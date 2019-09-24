 Нефьодов поддерживает возвращение к безналоговому лимиту в 150 евро на посылки из-за границы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Нефьодов сообщил в интервью "5 каналу".
"В какой-то перспективе я бы выступал за возвращение лимита в 150 евро, но с одновременным изменением механизма оформления посылок вообще", - сообщил Нефьодов.
Он указал, что сейчас процедура оплаты пошлины и налогов с полученных посылок, стоимость которых превышает 100 евро, слишком сложная. Так, для того, чтобы получить такую посылку, гражданину нужно обратиться в таможню, подать декларацию, которая до сих пор существует в бумажной форме.
"Я не могу себе представить человека, который самостоятельно поедет на таможню, оформит таможенную декларацию для того, чтобы заплатить 100 гривен пошлины. Соответственно, надо нанимать таможенного брокера, а его услуги в разы превышают расходы на эту пошлину", - констатировал Нефьодов.
По его словам, сейчас система уплаты пошлин с посылок является неэффективной: государство получает пошлину и налоги с посылок гораздо меньше, чем тратит на поддержание работы таможен. Поэтому глава Гостаможслужбы предлагает упростить процесс оплаты пошлины за посылки, переведя его в электронную форму. При этом Нефьодов выступает за увеличение лимита на стоимость таких посылок.
Напомним, с 1 июля лимит на необлагаемую налогом стоимость товаров в международных почтовых отправлениях снизился до 100 евро.
Петро гуляє на свободі..
Нефьёдов, поедь в Германию и пусть тебе пришлют посылку из России -- поедешь, как миленький на Таможню, заполнишь бумажку, при тебе вскроют, проверят... -- и потом т ты уплатишь пошлину -- 60 евриков. ...а не 100 гривень...
...придурок недобритый...
Зачем оскорблять человека?
...ты откель, Топор, всплыл -- с какого дна? *)
а том чіслє борода Нєфьодова...)))
...это данные за 7 лет тому назад... -- мне на ДР посылочку с Московки прислали друганы... -- не думаю, что что-то поменялось.
https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Postsendungen-Internetbestellungen/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Internetbestellungen/internetbestellungen_node.html
С тебя 1000 евро. Номер карты сбросить сюда прямо?
Ab einem Warenwert von mehr als 150 Euro werden die Abgaben nach dem Zolltarif berechnet....так шо, дальше переводить -- ...или ты уже не споришь? *)
Я по импортно-экспортным операциям и логистику лекции читаю дядя.
Карту сейчас сброшу. Беспошлинный ввоз товаров в ЕС ограничен суммой в 22 евро.
...лекции он читает -- в свободное от ботанья время...*)
Я тебя не просил на меня хавальник открывать. Да и спорить ты решил. Теперь плати.
С дуру решил меня на ZOLL отправить, тебя носом ткнуть..... Я тебя ткнул, теперь ты на жопе ездишь. С тебя штука ойро. Карту через 30 минут брошу, в машине лежит бумажник. Ты не пропадай только ни куда.
-- Эй, на шхуне! -- топор не проплывал?
-- Не, мы лом ловим... Но там вот -- шо-то зелёное булькнуло, мимо проплыло и воняло...
*)
ну от.. спи..іти може..ПО..уй що... "Від душі".. (( А ЦиФРи НЕ РОЗУМІЄ..
з таких у нас получаються "чудові" телекоментатори -блондинки..
для котрих мільйони -мільярди майже те саме...
Администрация этого тупизма с НДСом со 100 евро и пошлины с 150 - чистая профанация.
Я был на этих рабочих группах в ВР и в прошлом году и КМ в этом.
Порохозасранцам - выть от горя. Эту хрень придумали при пэте и гносе, дуроломы из КМ.
Тьфу, зебилоиды- имитаторы мозговой деятельности, адепты когнитивного диссонанса.
і дуже активно лобіювалась *****,інакше не назвеш Еліною Шнурко -Табаковою..
Шнурко-Табакова, яка лобіює російські інтереси в інтернет-торгівлі України, виявилася експертом Генштабу ЗСУ
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/140513-shnurko-tabakova_jaka_lobijuje_rosijsjki_interesi_v_internet-torgivli_ukrajini_vijavilasja_ekspertom