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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоги (2657) Налоговый кодекс (1278) Нефьодов (106)

 Нефьодов поддерживает возвращение к безналоговому лимиту в 150 евро на посылки из-за границы

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что уменьшение лимита на безналоговые пересылки посылок в Украину из-за границы до 100 евро было неэффективным, поэтому он готов в перспективе поддержать возвращение лимита в 150 евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Нефьодов сообщил в интервью "5 каналу".

"В какой-то перспективе я бы выступал за возвращение лимита в 150 евро, но с одновременным изменением механизма оформления посылок вообще", - сообщил Нефьодов.

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Он указал, что сейчас процедура оплаты пошлины и налогов с полученных посылок, стоимость которых превышает 100 евро, слишком сложная. Так, для того, чтобы получить такую посылку, гражданину нужно обратиться в таможню, подать декларацию, которая до сих пор существует в бумажной форме.

"Я не могу себе представить человека, который самостоятельно поедет на таможню, оформит таможенную декларацию для того, чтобы заплатить 100 гривен пошлины. Соответственно, надо нанимать таможенного брокера, а его услуги в разы превышают расходы на эту пошлину", - констатировал Нефьодов.

По его словам, сейчас система уплаты пошлин с посылок является неэффективной: государство получает пошлину и налоги с посылок гораздо меньше, чем тратит на поддержание работы таможен. Поэтому глава Гостаможслужбы предлагает упростить процесс оплаты пошлины за посылки, переведя его в электронную форму. При этом Нефьодов выступает за увеличение лимита на стоимость таких посылок.

Напомним, с 1 июля лимит на необлагаемую налогом стоимость товаров в международных почтовых отправлениях снизился до 100 евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3150168
 
   
 Топ комментарии
 
Можливо це буде найкраща рехформа за пєрвих 200 днєй
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ну что, зебилоиды, путч или хотите еще сто дней потерпеть? Нефьодов поддерживает возвращение к безналоговому лимиту в 150 евро на посылки из-за границы - Цензор.НЕТ 6441
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Можливо це буде найкраща рехформа за пєрвих 200 днєй
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Боюсь, что она останется единственной...
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нема ще наслідків реформи.
Петро гуляє на свободі.. Нефьодов підтримує повернення до безподаткового ліміту в 150 євро на посилки з-за кордону - Цензор.НЕТ 2595
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Знаете , если пришли обворовывать Укнраину , лозумги меняйте , тошно .
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Хорошая инициатива значить лимит стоимости посылок земрази понизят еще ниже. До 22 евро.
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ну что, зебилоиды, путч или хотите еще сто дней потерпеть?
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А что собственно по факту произошло. Сейчас имеем 100 евро беспошлины от сивочелого "рехворматора". Предлагают сделать 150 беспошлины. Что по факту на 50 % лучше как бы. Так какова тогда причина путча, если Пеце путч не устраивали при худших условиях?
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150 больше чем 100 на 50%? ты тоже в трускавце курсы зепутатов проходил?
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вообще-то да, утырок))) математику учи)))) депил свинотный
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"Я не могу себе представить человека, который самостоятельно поедет на таможню, оформит таможенную декларацию для того, чтобы заплатить 100 гривен пошлины

Нефьёдов, поедь в Германию и пусть тебе пришлют посылку из России -- поедешь, как миленький на Таможню, заполнишь бумажку, при тебе вскроют, проверят... -- и потом т ты уплатишь пошлину -- 60 евриков. ...а не 100 гривень...
...придурок недобритый...
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В Европе ограничение беспошлинного ввоза 22 евро. Но там огромный рынок и другие зарплаты. В США ограничение вообще 1000 долларов. Нефьодов підтримує повернення до безподаткового ліміту в 150 євро на посилки з-за кордону - Цензор.НЕТ 7792
Зачем оскорблять человека?
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Не шизди! AMAZON -- я заказывал до полутора штук из Китая... -- никакой таможне ничего не платил. А ещё и бесплатная доставка, с такой суммой заказа.
...ты откель, Топор, всплыл -- с какого дна? *)
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Шиздит твой рот. Ты в двух текстах постишь противоречивую информацию одну другой. Из чего я делаю вывод что ты звездло. Учитывая тот факт что темой ты не владеешь в приципе и возможно в Германии не проживаешь, то специально для тебя привожу ссылку на документ а именно регламент ЕС 1186/2009 который так и называется "Регламент N 1186/2009 Совета Европейского Союза "Устанавливающий систему освобождений от уплаты таможенных пошлин на территории стран Сообщества". Изучай матчасть прежде чем вступать в споры.
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порохоботам нє нравіцца УСЬО )))

а том чіслє борода Нєфьодова...)))
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оставьте бороду но поменяйте нефьодова Нефьодов підтримує повернення до безподаткового ліміту в 150 євро на посилки з-за кордону - Цензор.НЕТ 8901
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А -- вот ещё -- забыл, если ты на Таможню за посылкой не приедешь в течении недели, то её начнут там хранить за твой счёт... -- по-моему, 15 евро в сутки... ...через три месяца посылка уничтожается, а ещё доплатишь за уничтожение.
...это данные за 7 лет тому назад... -- мне на ДР посылочку с Московки прислали друганы... -- не думаю, что что-то поменялось.
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Не правда. Платное хранение после 5-х суток -1 евро сутки. Срок хранения 30 суток если не забрал на 30 сутки отправляют в страну отправления. Ни каких платных уничтожений нет.
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Поспорить не желаешь? ...сайт ZOLL в свободном доступе.
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Warenwert größer als 150 Euro
Ab einem Warenwert von mehr als 150 Euro werden die Abgaben nach dem Zolltarif berechnet....так шо, дальше переводить -- ...или ты уже не споришь? *)
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Что ты тут дурака клеишь? Пропетлять решил конь?
Я по импортно-экспортным операциям и логистику лекции читаю дядя.
Карту сейчас сброшу. Беспошлинный ввоз товаров в ЕС ограничен суммой в 22 евро.
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...ой, Топор -- не будь ломом...*) Я про шо рассказывал? -- а ты про шо впендюрил...
...лекции он читает -- в свободное от ботанья время...*)
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Нет ты не отвертишься. Ротожопить можешь с бакланами на Балтике, со мной не стоит.
Я тебя не просил на меня хавальник открывать. Да и спорить ты решил. Теперь плати.
С дуру решил меня на ZOLL отправить, тебя носом ткнуть..... Я тебя ткнул, теперь ты на жопе ездишь. С тебя штука ойро. Карту через 30 минут брошу, в машине лежит бумажник. Ты не пропадай только ни куда.
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...ага -- я время засёк -- 30 минут! Бумажник в машине, карта в бумажнике... ...рояль в кустах...*)
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...и прошло аж 40 минут!
-- Эй, на шхуне! -- топор не проплывал?
-- Не, мы лом ловим... Но там вот -- шо-то зелёное булькнуло, мимо проплыло и воняло...
*)
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Wenn Sie von der Deutschen Post benachrichtigt wurden, dass Ihr Paket bei einem Zollamt lagert, muss das Paket noch verzollt werden. Sie können diese Zollanmeldung selbst vornehmen und persönlich beim Zollamt erscheinen.
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Ты такой немец, как я Клара Цеткин, но это не освобождает тебя от долга. За пустобрёхство нужно отвечать и желательно деньгами.
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...ок. Через 10 дней в НЙ буду. Давай свой телефон -- расчитаемся. Я не шучу.
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А -- вот ещё -- забыл, если ты на Таможню за посылкой не приедешь в течении недели, то её начнут там хранить за твой счёт... -- по-моему, 15 евро в сутки.


ну от.. спи..іти може..ПО..уй що... "Від душі".. (( А ЦиФРи НЕ РОЗУМІЄ.. Нефьодов підтримує повернення до безподаткового ліміту в 150 євро на посилки з-за кордону - Цензор.НЕТ 65
з таких у нас получаються "чудові" телекоментатори -блондинки..
для котрих мільйони -мільярди майже те саме...
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...шо тебе не так, Pavlo Dudra... -- чы ты посылку в Германии из России не дополучил? *)
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Вирните лемит в 300 ойро и доллар павосимь, как при хведорыче!
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О! А я что говорил ещё три недели назад)))
Администрация этого тупизма с НДСом со 100 евро и пошлины с 150 - чистая профанация.
Я был на этих рабочих группах в ВР и в прошлом году и КМ в этом.
Порохозасранцам - выть от горя. Эту хрень придумали при пэте и гносе, дуроломы из КМ.
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Ну блеать все, теперь заживем! Целых 150! Зебилы зеленозадые, теперь народ спасен, не надо нам 4000 баксов учительской зарплаты и понижения квартплаты, даешь бабке-соседке китайский телефон Сяоми без растаможки!
Тьфу, зебилоиды- имитаторы мозговой деятельности, адепты когнитивного диссонанса.
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ще у одного порохозомбі піна з рота пішла..))))
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Ну, так наконец-то дошло, что абсурдно покупать пару кроссовок по отдельности - правую и левую, чтобы вписаться в 100 у.е.
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наскільки мені відомо,ліміт був понижений за лобіювання великих торгових мереж типу розетки,Алло..

і дуже активно лобіювалась *****,інакше не назвеш Еліною Шнурко -Табаковою..
Нефьодов підтримує повернення до безподаткового ліміту в 150 євро на посилки з-за кордону - Цензор.НЕТ 8223

Шнурко-Табакова, яка лобіює російські інтереси в інтернет-торгівлі України, виявилася експертом Генштабу ЗСУ
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/140513-shnurko-tabakova_jaka_lobijuje_rosijsjki_interesi_v_internet-torgivli_ukrajini_vijavilasja_ekspertom
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Всім порохоботам заткнутися. Ви навіть хороші ініціативи обсираєте, які ж ви дибіли
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ну а ****, покупайте ту же технику в розетках и прочих днищемагазах. Правда, цена овердохрена и с гарантией послать могут, но это же мелочи, правда?
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Ну что ж,150 не 22, направление правильное.
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Когда установите справедливые правила ДЛЯ всех? Крупный бизнес когда деньги прекратит" выкачивать" и начнет платить? Или долг в три гривни долг,а три миллиарда нет? Когда??????
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народ не переживайте, китайцы идут на встречу, на АЛИ они по вашей просьбе на посылке укажут меньшую стоимость
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