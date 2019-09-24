 Руководитель "Укравтодора" Новак подал в отставку

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
В связи с завершением 3-летнего срока на посту руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке
"Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летнего срока, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", - сообщил Новак.
Глава Укравтодора подчеркнул, что "не знает другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль".
- Ну, не дураков же лечить…(с)
Йому до петрика в партію треба йти. Так відверто брехати - талант пропадає.
Источник: https://censor.net.ua/n3150180
"Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку. ДОКУМЕНТ
Логика зелебобиков.
специалисты не нужны, а новые опять примутся за распил