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 Политика Украины
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 "Евросолидарность" требует от КМУ и ВРУ разъяснить заявления об отсрочке вступления в НАТО

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" направили обращение к премьер-министру Украины, также к председателю ВР с требованием разъяснить заявления народного депутата от "Слуги народа", члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, о том, что Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отсрочить идею вступить в Альянс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС". 

Фракция ЕС напоминает, что "неотъемлемой частью Конституции Украины определена необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Поэтому любые публичные призывы к ревизии курса Украины на приобретение членства в НАТО или отсрочки этих планов фактически является призывом не выполнять Конституцию Украины.

Беспокойство депутатов вызывает и тот, что озвученная Ириной Верещук позиция была высказана именно представителем правительства в парламенте, и представлена ​​как перспективная линия по изменению внешнеполитического курса государства.

Обращение подписали народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" А.В. Герасимов, И.В.Геращенко, И.А. Климпуш-Цинцадзе, М.М. Ионова, Н.П. Южанина, И.В. Фриз, Р.М. Павленко, С.Р. Федына, М.В. Забродский, М. Джемилев, М.В. Саврасов, А.А. Гончаренко, Я.В. Зинкевич".

Также читайте: Все, что я сказала в своем интервью, - это то, что мы должны быть реалистами по отношению к НАТО, - Верещук опровергла распространенную росСМИ дезинформацию

Источник: https://censor.net.ua/n3150200
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕшмат лайна, раніше здавалося, що Україна це держава вільних людей.
Після вибору ЗЕбіла президентом все стало на свої місця - 73% українців тяжіють до рабського життя в лайні.
Тому й дозволяють собі депутати вислови про відмову від вступу в НАТО.
І раби на кшталт ЗЕватніка NNN плещуть в долоні.
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Зебил , 62 процента опрошенных выступают за вступление Украины в НАТО, и только 21 процент украинцев не поддерживает такую политику. При этом среди респондентов популярна мысль, что членство в НАТО обеспечит гарантию национальной безопасности Украины - так считают 57 процентов респондентов. В семь раз меньше украинцев - всего восемь процентов - считают, что такой гарантией безопасности мог бы стать военный союз с Россией и другими странами СНГ. 18 процентов опрошенных предпочли бы, чтобы у страны был внеблоковый статус.
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сегодня он уже это обсуждал с послом Германии.
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певно , Хряк собі політичний притулок , в Німеччині , вимолював в посла ..? "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 5692
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твой хряк в Ростове - на твоей исторической родине...
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...а шо, уже было приглашение? У порохоботов ваще мозги клинит....
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Хто пояснить - чому за 5 років правління соєвої влади Україна лише віддалилась від вступу до НАТО - за всіма показниками ..?!
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Зебилы, попробуйте собрать 300 голосов в ВР за изменения в Конституцию против НАТО.
А потом попробуйте живыми из здания ВР выйти. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 5565
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Я, конечно, за вступление в НАТО, конечно же, в СН никто не собирается изменять Конституцию по этому вопросу. Но что ты, пороховатник с дивана грозишь?! По вашим утверждениям Зеленский уже давно сдал Украину. Где же вся ваша пороховатная братия? Даже если СН решит в Таможенный союз вступить, ты же с дивана не слезешь.
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Зебил, ты забыл сколько лет прошлый Майдан собирался?
Лично я предсказывал его ещё на 2012-й. Народ у нас долго раскачивается, но, когда его достанут, раскачается так быстро, что ты обос*ёшься не вставая с дивана. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 7879
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Это ты наш народ с твоим рассейским народом путаешь, который "долго запрягает, но быстро ездит". "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 1395 Наш народ выбрал Зеленского, а Петрушке пинка под зад дал. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 1395
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Зебилы, выучите хотя бы флаги. Хотя для вас даже это непосильный труд... "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 3235
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Дебил, при чем здесь флаги? Я же тебе ясно написал, что заторможенность характерна для россиян, а никак не украинцев, а ты спутал своих россиян с нами, украинцами.
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Заторможенность характерна для тебя. Я тебе о нашем Майдане, а ты мне о вонючей параше трындишь, к которой я не имею отношения и никогда, слава Богу, его не имел. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 750
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а чому ви , кацапня , свого аквафрешу соромитесь ? Пиши під своїм прапорцем ..))
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Зебил не розуміє, що громадяни України фізично можуть перебувати не в Україні. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 6055
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Ну так і пиши там, де ти фізично перебуваєш. Навіщо ти в Україну лізеш, кацапе?
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спроси у этого трёхбуквенного где он родился...)))\ты удивишься...!\
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Но ты же описываешь российских характер, значит, знаком с ним, парашник.
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Если бы Хряк не укакался майдан бы разбежался на раз!
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"Разбежался" бы- но только в Межигорье для начала, откуда бы Хряка по частям вынесли. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 9413
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Мечты, мечты... Но как только на Майдане появилось оружие, то разбежались и менты, и хряк)))
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Они не понимают, что оружие появилось не только на Майдане. И с тех пор никуда не делось. "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 3153
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Бред, какая отсрочка вступления если Украине еще даже дорожной карты по вступлению не дают.
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звісно маячня - але соєвим просто треба привід , аби зраду розганяти ! ..))
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Кто сильнее тот ее и имеет...., на вечеринках и далее везде...

Бедная женщина..., многое наверное пришлось пережить...

"Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 8237
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Ты мать свою унизил, я сразу подумал кто же она, что такого .... взрастила.
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если ты желаешь, что бы очередная массажистка вещала про политику Украины и когда нам в НАТО вступать, есть твое дело, служанка урода
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Это-ж какой-то клон Машки Захер-Грязные волосы!
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Это валька стакан или захерова, а может оно родственница?
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Хто песики такі, щоб щось вимагати?! Кумедні вони тваринки.
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На кого это расчитано, только на тупых порохоботов с дурными картинками.
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Насправді - істерика соєвих ботів в коментах цілком зрозуміла - оскільки нанесений ще один потужний удар по їхній брехні - на це раз про НАТО , від якого Україна , за останні 5 років , лише віддалилась !
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Томос и Аримя уже отпали от петиных заслуг, кто следуюший?
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Какое НАТО теперь после прихода продажных кремлёвских холуёв ЗЕбилов - капитулянтов ...
Ведь вселенный этого военного блока независимые суверенные страны ... А Слуги а как оказалось не Украинского народа а кремлёвских оккупантов, и они продажные ЗЕбилы -Иуды готовят капитуляцию Украины на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши ... Но естественно после после капитуляции сразу последует потеря суверенитета Украинской державы ...И вместо членства в этом братском нам союзе НАТО как суверенной страны Украина превратится в гадкую кацапску колонию .. Тут уже надо спасть Украину и срочно восстанавливать протестный миллионный Майдан как при сбежавшем кровавым ЗЕКЕ ..Тогда спасли Украину спасём её и сейчас...
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"Тут уже надо спасть Украину и срочно восстанавливать протестный миллионный Майдан". "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 3112 Даже если вся пороховата от мала до велика по всей Украине соберется на Майдане, то и тогда миллион не наберется. А где столько диванов найти с двигателем внутреннего сгорания? Или вы как Емели-дурачки будете по щучьему велении перемещаться? "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 3112
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Я думаю что на новом миллионом протестном Майдане будет не больше 10 % сторонников Порхатого. И меньше даже тех кто необдуманно голосовпал за Иуду капитулянта и прежде всего активистов с Западной, Центральной Украины и Киева. Продажный экс - клоун капитулянт всех коварно обманул из его предвыборных обещаний он чётко указал на вступление в НАТО , и возвращение Крыма и Донбасса на Украинских условиях. Получается он Иуда обманул Украинский народ лишь только добраться до власти и уничтожить Украину как державу. Ну а этого подавляющие большинство Украинского народа не даст ему сделать, Как и даст сбежать в паРашу как ЗЕКУ.
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"Я думаю что на новом миллионом протестном Майдане..." Но ты же не головой думаешь.
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А Свыня чего не подписал? Он опять против НАТО? "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 5019
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Я не знаю чем сейчас занимаются якобы патриоты националисты, видно они и дальше продолжают преследовать " свинарчуков", да и почему бездействуют другие прукраинские национал демократические партии .
Уже давно пора установит коридоры позора под новой антиукраинской ЗРадой и массово забрасывать яйцами , говном , зелёнкой, дерьмом.. этих лютых врагов Украины экс - рыгоАналов " Слуг оккупантов и коллаборантов - террористов и " Жыття оккупантов и коллаборантов террористов .Которые по указке кремля уничтожают суверенитет Украины.
И конечно коридоры под антиукраинским офисом .. резидента экс - клоуна до отказа забитого бандитами - экс - рыгоАналами ЗЕбилами - капитулянтами
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А що тут пояснювати? "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 5110
Вступ в НАТО можливий лише після вступу в ЄС, як своєрідна плата.
Немає ЄС - немає і НАТО!
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соєвка ботва , в істериці , увімкнула режим тотально спаму - заморяться вони , сьогодні ... "Євросолідарність" вимагає від КМУ та ВРУ роз'яснити заяви про відстрочку вступу в НАТО - Цензор.НЕТ 5343
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Уже один отстрочивал подписание Ассоциации с ЕС. Забыли наверное чем закончилось. 22 ноября не за горами.
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"Евросолидарность" требует от КМУ и ВРУ разъяснить

Порохоботы, как это понимать??? Ваши умные боссы чего-то не догоняют и просят тупых зедебилов им разъяснить??? А, *********! А Папа Педро что не может им всё разъяснить, чтобы они не позорились?
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sobir а можно человекообразным, что то разъяснить?
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Шмаркля закидає у суспільство такі думки, щоби виконати наказ путєна...
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Люди я серьйозно,хто звонив в НАБУ? І шо вам ,там сказали? Може ,нам дійсно,всім подзвонити ,в то НАБУ, і всім казати, шо пора Петю саджати? Може ,ми стісняємось,а воно так діє? Ми подзвонимо,і його посадять...Хто сміливий, починайте.
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Замечаете, что Йюлька молчит по этому и другим поводам, как рыба об лёд?
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Я думаю что на новом миллионом протестном Майдане будет не больше 10 % сторонников Порхатого. И меньше даже тех кто необдуманно голосовал за Иуду капитулянта и прежде всего активистов с Западной, Центральной Украины и Киева. Продажный экс - клоун капитулянт всех коварно обманул из его предвыборных обещаний он чётко указал на вступление в НАТО , и возвращение Крыма и Донбасса на Украинских условиях. Получается он подлый Иуда обманул Украинский народ лишь только добраться до власти и уничтожить Украину как державу. Ну а этого подавляющие большинство Украинского народа не даст ему сделать, Как и даст сбежать в паРашу как ЗЕКУ.
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А что Украина получила дорожную карту и нас уже пригласили в НАТО? Как можно отстрочить то, чего нет? Полнейший бред.
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Визит Североатлантического совета НАТО в Киев состоится 31 октября.
Североатлантический совет НАТО, то есть представители буквально всех 29 государств-членов Альянса вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, через месяц посетят Киев 31 октября.
Об этом говорится в статье "Евроинтеграция в "турборежиме": какое место будут иметь Европа и НАТО в работе нового проевропейского украинского правительства".
Как отмечается, в Брюсселе, и в Киеве подтверждают, что дата согласована - это обязательно произойдет 31 октября. При этом даже недружественная Венгрия этот визит не заблокировала. Правда осуждая этот визит дружественного нам военного блока жутко по звериному выла вражеская Украине паРаша.
"Эта встреча с Брюсселем и ответственность за его успех несет исключительно новая посмотрим какая украинская или антиукраинская власть капитулянтов . Украина имеет время для того, чтобы поразить Альянс реальным прогрессом в выполнении Годовой национальной военной программы - но есть шанс и на обратное" - говорится в статье.
Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО и возможно будет рассмотрена предварительная дата вступления Украинской державы в военный блок братских Украине стран НАТО. .
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Время Икс в декабре.

Кардинал SoF
@sofnesk


Народ України хотів асоціацію з ЄС та курс на Євроінтеграцію.
Яник не підписав і поїхав в Ростов.

У грудні саміт НАТО де Україна має отримати план вступу до НАТО.

Я ні на що не натякаю, так, співпало.
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петя сам казав же - 10 років мінімум. чого кричати зараз?
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В смысле, отсрочка? Какая еще, ...дь-..уй, отсрочка?
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