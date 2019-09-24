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 Политика Украины
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Все про:депутат (2737) хулиганство (263) Мыкытась (11) Микитась (6) ГБР (585)

 ГБР сообщило о подозрении экс-нардепу Микитасю, напавшему на главу сельсовета на Черниговщине

Следователи теруправления ГБР в городе Киеве сообщили народному депутату Украины восьмого созыва о подозрении в хулиганстве.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня бывшему нардепу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 5 июля этого этого года внефракционный нардеп Максим Микитась ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3150177
 
 
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Микитась-тась-тась наробив-бив-бив.
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- Заходи, мил человек, посидим, о делах наших скорбных покалякаем...(с)
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будівництво все в Києві стає.Віталька кинув микитасю 100% предоплату на шулявський міст,600 млн,а той ці гроші через свій банк вивів,та продав свій бізнес.Тепер ні моста ні микитася,один віталька,але це ще не все,так як піраміда створена микитасем рухне,то зачепить дуже багатьох і видихувати доведется довго,а вони йому ********* шиють.
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