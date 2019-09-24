 Глава Нацполиции Князев подал в отставку. ВИДЕО

Об этом он заявил сегодня, 24 сентября, во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Видео ТСН
"Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это, действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. Считаю, что это тот шаг, мой, как главы полиции европейского государства", - завил Князев.
"Я благодарен всему коллективу Национальной полиции, который работал, работает и будет работать, продолжать реформы. Стратегия нами запланирована на долгие годы. Честь имею", - резюмировал он.
Новость обновляется...
Как с перва показалось...
раз и запросто сбросил с плеч погоны с тремя большими генеральскими звёздами, которые выслуживал-высиживал больше половины всей жизни...
Такая лёгкость расставания с наивысшей ключевой должностью в крупнейшем силовом министерстве может объясняться только тем, что товарищ Князев уже давно наворовал и переправил заграницу наличных денег на 5 жизней вперёд.
🤗