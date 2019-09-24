 В Украину приедут около 20 тысяч хасидов, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Сейчас пограничники оформили около 250 паломников. Большие группы хасидов ожидаются 25, 26 и 27 сентября.
Так, со среды в аэропорт "Борисполь" должны прибыть чартерными рейсами в 17 000 паломников. В аэропортах Одессы и Винницы - до 3 тысяч паломников.
В 2019 году Рош га-Шана приходится на вечер 29 сентября. На этот раз ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й Новый год. Праздник продлится два дня к вечеру 1 октября.
Как сообщалось, безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских.
-Зе чи овоч?
И спивае прямо в горизонт,
А мы пидем выпьем, погуляем -
В цьому всэ життя и весь резон... (с)
Во-первых, иди на "спам".
Во-вторых, от твоих криков у меня уже спокойного сна не будет.
А во-третьих, я не знею, есть ли "фермы", как Гройсик высрал, но то что туда набирают дураков - видно....
по твоему высеру.
ну и на "засыпку" - я - идиот(в Греции так называли тех шо "противсих")
а и третье - иди спать, имник, и без тебя познают люди что и куда то.
с неуважением - Борис Козлов.
.ПС ))) Та забрали б нафф.. того цадика разом зі всіма юдами !
б*же, дай "пять", типо кто-то из нормальных "чекав кращого"?
смешно, но походу будет реальная война
див. Ілон Маск - шо світ = .... ""каькуляція, "
а потім - скажи мені то шо ти постаравсфяя тут..
іидно - реально то шо маємо. ладно, давай, набрид
Так вот -- он первый, ещё в начале 90хх. , а может раньше?, начал организовывать централизованные заезды хасидов в Умань... -- там была история...
...шо из этого получилось сейчас -- не его вина.
Он умер, лет с 20 тому назад в Израиле.
Очень рад, что был с ним лично и близко знаком!