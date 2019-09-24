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 Корабельно-катерная группа ВМС Украины проводит учения в акватории Черного моря

Сегодня группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-Морских Сил ВС Украины осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В северо-западной части Черного моря экипажи кораблей отработают слаженность действий при маневрах, проведут проверку вооружения, потренируются по организации связи, который будет сопровождаться обменом данными по освещению воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе. Непосредственно в море моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, проведут ряд корабельных боевых учений, к примеру, бой с кораблем противника, будут отражать атаки с воздуха, бороться с вражескими подводными диверсантами на незащищенном рейде, а также отработают элементы учений по ведению минно-заградительных действий.

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Экипажи малых бронированных артиллерийских катеров проведут боевые стрельбы по морским и воздушным целям. Важным этапом станет отработка действий по оказанию помощи аварийному кораблю. 

Кроме того, взаимодействуя с морской авиацией, военные моряки будут спасать личный состав, который терпит бедствие и находится на поверхности воды.

Также смотрите: Мининфраструктуры передало ВМС Украины аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3150174
 
   
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Прими бояру, тело, сразу попустит:

Корабельно-катерна група ВМС України проводить навчання в акваторії Чорного моря - Цензор.НЕТ 1015
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А тим більше, з 21 квітня, стали навпаки,загрібати, означений продукт в Україну...
Чи Ви вважаєте, що Портнов і Бєня, то щось інше?
А Янукович, по Вашому, торт? Теж оно настропалився сюди..
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И направляются в Бердянск через Керченский пролив..Да?
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Не Одного катера с Ленинской Кузни , Петра Офшорного не вижу . Може Бинокль купить ?
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Уринотерапия от Зели тебе поможет резкость навести. Вернее уриноофтальмология. Корабельно-катерна група ВМС України проводить навчання в акваторії Чорного моря - Цензор.НЕТ 9023
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Я знаю шо ты козломордый , не один украинец не общается как ты дерьмо . Валить Вас буду .
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и как говорится, ласкаво-просимо в гостеприимный город-герой керчь
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Пока мы не научимся выгрибать дерьмо из дома . Страны не будет .
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А тим більше, з 21 квітня, стали навпаки,загрібати, означений продукт в Україну...
Чи Ви вважаєте, що Портнов і Бєня, то щось інше?
А Янукович, по Вашому, торт? Теж оно настропалився сюди..
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Справа не в прізвищах (Петя, Беня, Янек і т.д. по списку) а в мафіозній державній системі України. Поки ми цю систему не подолаємо із того роя не вийде ні х..я. Ця система дуже дбає про своє самозбереження. На жаль дуже багато ЗМІ виростили на своїх сторінках великі диванні ботоферми які імітують бурхливу діяльність на захист того, чи іншого мафіозі, а в результаті ті олігархоботи не особливо задумуючись, в цілому, захищають мафіозний державний устрій нашої країни.((
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Флотилиё имени "*************" радиоуправляемых карыт.
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Меня навеела очень скромная мысль Чечены воюют , грузины . Тататарам автономию
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Низзя покороче и пояснее написать что и куда перевозили ?
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