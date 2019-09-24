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 Политика Украины
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Все про:отставка (2459) Князев (377)

 Глава Нацполиции Князев подал в отставку. ВИДЕО

Глава Нацполиции Сергей Князев написал заявление об отставке на имя министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он заявил сегодня, 24 сентября, во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Видео ТСН

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег

"Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это, действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. Считаю, что это тот шаг, мой, как главы полиции европейского государства", - завил Князев.

"Я благодарен всему коллективу Национальной полиции, который работал, работает и будет работать, продолжать реформы. Стратегия нами запланирована на долгие годы. Честь имею", - резюмировал он.

Новость обновляется...

Источник: https://censor.net.ua/n3150161
 
 
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Князь покидает нас........Но покидает он нас не с пустыми карманами
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тебе небось завидно? - ну кто га шо учился - тебе не кто не мешал))))
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Пока зеленский в США и не знает, они сняли верхушку полиции. По-моему это проделки Порошенко и как этап подготовки к декабрьскому путчу Князєв написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 696
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вірити Зе- себе не поважати- "з передвиборчої Зе програми"Князєв написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 205
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тебе клизму в дурке не ставили сегодня Здебилло..... Зебобик твой сам сделает путч а Петя снимет сливки... дебильне воно всегда дебильне и просить не надо.... дай макаке с клоуном пулемет....
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- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.(с)
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А вчера были песни про атаку на него злых демонов и инопланетных сил
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Мабуть тому що не брав участь в атаці на Білька.
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На моїй пам'яті - це перша добровільна відставка чиновника такого рангу в Україні ... Нехай подякує дружині..
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Не думаю, що екс-дружина змогла вести такого рівня оборудки без відома екс-чоловіка.
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Не такой ты и бывший
Как с перва показалось...
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Попалась - саме вона.. Розлучення - це теж оборудка..
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Какой-то подозрительно "смелый" шаг:

раз и запросто сбросил с плеч погоны с тремя большими генеральскими звёздами, которые выслуживал-высиживал больше половины всей жизни...

Такая лёгкость расставания с наивысшей ключевой должностью в крупнейшем силовом министерстве может объясняться только тем, что товарищ Князев уже давно наворовал и переправил заграницу наличных денег на 5 жизней вперёд.
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ЗАЧЄМ??? ВЧОРА Ж ВІН ВСІМ РОЗ'ЯСНИВ ШО КОНФЛІКТ ІСЧЄРПАН
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а могли до нового года еще пару лямов вывезти)))))))))) как несправедлива жизнь)))))))
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не, ну а шо, канал вывода бабла спалили, теперь надо залечь на дно.
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На нари мусарягу.Де взяв 650 тисяч Євро?Накалядував?
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Таки шкандаль не вдалось приховати. Рюкзакян повинен бути наступним.
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Пахан видать понял, что спалили - отставочка. ростов папа ну или европа мама)))
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Кастюм с отливом и на Мальдивы!
🤗
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...мало ли хто, каких заявлений щас пишет? -- это внутренний прикол такой... -- модная штука!
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какая досадная случайность, далее рюкзаки за пирогами. пироги за рюкзаками и здравствуй. зеленая миля Князєв написав заяву про відставку - Цензор.НЕТ 1618
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Бабки за границей есть, н@хер ему эта служба.
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