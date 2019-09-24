 США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались ехать на Генассамблею ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил участник делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии Интерфаксу.

Россияне планировали вылететь в Нью-Йорк во вторник, 24 сентября. При этом Генассамблея стартовала еще в понедельник.

Однако получилось не так, как планировалось. Делегации отказали в выдаче виз. В США объяснили это "техническими причинами". Сам Косачев назвал ситуацию "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий."

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