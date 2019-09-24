 Начата подготовка к приватизации пяти крупнейших госпредприятий, включая Одесский припортовый завод, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Милованов отметил: "Утром я пообещал разблокировать большую приватизацию путем назначения советников по приватизации для пятерых компаний: Одесский припортовый завод, Угольная компания Краснолиманская, Индар, завод Электротяжмаш, Объединенная горно-химическая компания.
Сделал. Только что согласовал представление Фонда госимущества на Кабинет Министров на это. Теперь осталось несколько дней на другие согласования и решения Кабмина (да, могут возникнуть обстоятельства или появиться инфо, о которых мы не знаем) и советники могут приступать к работе".
Ірина Верещук є лялькою Медведчука та Козака
ты что родился в Украине...?
Золотые слова!
Марганцевые руды - у китайцев, железную руду Ахметов не успевает вагонами вывозить,осталось землю продать и развалить остатки, которые уже сами по себе падают.
Любой президент в той или иной мере таковым является. В любой стране
95 квартал - это ж такие убытки!
Азохен вей!
Такие оценки озвучил полчаса назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Вся страна должна работать на Фокстроты, Эпицентры, Эльдорадо, летать на МАУ, платить завышенные цены за ЖКХ монополиям, обслуживать по завышенным процентам мировых спекулянтов, которые работают в тесной связке с нашими финансистами, поддерживая завышенный курс гривны, который позволяет выкачивать миллиарды долларов из Украины. Лох все оплатит.
Украина - это чистая страна-сафари. Сюда заходят и охотятся все кому не лень.
У травоядных здесь только одна жизненная миссия - послушно ждать, пока их пощиплют, подоят, чтобы в конце безропотно сдохнуть.
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