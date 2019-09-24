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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ОПЗ (270) приватизация (886) Милованов Тимофей (17)

 Разблокирован процесс приватизации пяти крупных предприятий, в том числе Одесского припортового завода, - Милованов

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что он инициировал процесс разблокировки приватизации пяти крупных предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Милованов отметил: "Утром я пообещал разблокировать большую приватизацию путем назначения советников по приватизации для пятерых компаний: Одесский припортовый завод, Угольная компания Краснолиманская, Индар, завод Электротяжмаш, Объединенная горно-химическая компания.

Сделал. Только что согласовал представление Фонда госимущества на Кабинет Министров на  это. Теперь осталось несколько дней на другие согласования и решения Кабмина (да, могут возникнуть обстоятельства или появиться инфо, о которых мы не знаем) и советники могут приступать к работе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новое руководство Фонда госимущества должно разработать реалистичный план по приватизации, - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3150212
 
 
 Топ комментарии
 
фінальний шидівський акорд попереду - українська земля Разблокирован процесс приватизации пяти крупных предприятий, в том числе Одесского припортового завода, - Милованов - Цензор.НЕТ 5158 ..... якщо вона раніше не загориться в них під ногами
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От прямо невїбенне досягнення. Замість того, що б повертати у власність держави стратегічні підприємства, там де власники навіть копійки на модернізацію і удосконалення не витратили - продамо все. Мудаки.
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фінальний шидівський акорд попереду - українська земля ..... якщо вона раніше не загориться в них під ногами
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Окстись! Одесский припортовый завод раздерибанили еще при Кучме. Его остатки хотел приватизировать Порошенко, но по коррупционной схеме, где за него давали смехотворную цену.
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остановлены госзакупки по: сердечно-сосудистые заболевания, вся онкология, диабет, мукополисахаридоз, рассеянный склероз, диализ, донорство крови, трансплантация и т.д. Все, что закупалось напрямую без фирм-прокладок с откатами до 100%. Ожидаемо.

https://interfax.com.ua/news/pharmacy/614986.html
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От прямо невїбенне досягнення. Замість того, що б повертати у власність держави стратегічні підприємства, там де власники навіть копійки на модернізацію і удосконалення не витратили - продамо все. Мудаки.
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А помните, когда ЗЕленая Сопля приезжал пиариться на смертях двух шахтеров, и говорил, что они найдут решение проблемы реализации угля с шахт на тэц. Но нет, даже не искали. Шахтеры умерли, он потанцевал на их трупах и все.
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А пам"ятаєте, як туша звягільський сидів у раді тучеву уев раз, коли там шахтарі з його дамбвабве сотнями гинули як сміття. І він навіть не чхнув. І ті імбецили були не проти.І його, як власника, ніхто не осудив.
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чим більше кацапські троляки гонять на Президента України - тим більше йому довіряє український народ !
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Завжди цікавить логіка ватників - побачили хз яким чином провезену до росії рошенку - зрада! Побачили фінансування фільмів Зеленського від госкіно, прокат по росії, російських акторів в фільмах кварталу - гівна в рот наберуть і смокчуть
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1991 г. "Государство -неэффективный собственник. Нужна приватизация заводов, фабрик, комбинатов и т.д. , тогда заживем". 2019 г. "Государство - неэффективный собственник, нужна доприватизация предприятий и приватизация земли, тогда заживем". Ждем.
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Заводи-параходи прихватизували. І де вони тепер?
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Зебобіки, як ви думаєте, якому неолігарху з яким громадянством дістанеться цей "непотріб"?
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"неизвестному" "инвестору" с Днепровскими "корнями" ...
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Здається, я навіть їх майбутнього хазяїна знаю.
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Если данные предприятия убыточны то дело нужное, главное чтоб за копейки не ушли.
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ви дебіл ? підприємство яке знаходиться у ПОРТУ ... не може бути збитковим ...хіба що збитковим його роблять спеціально
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Ой дурак, при чем здесь название, этот завод уже несколько лет при смерти и в долгах весь.
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дурак это по жизни а дебил врождённое ...хотя одно другому не мешает ...
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Либо кто то купит и вложит, либо просто умрёт предприятие.
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Ну, если раньше эти предприятия чисто случайно могли показать прибыль и заплатить налоги - забудьте!
95 квартал - это ж такие убытки!
Азохен вей!
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"Инвестор" вернулся. Здравствуй, ж*па...
Разблокирован процесс приватизации пяти крупных предприятий, в том числе Одесского припортового завода, - Милованов - Цензор.НЕТ 6608
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Сверху - Принц Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвид, герцог нёс службу в Афганистане провинции Гильменд в качестве авиационного наводчика.
16 апреля 2011 года ему было присвоено звание капитана Армейского воздушного корпуса. Снпизу вазелиновый ж@д - бубочка мамы Риммы - прятался от повестки 4 раза.

Разблокирован процесс приватизации пяти крупных предприятий, в том числе Одесского припортового завода, - Милованов - Цензор.НЕТ 4770 Разблокирован процесс приватизации пяти крупных предприятий, в том числе Одесского припортового завода, - Милованов - Цензор.НЕТ 667
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"Разблокирован процесс приватизации пяти крупных предприятий, в том числе Одесского припортового завода, - Милованов" - правильно, всё продать Коломойскому, Пинчуку и Ахметову, а то скоро Янукович приедет и заберёт всё себе.
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всё для народа говорили они.. а в реале оказалось всё для олигархов..
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Зеля - Слуга Народа или урода ? Чесно , а мне похер . Некогда власть в этой стране не служила народу .
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Зелохи, Папа Карло уже готовит ваше баблишко, что бы купить ваш заводик. Розблоковано процес приватизації п'яти великих підприємств, в тому числі Одеського припортового заводу, - Милованов - Цензор.НЕТ 5271
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Свинарчукизм, но промышленных масштабах. Патриоты делают вид что всего этого не происходит на самом деле, хотя с рашкой торгует почти каждое хоть какое нибудь значимое предприятие.
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Одесский припортовый можно продать только за символическую цену, если покупатель согласится оплатить миллиардные долги неработающего предприятия.
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