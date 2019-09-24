 Готов замораживать помощь Украине, если Европа и другие не станут ей помогать, - Трамп

Об этом Трамп заявил журналистам "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мое недовольство (Европой. - Ред.) сохраняется. И я бы вновь заморозил (средства. - Ред.), и я буду замораживатьдо тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - сказал он.
В то же время он подчеркнул, что США направили Украине ранее обещанные средства. "Что касается тех средств, то средства были выплачены, они были полностью выплачены", - сказал Трамп.
12 сентября американские СМИ сообщили, что администрация президента США приняла решение разблокировать ранее замороженные $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины.
Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон был намерен дополнительно выделить $250 млн.
Затем в СМИ появились сообщения, что заморозка помощи Украине была связана с попытками Трампа инициировать на Украине расследование против сына участника президентской гонки в США Джо Байдена - Хантера.
Ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
- Стабильный гений
Непонятно, средства не выделяет Европа - а страдать должна Украина..)) Может там в консерватории Трампа надо что-то подправить..
Источник:https://censor.net.ua/n3150188
ардеп від партії «Слуга народу», перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту законопроект щодо забезпечення особистого голосування, який передбачає штрафи за «кнопкодавство». При цьому президент Зеленський вже вніс у Раду закон, що передбачає за це позбавлення мандатів.
Як повідомляє портал Верховної Ради України, у законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України» (№ 2148 від 17 вересня) пропонується штрафувати за неперсональне голосування на 3-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 50-85 тисяч гривень.
https://ua.news/ua/sluga-naroda-peredumala-lyshat-mandatov-za-knopkodavstvo/
СНБО не будет вводить санкции против NewsOne и 112 Украина
В Совете нацбезопасности и обороны заявили, что не обнаружили никаких оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина, чью деятельность связывают с пророссийской пропагандой.
Руководителем сверх державы выбрали этого рыжего идиота.
Переживём и эту гадость. Нам ли привыкать...
следующий Президент США Байден