EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1067  42
Все про:Волынец (99) концессия (27)

 Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец

В новом парламенте назревает скандал вокруг принятого в первом чтении законопроекта "О концессии". Ключевая причина - важный инфраструктурный документ принимается по упрощенной процедуре и при этом сохраняются коррупционные и скандальные нормы, взятые из старой его редакции. По мнению члена Комитета ВРУ по вопросам энергетики Михаила Волынца, лоббизм никуда не исчез и сегодня пытается воспользоваться ситуацией, когда монобольшинство "штампует" законы, не вчитываясь в их суть. А в некоторых случаях, даже не видя самого текста.

Мы настаиваем на том, чтобы такие законы, как "Про концессию", рассматривались в условиях широкого обсуждения, при участии общественности, специалистов, экспертных групп и при соблюдении процедуры и регламента. Чтобы это не было по сокращенной процедуре. К сожалению, с 29 августа мы не видим законопроектов, например, о тех же изменениях в Конституцию, но при этом голосуем. Это же происходит и в сентябре", - пояснил ситуацию нардеп.

По словам Волынца, он воздержался от голосования в первом чтении за новый законопроект "О концессии", однако, он все же набрал достаточное количество голосов, не смотря на то, что текст документа практически никто не читал. Депутат отмечает, что большинство его коллег, голосовавших за проект, до сих пор не могут пояснить - откуда приходят такие документы. Однако при этом готовы поддерживать их "не глядя" и уже потом, при необходимости, вносить изменения.

"Я как депутат трех предыдущих созывов хорошо знаю, как это тяжело - вносить изменения "потом". Как это практически невозможно. Кому-то это выгодно, чтобы была такая мутная водичка, в которой принимаются такие важные законопроекты. Тем более, мы видим, что коррупция не уменьшилась. Если были одни смотрящие в том же энергетическом секторе, в Центрэнерго, то сегодня все повторяется уже при новой власти. И снова приходится бороться", - прокомментировал Волынец.

Он подчеркнул, что новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", поскольку допускает откровенно антигосударственные нормы, которые могут быть выгодны лишь частному концессионеру. Например, норма о ликвидации госпредприятий в случае передачи их имущества в концессию. Первые стратегически важные предприятия, которые могут быть ликвидированы - порты "Ольвия" и "Херсон", которые правительство спешно отдает в концессию. Соответствующие конкурсы по обоим предприятиям уже запущены.

"Ну, знаете, это - концы в воду. Приведу такой пример. Думаю, он как раз к теме: самый легкий способ хищения бюджетных средств в предыдущие годы, начиная с 90-х - это было закрытие шахт. Нарушались все технологии, деньги воровались, технологический комплекс уничтожался. То есть мастерские, цеха, шахтоуправления, коммуникации - все уничтожалось для того, чтобы люди забыли, что такое предприятие вообще существовало. Тут такая же ситуация", - уверен нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова отдавать инвесторам в концессию станции переливания крови, - Радуцкий

По мнению бывшей главы департамента финансового контроля Национального агентства по вопросам противодействию коррупции (НАПК) Анны Соломатиной, норма о ликвидации госпредприятий при передаче их имущества в концессию - 100%-ная коррупция.

"Я считаю, что здесь 100% коррупция. Потому что у нас есть Фонд госимущества, который сегодня является балансодержателем и помещений, и имущества госпредприятий. И, если предприятие ликвидируется, то ФГИУ должен организовать продажу этого имущества, чтобы потом эти средства пошли в госбюджет", - пояснила Соломатина.

Она также указала на еще одну коррупционную норму законопроекта "О концессии", которая позволяет отдавать гособъекты частнику без конкурса - через так называемые прямые переговоры. По ее словам, все указывает на то, что проект написан "под кого-то" и даже если его примут, в ближайшей перспективе депутатам придется его отменять.

"Я вижу для кого этот законопроект выписывался. Я вижу здесь коррупцию. Он не долго просуществует. Не смотря на то, что большинство его может принять, но работать по нему будут не депутаты, а другие люди. Будет много жалоб и, в конце концов, будет отменен этот закон. Потому что в нем коррупция", - резюмировала Соломатина.

Источник: https://censor.net.ua/n3150208
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
БАБУШКА БЕНЯ что тебе сестра не моя Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 8645
 показать весь комментарий
 
 
Гаспада ! Пытанны було рыторычнэ.
Просто хотелось его услышать их уст депутата. А то они бывают ну такие застенчивые Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 7414
 показать весь комментарий
 
По мнению члена Комитета ВРУ по вопросам энергетики Михаила Волынца, лоббизм никуда не исчез и сегодня пытается воспользоваться ситуацией, когда монобольшинство "штампует" законы, не вчитываясь в их суть. А в некоторых случаях, даже не видя самого текста. Источник: https://censor.net.ua/n3150208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Звичайно, що такі дії обумовлені корупцією.
 показать весь комментарий
 
 
Я видел Грузинов , Чеченов , на фронте . . Али хасанов не видел . Они только требуют
 показать весь комментарий
 
 
**** ты ржошь гнилозубая нарко-мокша, закладку ишешь??
 показать весь комментарий
 
 
Я своє відвоював, як і мої молоді родичі. Так, що гуляй, хлопчик.
 показать весь комментарий
 
 
Если ошибаюсь , извини.Не хотел обидеть .
 показать весь комментарий
 
 
Гнилозубый, ты где якобы служил?
Бригада, фамилия комбата...
 показать весь комментарий
 
 
Вот урод козломордый , у меня зубы тебе кадык перегрызут .
 показать весь комментарий
 
Ты эта, гнилозубая мордва, с путиным во рту, если хочешь артистов с таней булановой на собственный корпоратив, на свой тонкий фкус, то деньги плати, а нет денег - то жри шо дают.
 показать весь комментарий
 
Ты шо урод гнилозобый , я не вижу от куда ты зашло ********* .
 показать весь комментарий
 
83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада
 показать весь комментарий
 
83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада

83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - отдельная часть в составе Десантно-штурмовых формирований Сухопутных войск СССР (до 1990 года), в составе ВДВ СССР (с 1990 года) и на текущий момент в составе Воздушно-десантных войск Вооружённых сил Российской Федерации.
Бригада дислоцирована в Уссурийске. Численность личного состава около 3500 человек.
 показать весь комментарий
 
 
Я там был очень меток , пробивай козлина .
 показать весь комментарий
 
Кому ти віриш,порохоботи або на дивані воюють,або так
Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 4374
 показать весь комментарий
 
Чоловік бухгалтерки 95-го Кварталу став генералом та головою Департаменту стратегічної розвідки в ГУР

Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 7834

" Цікаво, ви теж у шоці від кадрів Зеленського на стратегічно важливих для національної оборони та безпеки країни під час війни?

Дуже яскраво коментує це призначення журналіст Володимир Бойко: "В Україні продовжуються рішучі реформи та запровадження «держави в смартфоні»: директором Департаменту стратегічної розвідки Головного управління розвідки Міністерства оборони України призначений Алєксєй Пашков - чоловік головної бухгалтерки ТОВ «Студія Квартал-95». Стрімку кар'єру тов. Пашкова можна порівняти хіба з просуванням Юрія Гагаріна, який завдяки польоту в космос упродовж одного дня пройшов шлях від старшого лейтенанта до майора, а за два роки по тому вже був полковником.З благословення самого президента Алєксєю Пашкову (треба сказати, що тов. Пашков на дух не виносить українців з їхньою мовою й вимагає, щоби його називали тільки по-російськи) у червні 2019 року вдалось минути відразу шість щаблів і, не маючи будь-якого досвіду керування особовим складом, з посади старшого офіцера Управління військово-технічного співробітництва ГУР МО України перестрибнути в крісло заступника директора Департаменту стратегічної розвідки, а згодом і очолити цей структурний підрозділ. Тим самим Пашков за два місяці перескочив з підполковницької посади на генерал-лейтенантську - де там тому Гагаріну?"
 показать весь комментарий
 
 
он все же набрал достаточное количество голосов, не смотря на то, что текст документа практически никто не читал. Источник: https://censor.net.ua/n3150208
То вже якийсь адський пісєц...
 показать весь комментарий
 
 
Ну а что вы хотели от рейдера Богдана, ломбардиста Разумкова и чудика Гончарука! Все они мечтают стать Коломойскими, а воровства это невозможно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а что вы хотели от рейдера Богдана, ломбардиста Разумкова и чудика Гончарука! Все они мечтают стать Коломойскими, а без воровства это невозможно.
 показать весь комментарий
 
 
все законы под кого то... конкретнее надо с именами и фамилиями. когда практика - я знаю, но это секрет... канет в лету, только тогда начнется Очищение.
 показать весь комментарий
 
Не может быть!!!
А мы думали, для чего Коломойскому зеленое монобольшинство было нужно...
 показать весь комментарий
 
 
Волынец глава профсоюзов в Украине.Кто может сказать что хорошего о профсоюзах?Волынец человек Ахметика
 показать весь комментарий
 
Вах-вах-вах. Неправильно говоришь. Мы нынче уже партнеры:

Новый законопроект "О концессии" написан "под кого-то", - нардеп Волынец - Цензор.НЕТ 1705
 показать весь комментарий
 
ВРУ этого созыва отличается от предыдущих созывов тем,что исчезла бандитская интрига.Всё известно наперёд.Вот и Волынец сказал А .а Б не произнёс .Просто бовкнул.Эта ВРУ легко принимает,но ещё легче будет принимать изменения после обкатки,а не просто бовканья.ЮВТ скатилась в одно болото с лузерами политическими.,трупаками разложившимися.Недовольна бесполезно протёртой юпкой на заседанияхВРУ.
 показать весь комментарий
 
Вас послушать так все скатились и прочее. Одна Зеко-***** - молодцы, правда законопроекты не читают и даже назвать, кого фракция в Кабмин назначила не могут, чему свидетели - вся страна. А так да, ну гении трускавецкие.
 показать весь комментарий
 
Скільки це чудо просиділо років у ВР прикриваючись профспілками шахтарів,років 20,а то й більше.Шістка ахметова до останньої клітини в організмі ще щось гавкає про лобізм.Все своє нікчемне життя лазило по фракціях куди хазяїн пристроїть,дурило рабів донбаських і ніяк ще не вгомонится
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх