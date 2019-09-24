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 Политика Украины
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Все про:отставка (2459) Укравтодор (372) Новак Славомир (43)

 Руководитель "Укравтодора" Новак подал в отставку

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

В связи с завершением 3-летнего срока на посту руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летнего срока, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", - сообщил Новак.

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Глава Укравтодора подчеркнул, что "не знает другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль".

Источник: https://censor.net.ua/n3150180
 
 
 Топ комментарии
 
Глава Укравтодора подчеркнул, что "не знает другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль".
Йому до петрика в партію треба йти. Так відверто брехати - талант пропадає.
Источник: https://censor.net.ua/n3150180
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Легко думает отделаться. В тюрьму через пересылку.
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Ты либо из квартиры не вылазишь, либо живешь где то в улулуйске где ничего не происходит
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- Почему, когда в город собирается приехать президент, сразу начинают ремонтировать дороги?
- Ну, не дураков же лечить…(с)
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Легко думает отделаться. В тюрьму через пересылку.
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За то что дороги делали все это время и капитальный ремонт, как никогда до этого? ОК...
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Автодор не робить дороги, їх роблять ШБУ, це просто зайва прокладка.
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Глава Укравтодора подчеркнул, что "не знает другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль".
Йому до петрика в партію треба йти. Так відверто брехати - талант пропадає.
Источник: https://censor.net.ua/n3150180
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Відставка,через посадку,Новак є доріг нема.
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Ты либо из квартиры не вылазишь, либо живешь где то в улулуйске где ничего не происходит
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Не захотел работать по понятиям. Ну что, кому дороги сделали - тому повезло. Кому не успели - идите к церкви, бейтесь головой о стену и приговаривайте: "Ну нафига его выбрали?!!"
"Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку. ДОКУМЕНТ
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а ты больше чинушам верь, особенно тем чинушам которые последнии 5 лет в креслах сидели! именно потому что они там сидела в Украине такая ЖОПА!!
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Ты еще скажи, что до Пороха дороги были хорошие. Нет, при нем только и начался ремонт.
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и до ПЕТИ дороги были гавно и при ПЕТИ гавно и после ПЕТИ пока что гавно!! можно конечно обсуждать сорта гавна типа до ПЕТИ было гавно более гавняное после ПЕТИ гавно не такое херовое но это детали ГАВНО ОСТАЕТСЯ ГАВНОМ!!
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Ну да. До Пети дороги были гавно и их не делали, Петя их начал делать, но посколько он не волшебник и не сделал все дороги сразу, вы его выгнали и вернули тех, кто дороги не делал и не собирается делать.

Логика зелебобиков.
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з такими дорогами новаку треба на нари, а не у відставку.
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Блін, придурку! З якими такими? Якщо порівняни сьогоднішні з тими, що 5 років тому були, то страшно згадувати. От ідіоти. Ну нічого, трошки часу пройде, може й дійде. А може й ні, зебілізм невиліковний.
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Будемо надіятись,що жебракувати не буде!
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новый замминистра инфраструктуры лавренюк с гордостью отметил, что за три года с 2016-го построено 10000 км качественных дорог...
специалисты не нужны, а новые опять примутся за распил
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це ти вже дуже старих хочеш...ще із данилюком
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Хреновая асфальтовая дорожка ему в казенный дом.. Керівник "Укравтодору" Новак подав у відставку - Цензор.НЕТ 138
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Ось дивна справа, із ким не розмовляю-всі хвалять нові дороги. Це перше про шо говорять. Сам зауважив, що дороги стали кращими але кацапи на Цензорі верещать чомусь про зворотнє. Через місяць, при новому керівництві (і ще не гарантія , що нове керівництво не красти прийшло) зебілам будуть розповідати про те, що дороги зробив царь всіх маланців.
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Дороги стали лучше только те, где турки работали. Остальные через год два придется латать.
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