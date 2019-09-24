 Порошенко обсудил с новым послом Германии Фельдгузен санкции против России

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".
В сообщении отмечается: "Петр Порошенко поздравил нового посла Германии в Украине и отметил высокий уровень двусторонних отношений и стратегического партнерства между Киевом и Берлином, достигнутый за последние годы.
Было обсуждено актуальное развитие на Донбассе и скоординированы подходы по обеспечению выполнения российской стороной ее обязательств в рамках минского и нормандского процессов.
Петр Порошенко подчеркнул важность принципа "ничего об Украине без Украины" и недопущения потери нашим государством международной субъектности.
Лидер "Европейской Солидарности" заявил, что его партия будет твердо стоять на позициях защиты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а любые попытки поставить под сомнение эту перспективу будет предоставляться действенная и эффективная ответ.
Была выражена искренняя благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за твердую поддержку и содействие нашей стране как в обеспечении отпора российской агрессии и укрепление европейского единства и солидарности с Украиной, так и на пути важных реформ.
Было акцентировано внимание на важности сохранения санкционной политики ЕС против России.
Стороны также обсудили реформы в Украине, включая децентрализацию и судебную реформу, и вопросы обеспечения энергетической безопасности Европы".
Спасибо Пороху, народ не заценил, дблы.
В мене, наприклад, щелепа *********** об підлогу досить гучно...
За шконку, зебил.
МОН (образование) - минус 6 миллиардов.
Как там зарплаты учителям по 4000$, ждуны?
МОЗ (медицина) - минус 1,7 миллиардов.
Как поживает бесплатная медицина, ждуны? Социалка - минус 7.3 миллиарда.
Как там большие пособия и пенсии, ждуны?
"свинка ПэПэ" - эта пять !
#1073
#1053-1
СНБО не будет вводить санкции против NewsOne и 112 Украина
В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что не обнаружили никаких оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина, чью деятельность связывают с пророссийской пропагандой.
https://nv.ua/ukraine/politics/snbo-ne-budet-vvodit-sankcii-protiv-newsone-i-112-ukraina-novosti-ukrainy-50044404.html
Антиколорадос от этого названия нехило обосрался..... да и я тоже., как читатель евойный....
хм...https://myzuka.club/Song/1555377/Korol-I-Shut-Instrument