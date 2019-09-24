 Секретарь СНБО Данилюк посетил строительство пункта пропуска в Станице Луганской

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Станично-Луганской райадминистрации
"Во время встречи с главой райгосадминистрации Юрием Золкиным он посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с его работой, условиями пересечения, работой служб, задействованных в контроле пересечения линии разграничения и должным уровнем комфорта, созданным для граждан, как обычных, так и с особыми потребностями", - отмечается в информации.
Как сообщалось, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.
Согласно графику, до 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября – открыть основной мост, рассказали в Офисе президента.
Заберем все деньги у олигархов которые разворовывали страну 28 лет и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и его команды и отдадим обычным людям . Ну хотя бы заберем все деньги у Пороха и отдадим обычным людям. Ну хотя бы посадим ПорохаА в итоге олигархи просто будут ещё сильнее доить обычных зебилов . Зебилы браво
Картофель также включен в рецептуру фирменного торта "Киевский" как заменитель орехов.
А знаете ли Вы, что: с этими конфетами связывают будущий путч Порошенка, который богуцкая назначила на октябрь ?
Довго сидів дивився на все, що зараз відбувається у ВР і нічого не говорив. Часто говорив з обраними депутатами по іншим питаннях, багато хто у приклад ставить Грузію і їх шлях успіху.
Тоді я не розумію законів 1053 - 1073. Поясню трішки чому.
Закон 1053 про повну фіскалізацію усіх ФОПів, у багатьох країнах і у Грузії зокрема, дохід до 11-20 тис євро в рік не обкладається взагалі податками. У нас вже перевалило за половину - розрахунки картками при оплаті і динаміка росту продовжується, а це відповідно все і виведе в прозорість оборотів. Про проблему РРО точніше ПО для нього промовчу, його мали ввести у квітні 2019, але ми і досі сидимо на кнопочних чудах минулого тисячоліття!
Закон 1073. От звідки у нас така ненавість до бізнесу? Чому завжди все має бути через штрафи?
Дивимось на ту ж Грузію, ніхто нікого стукачити не заствляв ставати за якісь відкати. Там зробили національну лотерею по чекам. Тобто ти купив щось і зацікавлений взяти чек, бо потім можеш по його номеру виграти приз- грошовий!! І вуаля всьо просто. Покупці самі зацікавлені в тому щоб брати чеки і не треба нікого нагибати, штрафувати, все само працює!
Може пора відходити від совкової практики всіх нагнути, наказати і розстріляти!
Ну і коль вже взагалі говорю за податки. Обрані, подивіться на моделі сплати податків розвинутих країн! Там нема податкових агентів у вигляді роботодавців! Там кожен громадянин несе сам за себе відповідальність, сам розраховує і сам сплачує податки! В такій моделі також не треба гнобити бізнес, а розвиває відповідальність суспільства і громадян!
P.S. Перестаньте мікро бізнес робити у всьому крайнім, саме мікро. Бо по угодам яких ми прийняли з ЄС, малий бізнес це оборот до 10 млн євро! Дуже малий бізнес це до 2 млн євро обороту на рік(60 млн грн)! У нас більшість бізнесу мікро!
Регламентуйте краще визначення Європейської комісії у відповідних законах в Україні!
P.P.S. Може перейдемо від моделі, коли хтось винуватий, до усвідомленого суспільства з проактивною позицією кожного громадянина?
Тарас Ковальчук