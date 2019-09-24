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 Экономика, За рубежом
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Все про:Шефчович Марош (86) Транзит газа (80)

 Еврокомиссия добивается долгосрочного решения по поставкам российского газа через Украину, - Шефчович

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что участники трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина добьются прогресса на следующей встрече.

"Мы надеемся продвинуться в этих дебатах во время следующего совещания, которое предусмотрено на третью неделю октября", - сказал Шефчович во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как вы знаете, мы стараемся найти долгосрочное решение, приемлемое для всех сторон", - отметил зампред ЕК, сообщив, что проинформировал Совет ЕС о состоявшемся в Брюсселе 19 сентября очередном раунде трехсторонних консультаций и об обеспечении надежного газоснабжения на предстоящую зиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехсторонние консультации по газу возобновятся в конце октября, - Шефчович

Источник: https://censor.net.ua/n3150162
 
 
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Звісно від України. 5-8млрд газу на рік. І це буде перемога ЄС!!!!
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Там СП-2 через год-полтора будет посроен, кому ты тут лепишь горбатого...
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И что с того, что зеледауны подпишут какие-то бамажки с газмясом? Они еще по старому контракту 2.5 ярда отдавать не спешат, хотя все суды давно просрали. Так и по новому будет. Кацы зелелохов разведут, как обычно и через год весь газ пустят по СП2. А будущая неустойка по контракту будет "оплачена" ими точно так же, как и 2.5 ярда...
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вопрос: шо такое-не лает. не кусает, газ в украину не пускает?
ответ: премия кобелька. заботливо отправленная маме
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