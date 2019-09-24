 Разблокирован процесс приватизации пяти крупных предприятий, в том числе Одесского припортового завода, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "Утром я пообещал разблокировать большую приватизацию путем назначения советников по приватизации для пятерых компаний: Одесский припортовый завод, Угольная компания Краснолиманская, Индар, завод Электротяжмаш, Объединенная горно-химическая компания.

Сделал. Только что согласовал представление Фонда госимущества на Кабинет Министров на это. Теперь осталось несколько дней на другие согласования и решения Кабмина (да, могут возникнуть обстоятельства или появиться инфо, о которых мы не знаем) и советники могут приступать к работе".

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