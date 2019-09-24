 Число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось за последние годы с 30 до 190, – омбудсмен Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала в Фейсбуке во вторник после встречи с уполномоченным по гражданским правам Польши Адамом Боднаром.

"Выразила свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше", - написала она.

В качестве примера она назвала жестокое избиение украинского студента группой из пяти человек в г.Жоры 20 сентября. "Дело находится на моем личном контроле", - добавила омбудсмен.

Она также сообщила, что подписала с польской стороной письмо о намерениях по углублению двустороннего сотрудничества и обсудила вопросы защиты прав трудовых мигрантов и обмена информацией об условиях труда украинских граждан.

Кроме того, омбудсмен намерена обратиться с предложением в Министерство иностранных дел Украины по расширению консульского представительства для усиления защиты граждан Украины на территории Польши.

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