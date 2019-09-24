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Все про:ООН (2825) Путин (25063) Россия (73921) США (15386)

 США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам"

Участие российской делегации в Генассамблее ООН пока откладывается, поскольку дипломатам РФ отказали во въездной визе в США, где проводится заседание организации. В России в ответ на это напоминают, что платят взносы в ООН – порядка $70 млн в год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации по техническим причинам 01
Российской делегации, которая должна была принимать участие в заседании генеральной ассамблее Организации объединенных наций (ООН), отказали в визе США. Десяти дипломатам не дали разрешения на въезд в Штаты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который уже прибыл в российский МИД для решения вопроса.

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ему не выдали визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя запрос на ее поучение он подал в указанные сроки. В российском МИДе в свою очередь опровергли заявления американских дипломатов, которые утверждали, что российские посланники не подали вовремя документы.

Фактически, власти США своим волевым решением просто перекрыли доступ членам российской делегации к работе.В России напомнили, что за право быть членом ООН все страны, входящие в организацию, платят. И Россия платит за членство в ООН довольно много.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались ехать на Генассамблею ООН

Согласно уставу ООН, главный критерий, который используется государствами-членами в Генеральной Ассамблее при расчете членских взносов, — это платежеспособность страны. Этот показатель определяется на основании величины валового национального продукта (ВНП) и ряда корректировок, среди которых значится внешняя задолженность и уровень дохода на душу населения.

По последним доступным данным, в 2013 году Россия заплатила в бюджет ООН $68,5 млн или 2,4% от бюджета. Учитывая, что ВВП России пока еще растет, а не сокращается, можно предполагать, что и в 2019 году Россия заплатит в ООН примерно такую же сумму – или больше. Выходит что порядка $70 млн стоит "визовый сбор" для членов российской делегации при оформлении виз в США.

Читайте также: Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации

"Все решения, которые касаются призыва отказа от уплаты взносов, или задержки их перечисления со стороны России в международные организации, являются поспешными и импульсивными, поэтому — неверными. Более того, такими поступками, как отказ в визах для членов российской делегации для участия в заседании ООН, Россию и вынуждают поступить сгоряча. Нас провоцируют, и попадаться на провокации наших "коллег" — это не самое правильное поведение. Хотя стоит отметить, без наших денег в виде взносов они могут и не выжить", — заявил в беседе "Газета.Ru" политолог Александр Асафов.

Он считает, что "необходимо выразить озабоченность" происходящим на государственном уровне, и заниматься этим должны представители МИДа.

Источник: https://censor.net.ua/n3150211
 
   
 Топ комментарии
 
Просто Зеленский не выносит смрад кремля и пуйла. Пока он там будет, рашистаи визы не дадут
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"Выходит что порядка $70 млн стоит "визовый сбор" для членов российской делегации при оформлении виз в США."
Источник: https://censor.net.ua/n3150211

Лишнехромосомные не в курсе, что уплата визового сбора не гарантирует выдачу визы?
И он не возвращается.
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А хіба Путін збирався туди їхати?............ США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 5687
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А хіба Путін збирався туди їхати?............ США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 5687
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Просто Зеленский не выносит смрад кремля и пуйла. Пока он там будет, рашистаи визы не дадут
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ха ха что пребухал ЗЕЛЕНОГО ТАРХУНА.... США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 6646 ага прям счась испужались смотр пока зеля не выпенривется в ООН то Путин 3/4 Украины не скомундзил бы по мирному по братски..Зеля ведь сказал.....
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Переведи , я дэнэрийское наречие не понимаю
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Уже 5 минут ржу, не могу остановиться. ПЕши ИСЧо, пЕсатель.
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https://www.youtube.com/watch?v=eYiL4ruXFg8
Глубокий анализ Пянтковского об отношении Трампа к Украине.
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Что за бред, Путин туда и не собирался, а Лавров прилетел без проблем.
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Да то , что прилетит, улетит то таке... Главное, что их не очень хотят в Америке видеть.. И даже не скрывают этого, не утруждаясь дипломатией.
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По техническим причинам.....Ну конеШно....машинка по штамповании виз в посольстве США сломалась))
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"Выходит что порядка $70 млн стоит "визовый сбор" для членов российской делегации при оформлении виз в США."
Источник: https://censor.net.ua/n3150211

Лишнехромосомные не в курсе, что уплата визового сбора не гарантирует выдачу визы?
И он не возвращается.
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Сверху в центре фото французский актёр Жан Габен, командир САУ , которая одной из первых ворвалась в Париж в 1944 году.
Снизу криворожский местечковый, балаганный актёришко

США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 1360 США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 5374
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На ************* говносми уже во всю трубят что ООН надо перенести в одну из Европейских стран.желательно в Германию. США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 7917
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пусть платят орки, величие нужно держать в тонусе, а то что половина кацапов ходит в деревянный туалет на улице и где много областей без газа то не важно
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бюджет нью-йорка равен бюджету рф-ии. эти 70 лимонов янки на кую вертели как и рф-ю
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Вообще-то бюджет Нью-Йорка в 4 раза меньше, чем паРашки. Но в целом согласен
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для США 70 млн.дол.США - удар существенный..))
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А у выйдите из ООН,козлорылые засранцы. Очень хочется на это посмотреть. Как достали эти вечные истерики кацапских ублюдков.
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Ныне покойный рыгиАнал чечетов сказал бы, развели как кАтят
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Щось вже не пригадую коли це ***** було останній раз на Генасамблеї ОНН. Воно ж таке сцикливе, як і Вофка 😕
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в 2013 году Россия заплатила в бюджет ООН $68,5 млн или 2,4% от бюджета.Источник: https://censor.net.ua/n3150211

И тут обманули. Прикинулись будто у них бюджет в 13 раз меньше чем у Украины.
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А почему "по техническим причинам", а не по политическим?
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Не патриотично чуть. Не логично было второсортным визу придержать, чуть дешево и не понт. Вот бы принять а потом в зале зачесать претензии полновесные и на весь мир! Это по уровню ООН. А так. Да в гробу РФ то ООН видали.В своё время разогнали Лигу Наций---идеально в срок. ООН протухла уже лет 10. На Западе много писали уже.
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ага. страдать свиноботам ещё минимум 5 лет США зірвали візит Путіна в ООН, не видавши візу російській делегації "з технічних причин" - Цензор.НЕТ 8096
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Рашкованы ООНу с Думай переплутали !!!))))
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Внимание привлек снимок, где Путин тащит с большим трудом,
по-видимому, тяжелый чемодан за спиной Собчака. Вглядитесь внимательно в лицо и
фигуру этого маленького ленинградца. Перекошенное лицо его выражает страдание
от ноши и от его внешности, которая его угнетает. Прошло немного времени и этот малый вскарабкался на вершину
власти случайно. Создается впечатление, что он выиграл лотерейный билет у
Волошина и Березовского, которые предъявили его Ельцину, со словами - это наш
победитель в лотерее ,чтобы стать вашим преемником. Ельцин по-видимому был с
бодуна и не возражал. Таким образом Окурок и Бледная моль поменял тяжелый
чемодан Собчака на ядерный чемоданчик и превратился с Окурка в ботоксное,
сатаническое Х..ло, который очаровал всю Россию. Как мало надо людям, чтобы
такой низкорослый тип с лицом бледной моли стал лицом России и отцом нации.

Не зря иностранцы говорят, что загадочную русскую душу не
разгадать никому.
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До сраки то оон...главную роль играет совбез ООН, он же ядерный клуб где идут друг другу на уступки во избежании ядреного конфликта...при этом кацапы срут на столе и с ними вынуждены считаться
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Оттуда же. США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 740 США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 740 США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 740 США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 740 США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 740 Идиоты!

"Может возникнуть вопрос, ставший для России уже стандартный за годы, прошедшие после распада СССР, - до каких пор мы будем за свои деньги кормить Украину, которая нам постоянно пытается вставить палки в колеса? Может быть, надо уже прекратить платить членские взносы в организации, которые явно попирают права России?
Честно говоря, очень хочется поступить так, как говорила героиня Нонны Мордюковой в культовом фильме «Брильянтовая рука», когда она требует у своего помощника распространить лотерейные билеты «среди жильцов нашего ЖЭКа»: «А если, то мы перекроем вам газ». И пусть США реконструируют газовый хаб в польском Свиноустье, если успеет до наступления холодов в Европе."
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Ти *********** переплутав сайти.Це не красная звєзда і не комсомольская правда. Тож за порєбрік окупант. США зірвали візит Путіна в ООН, не видавши візу російській делегації "з технічних причин" - Цензор.НЕТ 7062
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"З сортиру чути огидливе пердіння"
(с) Лесь Подерв'янський
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А ***** не дасть трампу візу у воркуту і магадан, і трамп ніколи там не побуде на відпочинку. США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам" - Цензор.НЕТ 8019
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Що ***** ? Не заслужило падаль !? .. США зірвали візит Путіна в ООН, не видавши візу російській делегації "з технічних причин" - Цензор.НЕТ 5458

..
США зірвали візит Путіна в ООН, не видавши візу російській делегації "з технічних причин" - Цензор.НЕТ 325 ...
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