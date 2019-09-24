 США сорвали визит Путина в ООН, не выдав визу российской делегации "по техническим причинам"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Российской делегации, которая должна была принимать участие в заседании генеральной ассамблее Организации объединенных наций (ООН), отказали в визе США. Десяти дипломатам не дали разрешения на въезд в Штаты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который уже прибыл в российский МИД для решения вопроса.
Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ему не выдали визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя запрос на ее поучение он подал в указанные сроки. В российском МИДе в свою очередь опровергли заявления американских дипломатов, которые утверждали, что российские посланники не подали вовремя документы.
Фактически, власти США своим волевым решением просто перекрыли доступ членам российской делегации к работе.В России напомнили, что за право быть членом ООН все страны, входящие в организацию, платят. И Россия платит за членство в ООН довольно много.
Согласно уставу ООН, главный критерий, который используется государствами-членами в Генеральной Ассамблее при расчете членских взносов, — это платежеспособность страны. Этот показатель определяется на основании величины валового национального продукта (ВНП) и ряда корректировок, среди которых значится внешняя задолженность и уровень дохода на душу населения.
По последним доступным данным, в 2013 году Россия заплатила в бюджет ООН $68,5 млн или 2,4% от бюджета. Учитывая, что ВВП России пока еще растет, а не сокращается, можно предполагать, что и в 2019 году Россия заплатит в ООН примерно такую же сумму – или больше. Выходит что порядка $70 млн стоит "визовый сбор" для членов российской делегации при оформлении виз в США.
"Все решения, которые касаются призыва отказа от уплаты взносов, или задержки их перечисления со стороны России в международные организации, являются поспешными и импульсивными, поэтому — неверными. Более того, такими поступками, как отказ в визах для членов российской делегации для участия в заседании ООН, Россию и вынуждают поступить сгоряча. Нас провоцируют, и попадаться на провокации наших "коллег" — это не самое правильное поведение. Хотя стоит отметить, без наших денег в виде взносов они могут и не выжить", — заявил в беседе "Газета.Ru" политолог Александр Асафов.
Он считает, что "необходимо выразить озабоченность" происходящим на государственном уровне, и заниматься этим должны представители МИДа.
Глубокий анализ Пянтковского об отношении Трампа к Украине.
Источник: https://censor.net.ua/n3150211
Лишнехромосомные не в курсе, что уплата визового сбора не гарантирует выдачу визы?
И он не возвращается.
Снизу криворожский местечковый, балаганный актёришко
И тут обманули. Прикинулись будто у них бюджет в 13 раз меньше чем у Украины.
по-видимому, тяжелый чемодан за спиной Собчака. Вглядитесь внимательно в лицо и
фигуру этого маленького ленинградца. Перекошенное лицо его выражает страдание
от ноши и от его внешности, которая его угнетает. Прошло немного времени и этот малый вскарабкался на вершину
власти случайно. Создается впечатление, что он выиграл лотерейный билет у
Волошина и Березовского, которые предъявили его Ельцину, со словами - это наш
победитель в лотерее ,чтобы стать вашим преемником. Ельцин по-видимому был с
бодуна и не возражал. Таким образом Окурок и Бледная моль поменял тяжелый
чемодан Собчака на ядерный чемоданчик и превратился с Окурка в ботоксное,
сатаническое Х..ло, который очаровал всю Россию. Как мало надо людям, чтобы
такой низкорослый тип с лицом бледной моли стал лицом России и отцом нации.
Не зря иностранцы говорят, что загадочную русскую душу не
разгадать никому.
"Может возникнуть вопрос, ставший для России уже стандартный за годы, прошедшие после распада СССР, - до каких пор мы будем за свои деньги кормить Украину, которая нам постоянно пытается вставить палки в колеса? Может быть, надо уже прекратить платить членские взносы в организации, которые явно попирают права России?
Честно говоря, очень хочется поступить так, как говорила героиня Нонны Мордюковой в культовом фильме «Брильянтовая рука», когда она требует у своего помощника распространить лотерейные билеты «среди жильцов нашего ЖЭКа»: «А если, то мы перекроем вам газ». И пусть США реконструируют газовый хаб в польском Свиноустье, если успеет до наступления холодов в Европе."
(с) Лесь Подерв'янський
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