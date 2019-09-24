 ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу Микитасю, напавшему на главу сельсовета на Черниговщине

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня бывшему нардепу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 5 июля этого этого года внефракционный нардеп Максим Микитась ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.