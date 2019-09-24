EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом, Технологии
  466  23
Все про:интернет (1492) Россия (73921) Роскомнадзор (36)

 В РФ начали устанавливать оборудование, позволяющее властям изолировать российский интернет

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях интернет-провайдеров оборудование, позволяющее изолировать российский интернет от остального мира.

Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", — отметил Жаров.

По его словам, в конце сентября Роскомнадзор начнет тестировать это оборудование, так называемый эксперимент завершится к ноябрю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роскомнадзор требует от Google прекратить рекламировать в YouTube "несанкционированные массовые мероприятия"

Напоминаемь, закон об изоляции Рунета был принят 16 апреля. Он вступит в силу 1 ноября 2019 года. Таким образом российские власти смогут контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Была предусмотрена возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать в изоляции, если операторы связи не смогут подключиться к зарубежным корневым серверам интернета.

Источник: https://censor.net.ua/n3150164
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Грузинский журналист что-то знал. У РФ почали встановлювати обладнання, що дасть змогу владі ізолювати російський інтернет - Цензор.НЕТ 525
 показать весь комментарий
 
Зебилы , а когда будет " заберем все у олигархов которые 28 лет подряд грабили нищих украинцев и раздадим все людям"
 показать весь комментарий
 
 
Ну это правильно, меньше кацапья вонючего будет на Цензор.НЕТ
 показать весь комментарий
 
 
Волнуешься что тебе вход на цензор будет закрыт?
А я наоборот, рад.
 показать весь комментарий
 
Думаю и у нас пора - как же задолбали эти порохоботы - смеются над Всенародно Выбранным Президентом и его Мамой Риммой, родшей Владимира свет Александровича! В РФ начали устанавливать оборудование, позволяющее властям изолировать российский интернет - Цензор.НЕТ 3898
 показать весь комментарий
 
 
Да здравствует Вова кривороженец! Криворожец... Криворожденный...
 показать весь комментарий
 
...а у нас наоброт -- к 2023 году, везде, в общественных местах и в транспорте, должен быть бесплатный, безпаролевый интерент -- в транспорте, уже везде, почти -- автобусы, тамваи, метро, поезда....
-- сцуки, сливают ЕС в беспредел ! *)
 показать весь комментарий
 
 
А благодаря зебилам в Украине скоро будет меньше свобод чем на кацапии В РФ начали устанавливать оборудование, позволяющее властям изолировать российский интернет - Цензор.НЕТ 9349
 показать весь комментарий
 
Я иногда зубожилым раздаю через мобилу интернет - ходят за мной по пятам, радуются.....
 показать весь комментарий
 
 
Та у тебя устарелые методички , теперь благодаря зебилам никаких зубожилых и нищих пенсионеров больше нет У РФ почали встановлювати обладнання, що дасть змогу владі ізолювати російський інтернет - Цензор.НЕТ 8685
 показать весь комментарий
 
оберегают народ от притворного влияния запада))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Что ж... Если вспомнить о скандально известном ;Законе Яровой;, который наша ВР приняла под бурные аплодисменты, практически не изменив ни слова, скоро и мы в интернете будем читать как украинские космонавты под предводительством президента высадились на Солнце.
 показать весь комментарий
 
Рубите сразу оптоволокно на внешний мир - "чтобы 2 раза не вставать".
 показать весь комментарий
 
 
C оппозиционных листовок, наклеенных анонимно, на остановке в Белгороде снимают отпечатки пальцевУ РФ почали встановлювати обладнання, що дасть змогу владі ізолювати російський інтернет - Цензор.НЕТ 393
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх