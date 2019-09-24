 В новом составе Европарламента создали группу "друзей Украины"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Немецкая волна". В нее войдут 50 евродепутатов из шести фракций.
По словам литовского евродепутата из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюса, который вел заседание, основными целями группы на 2019-2024 годы станут политическая поддержка Украины и экономическая интеграция страны в ЕС. "Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - сказал он.
Из евродепутатов в заседании приняли участие Михаэль Галер, Сандра Калниете, Андрюс Кубилюс из фракции Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократ Влодзимеж Чимошевич, Сергей Лагодинский из фракции "Зеленых", Анна Фотыга из фракции "Европейские консерваторы и реформисты", Ларс Берг из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия".
На заседание пришли и народные депутаты Украины, в частности председатель комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе из "Европейской солидарности", первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба входят в "Слугу народа").
На заседании евродепутаты поставили украинским коллегам сразу целый ряд вопросов относительно последних событий в Украине. Больше всего их интересовали детали о дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера", ситуация вокруг экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, а также открытие производства против председателя Верховной Рады предыдущего созыва Андрея Парубия за якобы организацию им беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.
Постоянного докладчика Европарламента по Украине Михаэля Галера интересовало, чего ждать от нового избирательного законодательства в Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский ветировал избирательный кодекс, принятый летом.
Зато, у нас всё больше и больше появляется разной националистической титушни, убивцев и дебоширов, которые кошмарят любое логичное мнение и бизнес(по заказу).
Я поставил для себя крест на этой стране. Ей не выбраться из объятий олигархов и вороватого менталитета населения. Все эти грани низов с верхами переплелись на стоко тесно, шо составляют уже одно целое.
Да, это обидно. Но это - факт.
Зеленский в розовом
Для меня весь вчерашний-сегодняшний мировой шум по поводу шведской школьницы, выставленной на трибуну ООН с вдохновенным и искренним спичем о том, как у нее проклятые капиталисты украли счастливое детство, стал окончательным ответом на вопрос "Зе". На вопрос: "А как же так произошло, что подавляющее большинство проголосовало за говорящую куклу вопреки здравому смыслу и реальности?"
Что мы видим? Очень яркую эмоцию, искреннюю и непосредственную, переданную человеком "со стороны". Эмоцию, связанную с проблемной темой, касающейся каждого. Тыкание пальцем в удобного виноватого.
При этом "человек со стороны" нужен для того, чтобы каждый мог ассоциировать себя с ним/ней. С профессиональным экологом или политиком такого эффекта не возникло бы.
Да и в целом сейчас время непрофессионалов. Блогеры стали популярнее СМИ. Любительские фудблоги популярнее блогов профессиональных поваров. Видео с танцевальных репетиций набирают больше просмотров, чем видео отточенных сценических выступлений. Мы пришли ко времени, когда любительский продукт от исполнителя, которого зритель/читатель может ассоциировать с собой, стал интереснее, чем продукт профессиональный и выверенный.
И передаваемая эмоция играет очень мощную роль. Это мы и в фейсбучике хорошо видим - эмоциональные посты всегда значительно сильнее воспринимаются и расходятся.
Ну а когда яркость исполнения встречается с мощной технологической поддержкой - и постановочной, и медийной, и, скажем так, инфраструктурной (в смысле возможности поставить исполнителя в нужное место: девочку на трибуну ООН, Парасюка на сцену Майдана, Савченко в российский суд с широким освещением в СМИ, Зеленского в кандидаты) - то совокупный эффект получается сродни резонансу от роты солдат на мосту, шагающих в ногу.
И шестнадцатилетняя девочка не случайна - дети вызывают больше эмоций, чем взрослые. Это только начало. Думаю, мы увидим очень скоро широкое использование детей в политических кампаниях. Сначала почти взрослых вроде этой девочки, потом подростков, потом детей, потом дойдет и до карапузов, грозящих пухленьким кулачком проклятым оппонентам.
И чем меньше будут дети, тем меньшее отношение к реальности будут иметь их эмоциональные обвинения. Потому что эмоция - это как раз способ убрать критичность восприятия. Эмоция эффективно вносит в мозги бред про обогатившегося в 80 раз Порошенко, несмотря на то, что правда известна - Порошенко обеднел в 2 раза. Эмоция эффективно вносит в мозги бред про Порошенко, развязывшего войну, несмотря на то, что правда известна - Порошенко был избран через 3 три месяца после того, как война началась. Эмоция эффективно вносит в мозги бред про западных капиталистов или политических лидеров, уничтожающих экологию планеты, несмотря на то, что правда известна - экологию планеты уничтожает население стран второго и третьего мира.
Чем дальше от реальности вносимый месседж, чем шире массы, которым в головы нужно его внести, тем более яркая эмоция нужна для его продвижения. Внесению "Порошенко развязал войну, Порошенко сделал украинцев нищими" в головы украинских избирателей хватило Зеленского.
Экология - тема сложнее. Обывателю интереснее низкая цена на бензин, нежели чем изменение климата, тем более, что это еще вопрос, насколько изменение климата вообще реально или это рафинированный грантовый продукт. И чтобы заставить этого обывателя серьезно воспринимать и, более того, с восторгом! пересказывать тезис "Бездействием в сфере сохранения климата, мировые лидеры нарушают права детей" понадобился специально подготовленный Зеленский в форме шестнадцатилетней девочки с косичкой и в ярко-розовом платьице, которую добрые люди годами невротизировали необходимой темой.»