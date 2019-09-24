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Все про:Донбасс (19444) Данилюк Александр (400) Станица Луганская (71)

 Секретарь СНБО Данилюк посетил строительство пункта пропуска в Станице Луганской

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк посетил с рабочим визитом пгт Станица Луганская Луганской области, в ходе которого осмотрел работы у излома моста через р.Северский Донец, вблизи КПВВ "Станица Луганская" и строительство обходного моста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке  Станично-Луганской райадминистрации

"Во время встречи с главой райгосадминистрации Юрием Золкиным он посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с его работой, условиями пересечения, работой служб, задействованных в контроле пересечения линии разграничения и должным уровнем комфорта, созданным для граждан, как обычных, так и с особыми потребностями", - отмечается в информации.

Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Строительство моста в Станице Луганской начали транслировать онлайн. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3150176
 
 
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З сумом згадую як Пастор їздив на іспити нової зброї...Часи змінюються...
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Заберем все деньги у олигархов которые разворовывали страну 28 лет и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и его команды и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и отдадим обычным людям. Ну хотя бы посадим Пороха А в итоге олигархи просто будут ещё сильнее доить обычных зебилов . Зебилы браво
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По проверенной информации, Порошенко на снятые в Правекс банке 340 кг денег не убежал, как все подумали, а тайно переоборудовал заводы Рошен и теперь производит картошку по 17 грн кг и помидоры по 38.
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...прямо на заводах Рошен! Спрашивайте в магазинах столицы и страны "картошку в мундире в шоколаде" и картофельные чипсы со вкусом "шалена бджілка"!
Картофель также включен в рецептуру фирменного торта "Киевский" как заменитель орехов.
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I know. Секретар РНБО Данилюк відвідав будівництво пункту пропуску в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 2237
А знаете ли Вы, что: с этими конфетами связывают будущий путч Порошенка, который богуцкая назначила на октябрь ?
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Було ж на грудень, чи та буде рожати 7-місячного?
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Брехня полная. У нас майданы (путчи - по киселевски) только зимой начинаются.
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Князєв подав у відставку. Каже честь має. Всюди і во всі. Ще каже, що так роблять у європах порядні люди. Так овакова ще ніхто не тролив).
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І кацапів з хлібом сіллю зустрічав ?
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а вон хоть в камуфляже был, с кобурой на поясе? старые добрые традиции нарушать нельзя
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Це скрін з передвиборчої програми "слуг народу"

Секретарь СНБО Данилюк посетил строительство пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 9658

Довго сидів дивився на все, що зараз відбувається у ВР і нічого не говорив. Часто говорив з обраними депутатами по іншим питаннях, багато хто у приклад ставить Грузію і їх шлях успіху.

Тоді я не розумію законів 1053 - 1073. Поясню трішки чому.

Закон 1053 про повну фіскалізацію усіх ФОПів, у багатьох країнах і у Грузії зокрема, дохід до 11-20 тис євро в рік не обкладається взагалі податками. У нас вже перевалило за половину - розрахунки картками при оплаті і динаміка росту продовжується, а це відповідно все і виведе в прозорість оборотів. Про проблему РРО точніше ПО для нього промовчу, його мали ввести у квітні 2019, але ми і досі сидимо на кнопочних чудах минулого тисячоліття!

Закон 1073. От звідки у нас така ненавість до бізнесу? Чому завжди все має бути через штрафи?

Дивимось на ту ж Грузію, ніхто нікого стукачити не заствляв ставати за якісь відкати. Там зробили національну лотерею по чекам. Тобто ти купив щось і зацікавлений взяти чек, бо потім можеш по його номеру виграти приз- грошовий!! І вуаля всьо просто. Покупці самі зацікавлені в тому щоб брати чеки і не треба нікого нагибати, штрафувати, все само працює!

Може пора відходити від совкової практики всіх нагнути, наказати і розстріляти!

Ну і коль вже взагалі говорю за податки. Обрані, подивіться на моделі сплати податків розвинутих країн! Там нема податкових агентів у вигляді роботодавців! Там кожен громадянин несе сам за себе відповідальність, сам розраховує і сам сплачує податки! В такій моделі також не треба гнобити бізнес, а розвиває відповідальність суспільства і громадян!

P.S. Перестаньте мікро бізнес робити у всьому крайнім, саме мікро. Бо по угодам яких ми прийняли з ЄС, малий бізнес це оборот до 10 млн євро! Дуже малий бізнес це до 2 млн євро обороту на рік(60 млн грн)! У нас більшість бізнесу мікро!
Секретарь СНБО Данилюк посетил строительство пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 2924
Регламентуйте краще визначення Європейської комісії у відповідних законах в Україні!

P.P.S. Може перейдемо від моделі, коли хтось винуватий, до усвідомленого суспільства з проактивною позицією кожного громадянина?

Тарас Ковальчук
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Вот красава Данилюк, при Пете Пастор даже не думал о капитуляции, а при Вове, сам глава РНБО ездит напередок и проверяет на сколько правильно Украину сливают ЙУХлу. Вот ответственный человек
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прикуйте его там цепью. пусть ему а не журнаглистке "г+г" обдроченца рассказывают про свою скорую победу
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Прошла зима . настало лето , спасибо Данелюку за это .
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З сумом згадую як Пастор їздив на іспити нової зброї...Часи змінюються...
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Вам напомнить , как это мурло , приглело киевводоканал
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А Янека на открытие моста еще не пригласили?
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Готовится. С запоя выходит. Уже ж анонсировали его повернення...
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Тільки задроти могли обрати собі подібних. Секретар РНБО Данилюк відвідав будівництво пункту пропуску в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 8953
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На другую сторону моста перешел и рассказал оккупантам о победе украинского флага. Бесстрашный секретарь.
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