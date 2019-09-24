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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2937) Луценко (7616) США (15386)

 Все вопросы по Байдену или другим американским делам должны решаться на уровне Генпрокурора, - Луценко дал совет Зеленскому

Экс-генпрокурор Ю. Луценко дал совет президенту В.Зеленскому о том, как вести себя в США, чтобы не потерять поддержку и республиканцев, и демократов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Встреча президентов Зеленского и Трампа проходит в разгар внутриамериканского политического поединка.

Чтобы сохранить стратегически важную двухпартийную поддержку Украины в США, у нашего Президента есть простой выход: все вопросы по Байдену или других американским делам должны решаться на уровне Генпрокуратуры в рамках международной правовой помощи.

Для этого есть действующий механизм запросов (как, например, в деле Лазаренко) или создание совместных следственных групп (как, например, в деле МН17)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, что у нас с Трампом будет предметная, мощная встреча, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3150154
 
 
 Топ комментарии
 
Так я не понял ,а почему Югик ещё не на нарах ??? Пора ему уже на вторую ходку заезжать с пробитой кружкой ... Все вопросы по Байдену или другим американским делам должны решаться на уровне Генпрокурора, - Луценко дал совет Зеленскому - Цензор.НЕТ 6437
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Какие на хер советы , от от забуханого ген пришмандовки
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...странно -- почему Луценко не посажен и не расстрелян? -- ещё и советы даёт самому мощному Политику Европы!
Джамиля, ты была моей любимой женой, почему ты не умерла? (с)
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Юра, сливай Трампа, делаем ставку на Байдена Все вопросы по Байдену или другим американским делам должны решаться на уровне Генпрокурора, - Луценко дал совет Зеленскому - Цензор.НЕТ 1487
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Не будем ни на кого ставить, достаточно слить Генпрокурора, чтобы не испортить отношения с США, как правильно сказал Луценко, только вот боюсь - хватит ли ума у "новых лиц" разыграть такую партию...
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- Богослужение он вёл весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы. Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках... (с)
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Луценко хотел сказать-на уровне бывшего Генпрокурора
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Так я не понял ,а почему Югик ещё не на нарах ??? Пора ему уже на вторую ходку заезжать с пробитой кружкой ... Все вопросы по Байдену или другим американским делам должны решаться на уровне Генпрокурора, - Луценко дал совет Зеленскому - Цензор.НЕТ 6437
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...странно -- почему Луценко не посажен и не расстрелян? -- ещё и советы даёт самому мощному Политику Европы!
Джамиля, ты была моей любимой женой, почему ты не умерла? (с)
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Человек партии неудачников даёт совет, я смеялся пять минут.
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Какие на хер советы , от от забуханого ген ************
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Ты ****** упоротый . Расскахи кто деревья срезал и брусчатку поменял ?
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Лучше б ты продолжал с собакой танцевать...
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Луцкенко уже натворил, что теперь долго из дерма не выберемася. Спасбо Пете за такого дурака.
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советы бывалого пгокугога под хмельком дорогого стоят
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