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Все про:Денисова (511) Ксенофобия (122) Польша (4923)

 Число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось за последние годы с 30 до 190, – омбудсмен Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в последнее время увеличилось количество случаев проявления дискриминации и вражды по отношению к гражданам Украины в Польше, случай избиения украинского студента в городе Жоры омбудсмен держит на личном контроле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала в Фейсбуке во вторник после встречи с уполномоченным по гражданским правам Польши Адамом Боднаром.

"Выразила свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше", - написала она.

В качестве примера она назвала жестокое избиение украинского студента группой из пяти человек в г.Жоры 20 сентября. "Дело находится на моем личном контроле", - добавила омбудсмен.

Она также сообщила, что подписала с польской стороной письмо о намерениях по углублению двустороннего сотрудничества и обсудила вопросы защиты прав трудовых мигрантов и обмена информацией об условиях труда украинских граждан.

Кроме того, омбудсмен намерена обратиться с предложением в Министерство иностранных дел Украины по расширению консульского представительства для усиления защиты граждан Украины на территории Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ноль украинцев или других подобных", - ресторан в Польше об условиях приема поваров на работу

Источник: https://censor.net.ua/n3150169
 
 
 Топ комментарии
 
Особенно за последние пол года ті забіла добавить? Число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось за последние годы с 30 до 190, – омбудсмен Денисова - Цензор.НЕТ 6054
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По-моему, все, что нужно вынести из последних новостей - "в Польше страшно, туда не езжайте... и вообще никуда не езжайте, в Украине дефицит дешевой рабсилы".
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Особенно за последние пол года ті забіла добавить?
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Ну ето же логично. Количество украинцев увеличилось вот иколичество случаев увеличилось. Скоро в Польше и поляков не останется и украинцы между собой будут драться
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Українці то і є поляки. Кого з друзів не питав - хто твої предки - завжди є поляки в роду.
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К денисовой может и так . Шляхта и Украина всегда были рядом .
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Кто-то с зебилов может ответить ? Как так получилось, что Украина самое бедное государство при том что на президента тратят больше всех в Европе?Как вы спите по ночам?Почему те, кто должны были сидеть за Иловайск и Дебальцево , не только не сидят , а и работают в вашей команде ?Почему спустя почти 6 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?Не хотели бы вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить за 1,5 тысяч гривен пенсии хотя бы месяц?Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета Украины, чтобы наесться?Куда поделись наши карпатские леса?Почему вы набрали соратников Януковича в свою команду ?Сколько лично вам занес Коломойский ?
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В части того, что Украина самое бедное государство в Европе это кацапсчий фейк. В остальном согласен.
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Они никогда не отвечают когда им задаешь вопрос по существу...
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сдаеца. шо виноваты в цем тока пшеки и клятые кацапы
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Не нужно было с оккупированных территорий разрешать пользоваться безвизом, они что люди?
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Люди , такие же как и 73% просто одурманенные пропагандой , их просто нужно лечить от кацапизма и зеленизма
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как американцы немцев в 1945-1946.

кстати, никаких выборов тогда и в голову не могло прийти устраивать
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От этого лекарства нет , они не хотят себя ощущать частью Украины им все равно. Ассимиляция .
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Таки, да... Я вообще зелохам надо запретить выезд из Украины.
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два года квасневский в украине подъюживал про евросоюз- остались, голые, босые, без территорий и с войной
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Такі босі, що як заїдеш десь в Костромську чи Вологодську область після любої української , не зрозумієш де війна йде.
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От дура . не в коем случае эту ***** не выпускать на просторы .
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"Число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось за последние годы с 30 до 190, - омбудсмен Денисова" - тупоголовые пшеки тоскуют по фашистам или коммунистам, тоскуют по рабству, надо помочь дебилам под кого-то лечь и сосать у них.
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Не повезло с соседями нам, со всех сторон,разве что Словакия нейтральная,блин как живут рядом и нормалные отношения у Финляндии со Шведами и Норвежцами например да и немцы с французами,испанцами,итальянцами
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Німці з французами, французи з іспанцями? Навіть не знаю скільки там війн було, 100, 150 між ними.
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Словаки нейтральная? Там где памятники красньзадым "асвабадителям" стоят на каждом углу, а Братиславе открылось самое первое "представительство ДНР", а сами словкаи любят кацапов?
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І як давно французи з німцями, іспанцями чи поляками почали мирно жити?
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случай избиения украинского студента в городе Жоры омбудсмен держит на личном контроле. Источник: https://censor.net.ua/n3150169\\\\\\\\\\\\\\\\

Знаете, ребята, я бы этой Пенисовой дал..... немного прямых, а потом пару "хуков".
Ибо оно(!) - тупо просерает наши деньги.
Оно же или тупое - или работает на Парашку.
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почему? Потому что говорит правду, которую вы, вышивата, не хотите слышать?
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мы - нормальные.
и..... вы, "паны", попробуй сунься. только.
я тоже выйду. Вместе с ВСУ. Заткнулся, "пан", а не то я в составе ВСУ тебя заставлю. Не раз было - и мы реально повторить можем.
Рот закрыл - и ограничил свои границы. Ибо... в разе чего, понимаешь - там никто не будет спрашивать где там типо "линия" ваша "обороны".
Заткнулся, полез в подвал.
бормочешь мантры, чтобы ВСУ не познакомили тебя с совковым строем о5.
Рожу заткнул!
Раз-два.
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Это потому, что правящая партия поляков стремится к навязыванию своей политики в историческом контексте и формирует общественное мнение в негативном восприятии украинцев.
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ровно в такой пропорции увеличилось количество украинцев в Польше.
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По-моему, все, что нужно вынести из последних новостей - "в Польше страшно, туда не езжайте... и вообще никуда не езжайте, в Украине дефицит дешевой рабсилы".
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вряд ли, в Германии о таком не слышно..
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Ну я так скажу. Мне хватит только прочитать новости и происшествия из моего родного города за сутки, чтобы волосы зашевелились. Тут и убить могут, и ограбить, и кинуть, и еще много чего, что сделают люди, которые тут родились и выросли с людьми, которые тоже тут родились и выросли и для этого совершенно не нужно быть иностранцем. И это рутина, а не "breaking news".
То, что нацики в Польше бесятся - это плохо. То, что их ловят и сажают - хорошо. Все остальное - от лукавого.
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В Польше аддаптация в 10 раз проще . Особенно языковая .
Немецкий в разы сложнее английского .

А польский даже ближе к украинскому, чем русский .

Я уже не говорю про ментальность . Хотя ужиться с польской женой - это подвиг . Как говорят , почему 2 полек в ад не пускают ? Бо 2 польки это уже ад . Говорю это со знанием дела , бо у моей тёщи папа был поляк ... Так вот -- я даже чувствовал разницу между тёщей и женой . Полуполька это такая гордыня , такое упрямство . Украинская кровь даёт большую покладистость - это я про жену !
"Кукла" Б. Пруста это такая чисто польская история ... Особенность польской ментальности в том, что там ещё 16 веке шляхты было от 15-20% населения . Нищий , но уже шляхтич ... А это гордыня до небес !!!
Так что в 3-м разделе Польши виноваты были не только австриякая шльондра Катька-секонд и её любовник Понятовский , но и менталитет шляхты , которая и называла братский народ - украинцев быдлом . И даже козаков , которые Польшу много раз спасали от мокшей и татар , они считали низшим сортом ...
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Та, хай вже поляки потерплять до нового року, а там наші в Німеччину переїдуть.
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Так за той же період число українців у Польщі зросло з трьохсот-чотирьохсот тисяч мало не до двох мільйонів.
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Плоди антиукраїнської пропаганди в дії.
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Кількість наших громадян там збільшується,тому і конфлікти будуть виникати.Але хіба тут краще,ставлення між українцями?
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Было бы странно , если было как-то иначе - число самих украинцев выросло в 10 раз , а этот показатель только в 6 ...
Надо понимать , что на миллионы иммигрантов каких-то 190 случаев это даже меньший процент , чем процент шизофреников ... хотя совпадение данных показателей весьма вероятны . Психов и агрессивных неадекватов хватает и без фактора "они наши рабочие места занемают" . А с этим фактором ...

А Польше 190 ... в ********** 70% населения вопят мол "крымнаш" .

Думаю, что на "проявление вражды" у поляков украинцы жалуются и на случае , где поляки утверждают , мол "львовнаш" или даже что-то вроде адептов секты "восточная Польша" ...
По крайней мере , Крым был в составе Рассеи гораздо меньше веков , чем Галичина в составе Речи ...
И у поляков гораздо больше оснований утверждать про одиннарод , чем у мокшанцев страны Моксель .
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