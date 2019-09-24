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Все про:КГГА (2247) Кличко (2744) увольнение (1703) Давтян (10) Спасибко (1)

 Замглавы КГГА Спасибко также отказался увольняться по просьбе Кличко

Заместитель главы Киевгорадминистрации Александр Спасибко заявил, что не намерен увольняться, несмотря на просьбу своего начальника Виталия Кличко. Ранее отказался увольняться еще один заместитель Дмитрий Давтян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Спасибко.

"Заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду", - написал Спасибко.

Чиновник подтвердил, что на прошлой неделе Кличко попросил его написать заявление об увольнении, после чего он взял время на поиски новой работы.

"И буквально утром в понедельник я о своем увольнении как о решенном уже вопросе узнаю из трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны. Я откровенно шокирован", - написал Спасибко.

"Как мне стало известно из СМИ, причиной моего возможного увольнения стало непреодоление мной острых вопросов, связанных с Генпланом города", - отметил Спасибко.

Он сообщил, что получил предписание №1677 от 20.09.2019 в котором указано, что контролировать департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных ресурсов будет другой заместитель.

"Возможно перераспределение сфер влияния и был основной целью всех этих действий", - подчеркнул чиновник.

Напомним, 23 сентября Кличко попросил своих заместителей Дмитрия Давтяна и Александра Спасибко написать заявления об отставке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150183
 
 
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- А ну-ка убери свой чемоданчик
- А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик
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Хто ж оказывается от корыта? А где же свиньи столоваться будут?
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Для большинства украинцев эта новость малоинформативная...Кто где ворует и кто кого покрывает в столице большинство не киевлян не знает.
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Понабирав Боксер бандюків і хамів та нехай тепер розплачується. Може зрозуміє, що голова мера - не боксерська груша!
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Понятно зачем зебили уволили кличка с КГГА. На хвост соли он теперь насипет вавришам и ткаченкам
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