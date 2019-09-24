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 Политика Украины
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Все про:Германия (3410) Порошенко (17798) Фельдгузен (2)

 Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".

В сообщении отмечается: "Петр Порошенко поздравил нового посла Германии в Украине и отметил высокий уровень двусторонних отношений и стратегического партнерства между Киевом и Берлином, достигнутый за последние годы.

Было обсуждено актуальное развитие на Донбассе и скоординированы подходы по обеспечению выполнения российской стороной ее обязательств в рамках минского и нормандского процессов.

Петр Порошенко подчеркнул важность принципа "ничего об Украине без Украины" и недопущения потери нашим государством международной субъектности.

Лидер "Европейской Солидарности" заявил, что его партия будет твердо стоять на позициях защиты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а любые попытки поставить под сомнение эту перспективу будет предоставляться действенная и эффективная ответ.

Была выражена искренняя благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за твердую поддержку и содействие нашей стране как в обеспечении отпора российской агрессии и укрепление европейского единства и солидарности с Украиной, так и на пути важных реформ.

Было акцентировано внимание на важности сохранения санкционной политики ЕС против России.

Стороны также обсудили реформы в Украине, включая децентрализацию и судебную реформу, и вопросы обеспечения энергетической безопасности Европы".

Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150196
 
   
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Карта Европы по поставкам газа из рф. Украина = "0"
Спасибо Пороху, народ не заценил, дблы.

Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 2818
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Тебе обьяснить понятие реверсный газ? Обман соевых дебилов этот 0
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Для соєвих дебілів малювали англомовну мапу?
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У Украины была цель избавится от газового шантажа газпрома. Цель достигнута. Имеешь шото против, зегенерат?
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Идиоты выдают за достижение покупку российского газа через словацких посредников, при том далеко не факт что весь этот газ хоть заходил на территорию Словакии. Украина не покупает российский газ но при снижении давления нам кричат ПРИКРУТИ.
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А от лица кого эта свинка ПэПэ выступает?
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Може хтось не одразу зрозумів)))
В мене, наприклад, щелепа *********** об підлогу досить гучно...

Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 885
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Може РНБО буде купляти житло дітям сиротам, бо бачу зешмарклі наклали на дітей.
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Нічого нового, відмову лікувати хворих дітей вже практикували в одній країні в 30-і роки.
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А, значит от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, понятно.
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иди в спам ЗЕбил кацапнутый холоп хуже кацапа...Сначала вылижи сапоги своему Портнову и Бабломойскому потом приходи..
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Гав-гав-гав... ПЕСик Тихонов, ты когда уже научишься нормальной человеческой речи?
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ЗЕбарига...
МОН (образование) - минус 6 миллиардов.
Как там зарплаты учителям по 4000$, ждуны?
МОЗ (медицина) - минус 1,7 миллиардов.
Как поживает бесплатная медицина, ждуны? Социалка - минус 7.3 миллиарда.
Как там большие пособия и пенсии, ждуны?
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От лица некой "европейской солидарности".Пишу "некой",потому что у меня в Днепре,если ехать по Набережной и смотреть по сторонам,то можно увидеть по-прежнему вывеску на офисе "блок петра порошенка".Т.е. оно настолько скупое,что даже вывески не обновило...
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ну, от лица своих 8% - то есть тех, кто голосовал за ПЕС.

"свинка ПэПэ" - эта пять ! Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 301
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От клятый Порох , пока наш зебил пытается снять санкции с братской россии Порох пытается сохранить санкции . Порох спаси страну от зебилов Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 1691
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Германия начала выдачу виз донбасянам по цыплячим паспортам.
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Наверное Порошенко виноват в таком жестком наказании кума ВВХ Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 1120


СНБО не будет вводить санкции против NewsOne и 112 Украина



В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что не обнаружили никаких оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина, чью деятельность связывают с пророссийской пропагандой.



https://nv.ua/ukraine/politics/snbo-ne-budet-vvodit-sankcii-protiv-newsone-i-112-ukraina-novosti-ukrainy-50044404.html

Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 6347
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Что это за встреча такая на ногах, опять у туалета посл подловил ради фотки.))
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поэтому так и называется ВСТЕЧА! Посол выходил из туалета, а Петя его "случайно" встетил.
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Лучшие санкции, это когда конфеты рошен-вызывали диабет в рф.
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Пошел записывать формулу Штенмайера.
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По лицу посла так и читается: опять ты! долбанный жирный попрошайка. Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России - Цензор.НЕТ 2004
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Дайте йому ножиці, хай на допитах щось вирізає. І взагалі, що воно там робило, якщо йому приходять повістки?
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Да уж, встреча в коридоре это высший пилотах, посол похоже в шоке чего это Петя к нему прицепился и мешает пройти.
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петюня лыбиться на так удачно расположенную заранее камеру , а у посла на лице немой вопрос - Кто это ?
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Ты считаешь шо посол Германии тоже ЗЕбил и не знает с кем встречаеца, так же как ЗЕбилы с закрытыми глазами голосовали за приСлуг УРода??
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Опять барига мародёр мешает ЗЕкловуну са сваей маладой *********** строить добрососедские отношения с расией....
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с таким же успехом могли бы пригласить Ющенка - такой же политический труп, как и Свинарчук.
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Совершенно случайно петин фотограф рядом окзался. Порохоботы, и кто у нас клоун?
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так все важные гости приезжающие в Украину обязательно встречаются с порохом. очень часто ДО того как встретятся с вазелиновой командой.
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Лидер "Европейской Солидарности Источник: https://censor.net.ua/n3150196\\\\\\\\\\

Антиколорадос от этого названия нехило обосрался..... да и я тоже., как читатель евойный....
хм...https://myzuka.club/Song/1555377/Korol-I-Shut-Instrument
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