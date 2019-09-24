EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  4064  53
Все про:виза (1092) Косачев (13) ООН (2825) Россия (73921)

 США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались ехать на Генассамблею ООН

Члены российской делегации не получили американские визы и не попадут на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил участник делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии Интерфаксу.

Россияне планировали вылететь в Нью-Йорк во вторник, 24 сентября. При этом Генассамблея стартовала еще в понедельник.

Однако получилось не так, как планировалось. Делегации отказали в выдаче виз. В США объяснили это "техническими причинами". Сам Косачев назвал ситуацию "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий."

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3150203
 
   
 Топ комментарии
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 ч.1 час назад



Потеряшка гидрант притащил на Генассамблею ООН Богдана. Чтобы тот шептал ему на ушко "сделай умное лицо, дура"

США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались ехать на Генассамблею ООН - Цензор.НЕТ 7731
 показать весь комментарий
 
Руссофобию вот эту вот затевают. Затевают вот руссофобию. А мы как прыгнем!

Маруська нестиранная ещё не танцевала по этому поводу?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Руссофобию вот эту вот затевают. Затевают вот руссофобию. А мы как прыгнем!

Маруська нестиранная ещё не танцевала по этому поводу?
 показать весь комментарий
 
 
. Делегации отказали в выдаче виз. В США объяснили это "техническими причинами Источник: https://censor.net.ua/n3150203

😂😂😂👍🏻
 показать весь комментарий
 
 
"Россияне планировали вылететь в Нью-Йорк во вторник, 24 сентября. При этом Генассамблея стартовала еще в понедельник"

Очень может что традиция россиян опаздывать и ещё потом повыделываться привела к "техническому сбою".Так сказать" фейсрм о тэйбл".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нужно было ещё нашему зебилу не дать визу чтобы не позорил Украину
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
От кляти пендосы , не дали визы нашим братьям россиянам , правильно зебилы ? США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались ехать на Генассамблею ООН - Цензор.НЕТ 2647
 показать весь комментарий
 
 
Техническая причина: комп выдает "козломордый", а кто же пустит в цивилизованную страну козломордого?
 показать весь комментарий
 
 
WARNING
EXCESSIVE CHROMOSOMIC LIFEFORM DETECTED
BIOLOGICAL HAZARD LEVEL RED
...
ACCESS DENIED


США не видали візи членам російської делегації, які збиралися їхати на Генасамблею ООН - Цензор.НЕТ 4802

 показать весь комментарий
 
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 ч.1 час назад



Потеряшка гидрант притащил на Генассамблею ООН Богдана. Чтобы тот шептал ему на ушко "сделай умное лицо, дура"

США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались ехать на Генассамблею ООН - Цензор.НЕТ 7731
 показать весь комментарий
 
 
Глава ОП точно тот чёрт, который должпн присутствовать на геасамблее ООН?
 показать весь комментарий
 
 
В рассєє Чубайс, тут - Богдан Сен-Трупе. Обидва національні алергени.
 показать весь комментарий
 
Посмотри на лицо Порошенко и того же ПаЛубия ,которые не засунули в Ж...Допу и Гепу ,Бойко и Вилкула,Рабиновича и прочих....(( Нет доказательств ? Я бы "нарисовал " ((((
 показать весь комментарий
 
У Андрія Богдана IQ більший, ніж сумарний у всіх Слуг Народа,


і 73,22% їх електорату.
 показать весь комментарий
 
 
Поездка в США входит в обязанности главы киевского офиса? Он что, дипломат? Почему я должен платить свои налоги на развлечения узкоглазого бурята.
 показать весь комментарий
 
Шкода, що їх не пустили.. Козлорожі мали таку надію послухати Вофкін авторський концерт на роялі для учасників та гостей Генасамблеї . Навіть свої біноклі захопили . А тут така підлість від піндосів.. 😃
 показать весь комментарий
 
 
вони хотіли нові іфончики купити, а тут облом
 показать весь комментарий
 
Два раза в день рассказывать одну и ту же новость... хотя это же Цензор.
 показать весь комментарий
 
 
Я не отказался бы посмаковать такую новость и третий раз
 показать весь комментарий
 
 
Строгий у мерикосов ветеринарный контроль для
козложопомордых свинособак!
🤣
 показать весь комментарий
 
 
С Макроном и Меркель Вова в дёсна лупился? Помогает Европе санкции с ***** снять? Так какого хера США должны за это платить? Всё логично. Трамп передумал по поводу денежной помощи Украине. По его словам, финансовую помощь в первую очередь должны оказывать страны ЕС. Средства будут заморожены "пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в интересах Украины".Из сегодняшнего интервью Трампа в ООН
 показать весь комментарий
 
 
Санитарногигиенические требования. Нечего немытым у нормальных людей делать.
 показать весь комментарий
 
 
Принаймні нікого з них не вб'ють чікагські гангстери і не образять афроамериканці десь в Гарлемі.
 показать весь комментарий
 
Бедный ЗЕкловун, в печали ...мог бы ведь обсудить с коллегами выдачу пенсий жителям ОРДЛО и отведение войск.
 показать весь комментарий
 
 
Гнать кацапов сцаными тряпками до самого Мухосранска
 показать весь комментарий
 
 
Цензор як завжди спить і публікує старі "новини". Хоча б написали кого саме не впустили.
 показать весь комментарий
 
 
Нечего по ненавистным Америкам шастать. Рузге патриоты должны сидеть в роССийской конуре США не видали візи членам російської делегації, які збиралися їхати на Генасамблею ООН - Цензор.НЕТ 5794
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохошлюхи желчью исходят.Что,жалко свинорылых?
 показать весь комментарий
 
 
Шнур парашникам безвиз давно открыл. Прямо сюда:
США не видали візи членам російської делегації, які збиралися їхати на Генасамблею ООН - Цензор.НЕТ 3647
 показать весь комментарий
 
Місце мокшанських свинособак - на пляшці
 показать весь комментарий
 
 
От этой ООНы толку как от предвоенной Лиги Наций...никакой ...озабоченность ,встревоженность ,недоумение...пока московские дебилы "качают" права и покупают европейских политиков...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх