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 Политика Украины, Технологии
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Все про:интернет (1492) Федоров Михаил (12) Минцифры (1)

 Минцифры проведет исследование покрытия интернетом территории Украины и создаст онлайн-карту, - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины планирует провести исследование реального покрытия интернетом территории страны и создать соответствующую онлайн-карту.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из целей министерства – в течение трех лет все без исключения населенные пункты и их социальные объекты обеспечить высокоскоростным доступом к интернету. Но возникла проблема. Как и во всех сферах, у нас в государстве (пока), в этом направлении нет точной и актуальной аналитической информации: какое точное проникновение интернета сейчас, какой методологией это изучается, как измеряется результат решения этой проблемы, какая реальная скорость сети в каком регионе/населенном пункте/доме", - рассказал чиновник.

По его мнению, ущерб государства от отсутствия такой информации может измеряться миллиардами. "Уже выделяли когда-то деньги на подключение школ к сети. В итоге выигрывали тендеры объекты, где уже и так десять операторов было подведено. Еще и цена подозрительно высокая. Наверное, особенность локального рынка", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планируем нормальное покрытие 4G через 1-2 года и интернет во всех населенных пункта через 3 года, - вице-премьер Федоров

Федоров сообщил, что 24 сентября команда министерства подписала меморандум с заинтересованными сторонами (ассоциации, международный бизнес, регулятор, профильные депутаты), которые готовы помочь в создании реальной карты покрытия интернетом территории Украины.

"Ценный конечный продукт - онлайн-карта с реальным покрытием сети, возможность посмотреть ситуацию вплоть до населенного пункта. Конечно же, с возможностью дать обратную связь, соответствует скорость результатам исследования или нет", - подытожил он.

Читайте также: 50 популярных госуслуг переведут в режим онлайн, - министр цифровой трансформации Федоров

Источник: https://censor.net.ua/n3150186
 
 
 Топ комментарии
 
Міністерство цифри? Скорочуються видатки на освіту і медицину а тут ціле нове міністерство рога і копита. Це звіздець якийсь...
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карти воно буде малювать з окладом в 60 штук
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Это клондайк для распиливания бюджетного бабла...
Зебобики мастера оказадись в придумывании новых фишек...в вопросе дерибана бюджета..
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Необходимо срочно создавать поимённую базу потенциальных путчистов
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и кому это нужно? будете продавать её провайдерам, а мы за это будем вам платить зарплату?
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Для создания государственных он-лайн услуг для начала нужно обеспечить доступ к ним граждан. Отъезжаешь буквально 20-40 км от города и нет никаких ни 4G ни 3G, даже телефонная связь местами не доступна.
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Мін чого??? це шо за триндець за народні гроші???
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"мийцифры". а скоро будет "минбуквы" и "миндефиса"?
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Міністерство цифри? Скорочуються видатки на освіту і медицину а тут ціле нове міністерство рога і копита. Це звіздець якийсь...
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карти воно буде малювать з окладом в 60 штук
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Ну раз вы в теме устраивайтесь туда на работу бабло косить.
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Это клондайк для распиливания бюджетного бабла...
Зебобики мастера оказадись в придумывании новых фишек...в вопросе дерибана бюджета..
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Тупа робота, є різні провайдери, а є телефониий інтернет і вони перекривають одне одного, в коженого провайдера є карта покриття.
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Я на цей рахунок вже написав комент, так видалили на протязі десятка секунд. І як то вони встигають?
Нічого, повторю. Карту покриття провайдера чи оператори можна на сайті кожного з них отримати в кілька кліків! А справа покриття - то справа бізнесу, і нєхер для того ціле міністерство створювати за наші гроші. Мінцифри, то вже якийсь сюр, задзеркалля якесь, пілять.
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Потужно. Декілька десятків мільйонів можна списати.
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