи туристов

В то время, как возле атомной станции проложили новые маршруты и теперь АЭС можно рассмотреть со всех ракурсов, зону отчуждения за 8 месяцев этого года посетили 74 671 человек. Почти 80% туристов приезжает из-за границы - 59 698 человек и - 14 973 человека из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

Согласно ему, среди иностранных посетителей больше всего в Чернобыль едут из Великобритании - 10 381 человек. На втором месте - поляки - 6 544, на третьем - немцы - 5 399, четвертом - американцы - 4 143 и на пятом чехи - 2 829. Общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль - 130. Среди них Сингапур, Чили, Мексика, Япония и другие.

Читайте также: Установлен новый рекорд посещаемости Зоны, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС

"Чернобыль - тема, которая интересует весь мир. Люди хотят воочию увидеть место, где состоялась одна из крупнейших трагедий последнего времени. С одной стороны такая привлекательность дает определенные преимущества - дополнительные поступления в бюджет. Но с другой - требуется дополнительного развивать инфраструктуру, которая сделает комфортным и безопасным пребывание туристов в зоне отчуждения", - рассказал помощник директора предприятия Кирилл Гарник.

Предприятие напоминает, что в этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США рассекретили первый отчет своей разведки о Чернобыльской катастрофе

Источник: https://censor.net.ua/n3150218
 
 
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За шмарклю і його кліку голосували раби... А рабів навіть до раю не пускають...
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Пошёл бизнес полным ходом кстати если шо то он не на костях 🙋🙋🙋
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Кто хочет радиации получить, за ваши деньги весь каприз.
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За шмарклю і його кліку голосували раби... А рабів навіть до раю не пускають...
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1898 р, 121 р. тому, а тема вся та сама - лацюги і їх ліньки ЗЕнарко тягнуть Україну у ярмо.
Украинцы, британцы, поляки и немцы, - в этом году зону ЧАЭС посетило уже 74 тысячи туристов - Цензор.НЕТ 2170
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Давай. До свиданья. Українці, британці, поляки і німці, - цьогоріч зону ЧАЕС відвідало вже 74 тисячі туристів - Цензор.НЕТ 1370
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будет интересно глянуть статистику. сколько из них получит онкологию через 5-7 лет.
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Не буде жодної статистики ні через 5 , ні через 30 років, як зараз по ліквідаторах... Так що, очікувати не варто.
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Не можу ніяк зрозуміти, що там зараз є такого цікавого для туристів? Зона як Зона... У вісімдесяті Зона виглядала набагато "цікавішою", але "туристи" тоді щось не дуже поспішали туди їхати. І дарма ..😕
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Мінісеріал зробив свою справу. І не скористуватись цим - бути імпотентом просто.
До речі - 75000, з них 15 000 українці.
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Та воно то так... Реклама - рушій торгівлі . В принципі здоров'ю "туристів" там нічого не зашкодить , якщо їх возитимуть "чистим" маршрутом . А просто лазити лісами чи невідомо де, то вже для любителів екстриму... Хоча відверто кажучи скільки вже минуло років, а Зона в пам'яті як ніби то було вчора.
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Я бы тоже съездил туристом... Монолит зовет 😂
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З'їздиш і твій "моноліт" буде вночі ще і "світитися" 😃
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