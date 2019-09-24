 "Евросолидарность" требует от КМУ и ВРУ разъяснить заявления об отсрочке вступления в НАТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".

Фракция ЕС напоминает, что "неотъемлемой частью Конституции Украины определена необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Поэтому любые публичные призывы к ревизии курса Украины на приобретение членства в НАТО или отсрочки этих планов фактически является призывом не выполнять Конституцию Украины.

Беспокойство депутатов вызывает и тот, что озвученная Ириной Верещук позиция была высказана именно представителем правительства в парламенте, и представлена ​​как перспективная линия по изменению внешнеполитического курса государства.

Обращение подписали народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" А.В. Герасимов, И.В.Геращенко, И.А. Климпуш-Цинцадзе, М.М. Ионова, Н.П. Южанина, И.В. Фриз, Р.М. Павленко, С.Р. Федына, М.В. Забродский, М. Джемилев, М.В. Саврасов, А.А. Гончаренко, Я.В. Зинкевич".

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