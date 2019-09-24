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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2937) Маркив (69) Конте Джузеппе (10)

 Обсудили "дело Маркива" и продолжение санкций против РФ, - Зеленский провел встречу с итальянским премьером Конте. ФОТО

В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Глава государства поздравил Джузеппе Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего было отмечено активизации сотрудничества в инвестиционной сфере.

Владимир Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине.

Отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлено территориальную целостность и суверенитет Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. ФОТО

Обсудили дело Маркива и продолжение санкций против РФ, - Зеленский провел встречу с итальянским премьером Конте 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150217
 
 
 Топ комментарии
 
Прекрасно что Зе обсуждает вопросы Маркива
Ещё лучше если от этого будет толк и хлопца освободят
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а какой толк обсуждать дело Маркова, ведь суды не подчинаеться в свободном мире политикам и их хотелкам. Только мне есть подозрение что зебилёнок сам себя разкрыл - в смисле о влияние на суды в Украине.
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А почему нас не должно колбасить? Мы же не в постель к пианисту лезем,мы обсуждаем работу ,которую доверил Зе нарид Украины .Он слуга нарида или сцарь?определитесь.
Вон в США даже телефонные разговоры презика прослушивают и обнародуют.
А что за цабе слуга нариду?
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Трамп реально подмьівается перед встречей с Зеленским , а порохоботьі тянут свою вольінку про "зраду". Москва рулит ?
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Что делает?
А не перед встречей он не моется вообще?
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Зебіли, Вована не запросили до поважних людей, він завтра буде виступати разом з журналістами. Вашого преза посадили туди, де йому місце - на задвірок.
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