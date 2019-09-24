 В Украину приедут около 20 тысяч хасидов, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сейчас пограничники оформили около 250 паломников. Большие группы хасидов ожидаются 25, 26 и 27 сентября.

Так, со среды в аэропорт "Борисполь" должны прибыть чартерными рейсами в 17 000 паломников. В аэропортах Одессы и Винницы - до 3 тысяч паломников.

В 2019 году Рош га-Шана приходится на вечер 29 сентября. На этот раз ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й Новый год. Праздник продлится два дня к вечеру 1 октября.

Как сообщалось, безопасность в Умани во время паломничества хасидов будет обеспечивать сводный отряд из 550 полицейских.

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