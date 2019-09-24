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Все про:Польша (4923) таможня (1479) Князев (377) ГБР (585)

 Против таможенников, пропустивших в Польшу 650 тыс. евро наличными, открыто уголовное производство, - ГБР

Следователи ГБР начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По информации, распространенной в СМИ правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе "Hrebenne - Рава-Русская" - у них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 тыс. евро. До этого упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска.Среди задержанных - бывшая жена одного из руководителей Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР действия сотрудников таможни квалифицировали как служебную халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева

В случае доказательства вины таможенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет  или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напоминаем, в субботу, 21 сентября. польские пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии. По даным СМИ среди задержанных оказалась экс-супруга председателя Национальной полиции Украины Виктория Князева.

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В понедельник вечером, 24 сентября, когда дело стало резонансным, задержание бывшей жены подтвердил и сам Сергей Князев. По словам Князева, деньги принадлежали не его экс-жене, а владельцу строительной фирмы "Атлант" Вадиму Кагану, который якобы заявил на границе, что перевозит большую сумму денег, но не имел всех необходимых документов.

"Имеющиегося пакета документов относительно задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - отметил Князев.

Смотрите: Глава Нацполиции Князев подал в отставку. ВИДЕО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3150204
 
   
 Топ комментарии
 
а в стране шоколадной чумы их расстреливали, да?
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Тролль, убейся об мексиканскую стену в США.
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В нормальных странах в таких людей сразу бы спросили "а откуда деньги" и посадили бы , а в стране захваченной зеленой чумой такие просто спокойно увольняются Против таможенников, пропустивших в Польшу 650 тыс. евро наличными, открыто уголовное производство, - ГБР - Цензор.НЕТ 44
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Интересно, ето сколько на такую сумму нужно растаможить евроблях и сдать ее Мародеру? А ведь ето далеко не первая поездочка
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Ех, трудно сейчас Пете вывозить деньги из Украины. Раньше то его самолеты не подлежали таможенному досмотру.
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идиоты возят деньги наличной а люди электронно через банковые пересчётами, продолжай думать что день перевозят почтовыми телегами и грабители на лошадях их грабят.
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Чтоб вывести деньги безналом нужно иметь очень хорошие связи и крышу чтоб деньги были отмыты. И такие деньги всегда можно очень быстро отследить так как они имеют свой електронный след. Иначе зачем людям так рисковать, наличку везти с собой или зачем создавать сотни отмывочных центров для денег или создавать те же биткойны с помощью которых тоже качают деньги уходя от налогов и криминального их происхождения
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идиоты и рискует, нормальный человек имеет легальные деньги а идиоты всякие
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Нормальный человек в Украине Х У Й заработает а не 650тыщ налом. Ето тебе говорю я который 20 лет занимаюсь бизнесом и знаю много знакомых бизнесменов. Если не махлевать то без штанов будешь ходить в етой стране
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Гроші в Польщі залишаться, тому що вони на території Польщі затримані, ніхто їх передавати назад не буде.
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Наконец-то хоть кого-то посадят. Или все-таки нет?
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