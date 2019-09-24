 После призыва Зеленского количество звонков в НАБУ увеличилось в 8 раз

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
Обычно за день на горячую линию НАБУ поступает 10-15 звонков, однако за 23 сентября обратилось 82 человека.
Большинство сообщений касались нарушения социальных, трудовых и земельных прав; ненадлежащего досудебного расследования другими правоохранительными органами; проблем в сфере ЖКХ, состояния тротуаров и канализации. Также граждане интересовались, какие дела подследственны НАБУ, и узнавали контакты других антикоррупционных органов.
В НАБУ все сообщаения зарегистрировали и пообещали дать им правовую оценку, а также подготовить ответы в соответствии с требованиями закона "Про обращения граждан".
Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ: "Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах". Звоните".
Отлично, за день попались 82 "супчика" - от Коломойского до тещи пьяного зятя !
длинный гудок пошел только в 22-00
но трубку не подняли
понты
Не менше, чим п'ятірочка...😁
Только они могли звонить в НАБУ из-за состояния тротуаров и канализации.
"Большинство сообщений касались нарушения социальных, трудовых и земельных прав; ненадлежащего досудебного расследования другими правоохранительными органами;
проблем в сфере ЖКХ, состояния тротуаров и канализации. "
Источник: https://censor.net.ua/n3150216
кацапня из антанты нету
а с лямом у этих мукулатуры будет 100 тонн
Нариду нравится
Стрелки переведены
НАБУ занято херней
Мало того, что этот Порошенко своими помидорами за 40 грн задолбал, так еще и киоске напротив дома в долг не наливают - развели, с.ка карупцыю...
.
В Китае недавно расстреляли миллиардера Ли Ханя за
мелко жульничество с бюджетом Поднебесной!
http://www.chinapro.ru/pic/photos/2085.jpg
.
Многие даже этого не понимают......
Но это гребанный совок....
Обращение трудящихся блин.....
Я застал это время....
Звонят и дышат в трубку) наводят мосты , чуя неминуемое сокращение штатов и грядущую безработицу
Вот и хорошо
Він мав би давати телефон ГПУ, яке повинне займатись рядовою корупцією.
ПреЗедент продемонстрировал свою некомпетентность, о чем сообщил Совет общественного контроля НАБУ.
Действия Зеленского могут привести к дестабилизации работы Бюро, - Совет общественного контроля НАБУ о призыве президента звонить на "горячую" линию.
https://censor.net.ua/news/3149956/deyistviya_zelenskogo_mogut_privesti_k_destabilizatsii_raboty_byuro_sovet_obschestvennogo_kontrolya
Вроде все здорово и по духу правильно, но вот только очень удивилось такому флэш-мобу само НАБУ. Дело в том, что НАБУ занимается лишь коррупцией, ущерб государству от которой составляет не меньше 960 тыс.грн. Посему НАБУ, пояснив нам, что президент только учится, отправило всех участников флэш-моба в ГБР- они всех накажут.
Вроде все здорово и по духу правильно, но вот только такому флэш-мобу очень удивилось само ГБР. Дело в том, что в подследственность ГБР входят - "найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини." Посему ГБР, пояснив нам, что президент и НАБУ только учатся, отправило всех участников флэш-моба в МВД и прокуратуру-они всех накажут.
Продолжение следует.....
Как по мне, то лучше, что бы побороть коррупцию и того "черта", президент дал номер не НАБУ, а Баканова)
P.S. "Правоохранительные органы будут карать виновных" , так закончил свою речь Президент Украины - гарант Конституции Украины. Я понимаю, что он ещё учится посему передайте ему, что карают у нас суды.
(Роман Ковальов)
Только как-то странно, олигарх Коломойский все суды выигрывает как с пулемёта.
НАБУ - 0 800 503 200
горячая линия
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Меченого шоколада.
- Для кого?
- Для учителя сына моего.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Закупили по завышенной цене калоши,
И для меня, и для жены, и для Тотоши.
- Это не наша подследственность!
А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли нам не давать взятки?
А потом позвонили мартышки:
- Нам сто долларов сунули в книжку!
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
Только трубку положили
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
- Это не наша подследственность!
Ох, нелегкая это работа -
Когда кто-то не знает
подследственность у кого-то".
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чем дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
- Жираф отдал под застройку болото...
Как это позорит вас как общество Украины, но ещё больше позорит то что зебилята не умеет и не хочет признавать свою ошибку, но ведь людям свойственно ошибаться, но стадо животных не ошибается, все ошибки списывается на ошибки пастуха.
Швондеры-зебенятки ещё не вкурили что их купили за дёшево,
а прозреют когда Беня начнет выемку денежных знаков
Седельный тягач со щебнем «Софиевского гранитного карьера» оказалась перегруженной на 12,7 тонн.
Соответствующее видео и фото накладной и чека прохождения габаритно-весового контроля в Facebook опубликовала Татьяна Локацкая.
Как известно, утром 24 сентября водитель груженного щебнем тягача отказывался заезжать для проверки на пункт габаритно-весового контроля. При этом в его транспортной накладно с печатью «Весовая ООО «София - Гранит» указано, что вес щебня составляет 20,36 тонн.
Позже грузовик все-таки заехала на ГВК. Результаты показали, что общая масса автомобиля составила 52,7 при допустимых законом 40 тонн.
Как известно, владельцем ООО «София - Гранит» является действующий нардеп-мажоритарщик от «Слуги народа» Игорь Негулевский. Он же возглавлял в качестве директора это предприятие до избрания в Верховную Раду. В парламенте Негулевский сейчас также является председателем подкомитета по вопросам автомобильного транспорта Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры.