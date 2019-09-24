 В РФ начали устанавливать оборудование, позволяющее властям изолировать российский интернет

Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", — отметил Жаров.

По его словам, в конце сентября Роскомнадзор начнет тестировать это оборудование, так называемый эксперимент завершится к ноябрю.

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Напоминаемь, закон об изоляции Рунета был принят 16 апреля. Он вступит в силу 1 ноября 2019 года. Таким образом российские власти смогут контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Была предусмотрена возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать в изоляции, если операторы связи не смогут подключиться к зарубежным корневым серверам интернета.