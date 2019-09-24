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 Политика Украины
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Все про:отставка (2459) Князев (377)

 Глава Нацполиции Князев подал в отставку. ВИДЕО (обновлено)

Глава Нацполиции Сергей Князев написал заявление об отставке на имя министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он заявил сегодня, 24 сентября, во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Видео ТСН

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег

"8 февраля 2017 года меня назначили главой Национальной полиции. Во время представления в правительстве я заявил, что это для меня большая честь, что основные мои задания – это реформы и спокойствие на улицах. Так я заявил, стоя на правительственном заседании. 2,5 года я только этим и занимался. Я и офицеры, которые работали, работают и будут работать. Результаты я вам озвучил. За это время в СМИ не единожды появлялись грязные истории, на которые я, честно, почти не обращал внимания, особенно, потому что я знал, что я делаю свою работу правильно, честно и мне было некогда об этом долго думать", - отметил Князев.

""Глава Нацполиции – это не политическая должность. И полиция – это не политический орган. Принципиальная позиция: полиция недопустимо втягивать в политические инсинуации. И мы это показали на выборах-2019 года. Избирательный процесс 2019 года со стороны правоохранительной системы оценен, как международным сообществом, так и всей громадой нашего государства", - добавил он

"Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это, действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. Считаю, что это тот шаг, мой, как главы полиции европейского государства", - завил Князев.

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"Я благодарен всему коллективу Национальной полиции, который работал, работает и будет работать, продолжать реформы. Стратегия нами запланирована на долгие годы. Честь имею", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3150161
 
   
 Топ комментарии
 
Князь покидает нас........Но покидает он нас не с пустыми карманами
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Пока зеленский в США и не знает, они сняли верхушку полиции. По-моему это проделки Порошенко и как этап подготовки к декабрьскому путчу Князєв написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 696
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вірити Зе- себе не поважати- "з передвиборчої Зе програми"Князєв написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 205
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Чоловік бухгальтерши? Департаменту стратегічної розвідки? І до цього хххх-ов?
Воно хоч одного етнічного українця призначило в силових структурах, чи будуть знову повсюди чуваки з російськими паспортами?
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а рюкзаков ?
князів його вірний і перевірений дружаня
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Тепер чекаємо відставки від керівника департаменту ********** поліції Жукова...цього недополіцая потрібно ще і судити.
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в Україну повернулася Хатія,
для неї звільнилася посада
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"Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это, действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку." - Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег
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на какие средства -так сказать ..а Князев это не тот мент, который еще капитаном -Мопсу на пилораме спичку в головку члена засовывал .пытал так сказать


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В Офисе Президента безальтенативно намекнули чтоб манапки собирал и на выход При Петюне такой залёт это как минимум слова сочувствия от петюшек и удобная возможность предложить компенсацию потерпевшей стороне за пустяшное содействие в операции "Ы".
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Цікаво, чи НАБУ займеться тим питанням??? А наші митники і прикордонники були сліпі і глухі, коли ця цяця пів мільйона євро вивозила! Аваков своїх пів мільйона вивіз ,чи мав вивозити?😃😃😃 А між іншим Зеленський брав під свою відповідальність призначення цих чортів з МВС!!!¡!!!!!!!!!!!!
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Ray‏ @Ray_net_ua - 21 сент. 2019 г. Зеленский со своим Аваковым долго не усидит на троне, украинцы терпеть не будут...
Блокада ворованного Россией украинского угля продолжается, не помогли титушки, менты Авакова и спеназ. Вышли местные украинцы и поддержали активистов, задержанных менты Глава Нацполіції Князєв подав у відставку - Цензор.НЕТ 6654 отпустили.Глава Нацполіції Князєв подав у відставку - Цензор.НЕТ 4326
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Надо так выходить требовать свой пай земли. Каждый горожанин имеет право на выделение в частную собственность более 1 га сх земли по конституции.
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Горожанє квартири приватизували безкоштовно. Так шо нєфуй.
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Танечка, браво!!! А то эти шариковы вечно хотят всё народное, но при этом берегут своё.
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Та де? Квартири попродавали, тепер ще б земельки. А вона вже приватизована. Я свою йому не дам.
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Вранье, нет доказательств что уголь украинский, по документам он с Кемеровской области.
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В кємерово- бурий. Добувають відкритим способом. Треба просто подивитися сорт. Фсьо.
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Так он деньги все вывез. Пора на Мальдивы пока не поймали.
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Молодец. Не каждый на такой шаг способен.
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Что за бред. Ясно же что он выводил нажитое непосильным трудом перед тем как смыться. А то что часть денег потерял при перевозке никак с этим не связано.
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Князев молодець! Поступив як справжній офіцер та як європейський чиновник, не те що Аваков, якому хоч сц..и в очі..)))
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Князеву хочаб за відставку - респект. Далі - то вже проблеми прокуратури.
Але це вже попередження про небезпечну ситуацію для усіх, хто на держслужбі і в кого родичі "дуже талановиті бізнесмени"...
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Разве такие ,как Князев уходят ? Они будут руководить с подполья !
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А при чём тут князев чи авакян? Их крышанул Зе, а значит Зе причём.
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Это из-за жены похоже, ну это уже по европейски, там тоже подают в отставку при скандалах.
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Свиноботы пантомиму устроили, герой Князев как настоящий европеец, наворовал, попался и подал отставку.
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Вся это банда, аброськины, трояны, князевы уходила, у них такой уговор был с уголовником Аваковым. Аваков от грязи избавляется, которая может его потянуть на дно.
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Очень странно, как бы не решил делать ноги из страны боясь что раскопают происхождение денег.
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Все по-європейськи, а не тільки відставка.
Гроші європейські - євро, везли їх в Європу. Які ще додаткові реформи потрібні?
Вже повна європа.
Нє, то, що поляки кажуть, що гроші везли відмивати, то може бути, бо там є дуже файний засіб для прання. Називається " полєна два тисьонци". Українські прикордонники подивилися - гроші чисті і пропустили. А на польськім боці там цельніками батько і син працюють. То син в батька й запитав: "Ойцєц, праць?" Ну, а той, видно, десь якусь плямку помітив та й сказав: "Праць, алє тілько в прошку Pollena 2000".
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еперь мусора нужно тряхануть за яйца на бабло
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