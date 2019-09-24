 США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались ехать на Генассамблею ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил участник делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии Интерфаксу.
Россияне планировали вылететь в Нью-Йорк во вторник, 24 сентября. При этом Генассамблея стартовала еще в понедельник.
Однако получилось не так, как планировалось. Делегации отказали в выдаче виз. В США объяснили это "техническими причинами". Сам Косачев назвал ситуацию "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий."
Маруська нестиранная ещё не танцевала по этому поводу?
😂😂😂👍🏻
Очень может что традиция россиян опаздывать и ещё потом повыделываться привела к "техническому сбою".Так сказать" фейсрм о тэйбл".
EXCESSIVE CHROMOSOMIC LIFEFORM DETECTED
BIOLOGICAL HAZARD LEVEL RED
...
ACCESS DENIED
Потеряшка гидрант притащил на Генассамблею ООН Богдана. Чтобы тот шептал ему на ушко "сделай умное лицо, дура"
Обох.
і 73,22% їх електорату.
козложопомордых свинособак!
🤣