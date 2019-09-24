 В новом составе Европарламента создали группу "друзей Украины"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Немецкая волна". В нее войдут 50 евродепутатов из шести фракций.

По словам литовского евродепутата из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюса, который вел заседание, основными целями группы на 2019-2024 годы станут политическая поддержка Украины и экономическая интеграция страны в ЕС. "Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - сказал он.

Из евродепутатов в заседании приняли участие Михаэль Галер, Сандра Калниете, Андрюс Кубилюс из фракции Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократ Влодзимеж Чимошевич, Сергей Лагодинский из фракции "Зеленых", Анна Фотыга из фракции "Европейские консерваторы и реформисты", Ларс Берг из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия".

На заседание пришли и народные депутаты Украины, в частности председатель комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе из "Европейской солидарности", первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба входят в "Слугу народа").

На заседании евродепутаты поставили украинским коллегам сразу целый ряд вопросов относительно последних событий в Украине. Больше всего их интересовали детали о дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера", ситуация вокруг экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, а также открытие производства против председателя Верховной Рады предыдущего созыва Андрея Парубия за якобы организацию им беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

Постоянного докладчика Европарламента по Украине Михаэля Галера интересовало, чего ждать от нового избирательного законодательства в Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский ветировал избирательный кодекс, принятый летом.

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