EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Экономика
  842  55
Все про:земля (1525) Бахматюк (100) Ukrlandfarming (48) Укрлендфарминг (61)

 Открытие рынка земли восстановит справедливость, - Бахматюк

Открытие рынка земли восстановит справедливость в ситуации, когда украинцы фактически были лишены права собственности на свою землю

Так считает владелец одного из крупнейших агрохолдингов Украины, группы компаний "Укрлендфарминг", Олег Бахматюк.

Олег Бахматюк, владелец крупнейшего агрохолдинга страны, в комментарии журналу "Фокус" рассказал о перспективах открытия рынка земли и о принципах, которыми должно руководствоваться государство для защиты прав граждан и развития агросектора экономики. "Земельная реформа назрела давно. Украинцы фактически лишены права собственности на свою землю, эту несправедливость государство должно исправить. С другой стороны, агросектор как локомотив украинской экономики ограничен в возможностях для развития. Реформу следовало провести ещё 10–12 лет назад — и инвестиции, капитализация в экономике сейчас были бы совсем другими. Все эти годы мы слышим аргумент: "Олигархи скупят землю за бесценок". Но задача государства — дать возможность людям, желающим продать свою собственность, свою землю, продать её дорого. Это возможно только в условиях открытого, прозрачного рынка земли", - считает Олег Бахматюк.

Бизнесмен опроверг мифы о том, что крупный агробизнес скупит основные земельные площади. По его мнению, любые изменения на этом рынке – это риски для бизнеса, но процесс открытия земли неизбежен: "Рынок земли — это толчок для развития не только агросектора, это толчок для развития всей экономики. Что касается аргумента, что "олигархи всё скупят": высокая рыночная стоимость земли не позволит консолидировать большие земельные банки в одних руках. Скажем честно: крупным игрокам любые изменения невыгодны, это нарушает статус-кво, определённый баланс на рынке. Но я считаю открытие рынка земли необходимым, более того — неизбежным. Мы всё равно будем арендаторами. Но эффективнее заключать долгосрочные соглашения с крупными, а не с мелкими арендодателями. При этом я считаю, что минимальные ограничения для крупных иностранных игроков должны быть внедрены.

Есть успешные примеры - польская, аргентинская, бразильская модели функционирования земельного рынка. Грамотный подход к построению эффективной модели рынка земли предполагает чёткие правила игры для всех участников и защиту их инвестиций, учёт стратегических государственных интересов и максимальную дерегуляцию ведения бизнеса".

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших в Украине земельных банков общей площадью около 500 тыс. га.

Источник: https://censor.net.ua/n3150153
 
 
 Топ комментарии
 
ну шо зебилы готовы - я таки да )))))) крепостное право это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне)))
 показать весь комментарий
 
Открытие рынка земли восстановит справедливость - наконец-то алигархи смогут скупить всю землю Открытие рынка земли восстановит справедливость, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8860

Или кто-то верит, что простой нарід на этом, что-то выиграет? Открытие рынка земли восстановит справедливость, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 6331
 показать весь комментарий
 
Так считает владелец одного из крупнейших агрохолдингов Украины Открытие рынка земли восстановит справедливость, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7072
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну шо зебилы готовы - я таки да )))))) крепостное право это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне)))
 показать весь комментарий
 
 
Вам оставили земли под ваши резервации, что вас не устраивает?)
 показать весь комментарий
 
 
алексашка - чейный будешь? - вопрос понятен?))))
 показать весь комментарий
 
Я из тех у кого есть свой пай и собираюсь распоряжаться им без индейцев не понятной резервации)
 показать весь комментарий
 
у нас свободная страна - каждый д...елает шо хочет - но не говори потом шо плохо живешь - ну еще раз на всякий случай,для не понятливых - крепостное право - гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашний день )))
 показать весь комментарий
 
Открытие рынка земли восстановит справедливость - наконец-то алигархи смогут скупить всю землю Открытие рынка земли восстановит справедливость, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8860

Или кто-то верит, что простой нарід на этом, что-то выиграет?
 показать весь комментарий
 
 
ЕВРЕЙ =ОЛИГАРХ.... ОЛИГАРХ= ЕВРЕЙ.... да эта шобла шнобельная выиграет таки но ничего украинцы скоро вспомнят своих предков козаков Сечи и начнут просто отрезать бошку... Олигархи Евреи перечитайте или прочитайте Генриха Сенкевича и Гоголя Тарас Бульба очень поучительные произведения.... отвелкитесьот своих тупых ожиданий 5тысяч с лячем то лет по вашей дебильной Талмудчине второго пришествия Мессии и что вы стане рабовладельцами 3 тысяч 723 штук гоев.. ага хрен вам с горчицей... на ваш Орган музыкальный.. Открытие рынка земли восстановит справедливость, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 5694
 показать весь комментарий
 
А почему Бахматюк не сидит в тюрьме ? 😵
 показать весь комментарий
 
 
Хахаха. Так нагло врать могут только сегодняшние власти Украины и России . Интересно , новая украинская власть переплюнет российскою по лжи ?
 показать весь комментарий
 
 
А мне и не жалко . Хочу смотреть и наслаждаться как будут давить тех зебилов которые и за них голосовали
 показать весь комментарий
 
 
Так считает владелец одного из крупнейших агрохолдингов Украины
 показать весь комментарий
 
 
да к гадалке не ходи, что 73% выберут не, условно, 10 тысяч в год арендной платы пожизненно, а 100 тысяч разово. ведь это ж одна турция и два айфона, епта! а некоторым и два ящика водки хватит для окончательного решения вопроса.
 показать весь комментарий
 
 
Ага ,подавишься вора украинской земелькой ... Открытие рынка земли восстановит справедливость, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4162
 показать весь комментарий
 
каждому украинцу продать по льготной цене по два квадратных метра чернозему -це будет высшая справедливость и гениальная реформа
 показать весь комментарий
 
Есть мнение , что справедливость будет таки очень кошерная и таки не для всех 😉
 показать весь комментарий
 
 
Разкуркуливание офшоров восстановит справедливость.
 показать весь комментарий
 
 
Куды пропали ляшки, тимашенки и прочая шелупень, которая бегала последними годами с выпученными от переживаний за простый нарид, который лишают земли, глазами? В доле?
 показать весь комментарий
 
 
Так ви ж за них не голосували- аби не Юлька. Чого ж тепер питаєте?
 показать весь комментарий
 
Тимошенко выжидает пика недовольства. Тогда она будет подбирать недовольный электорат.
А сейчас нельзя - рейтинг может упасть.
И никто ей не объяснит, что таким вот лицимерием она растеряет всех своих изберателей.
 показать весь комментарий
 
 
Они пропали тоько в твоей голове. Послушать Тимошенко (23.09.2019) можешь здесь
https://liveam.tv/svoboda-slova-23-09-2019.html
 показать весь комментарий
 
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для изоляции Рунета . https://charter97.org/ru/news/2019/9/24/349519/ . P.S . Спорим , что это сделает Зеля и компания в Украине?
 показать весь комментарий
 
Бахматюк якраз той, хто позбавлений права на власність.
Ей, а як бути з рештою, кому українські чиновники відмовили в конституційному праві на землю? Може спочатку виконаємо Конституцію України і виправимо злочинні дії представників влади відносно простих українців? Відкриття ринку землі відновить справедливість, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 9639
 показать весь комментарий
 
 
Распродажа. Тотальная и бессмысленная(хотя тут с какой стороны смотреть). Сначала создается хаос, затем все скупается по дешевке. Аргумент - все-равно это неизбежно. А вот и нет, не неизбежно. Если нужно сейчас продать свой пай - государство покупает. Оно ведь существует для чего-то. Затем ,выровняв ситуацию, можно и открывать рынок. А пока - кадастры и серый рынок земли. Там поглядим.
 показать весь комментарий
 
 
Где вас таких аналитиков берут? Государство пытается свои земли продать, государственные, а ты хочешь чтобы они у тебя пай купили, ну хоть иногда разбираться нужно в вопросах, которые комментировать пытаетесь.
 показать весь комментарий
 
Речь не про аналитику, а про землю. Государству нельзя сейчас продавать свои земли. Если кто-то по какой-то причине хочет продать свой пай, монопольным покупателем в этом случае должно являться государство. Сейчас рынок открывать нельзя. Укрспирт пусть продает, ляд с ним. Но не землю.
 показать весь комментарий
 
Я сейчас за рулём, нет возможности копировать, утром была статья что государство будет продавать 1 лям гектар своей земли и планируется что ещё 1 лям гектар продадут паевщики, так от куда у государства будут деньги? И самое главное, нехер государству скуповывать мои паи, иначе они станут монополистами при ценообразовании, только открытый рынок.
 показать весь комментарий
 
зеДебилы ВЫ это сделали в месте!!! Теперь такие как беня бахматюки скупят за бесценок Украинскую землю а вы дебилы и ваши внуки пахать на них будите
 показать весь комментарий
 
А чого ви тільки про Бахматюка хвилюєтеся, хіба Порошенко не такий же бахматюк, тільки трохи дрібніше?
 показать весь комментарий
 
 
Какой прозрачный рынок земли ? Вы сначала сделайте главное - КАДАСТР земель, а не начинайте распродавать главное богатство Украины в чьи алчные руки из-за поребрика и других израилей . И так называемый "украинский бизнес" под "реформаторский" шумок так же лихо скупит за копеечные ваучеры, как скупили в свое время все промышленные предприятия за бесценок, бесценную украинскую землю.
 показать весь комментарий
 
 
Там крім кадастру є повно питань, починаючи з рішення, для чого в країні існує земля. Якщо для наживи окремих осіб то це, одне питання. А якщо це, стратегічний невідновлюваний ресурс для забезпечення існування нації то, тут інша історія. Тоді потрібно приймати закони стосовно правил використання землі та контролю її якості; вводити нормативи з необхідних обсягів культур; квоти на експорт і багато інших питань. А тоді вже говорити про кадастр та кількість землі в одних руках. Крім того, потрібно розвивати кооперацію серед фермерів та забезпечення їх с/х технікою, далі йде переробка та зберігання.... Який процент тваринництва має бути до землеробства, якщо нам не пофіг якість грунтів? Цього всього в Україні немає, у нас взагалі ні хріна вже немає, крім самої землі.
 показать весь комментарий
 
Такую чушь, можно только дебилу втереть. Это их оперы: коррупция в Украине, потому что газ дешёвый, будет газ пор евроценам-коррупции не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, легше продавати державну власність ніж боротися з корумпованими кумами та сватами.
 показать весь комментарий
 
 
Разграбили всю страну и снова нечали говорить о справедливости.К чему бы это? Видать
банки гонтаревой переварили и снова кушать хочется. Ну что ж надо накармить их землей.
 показать весь комментарий
 
 
Справедливість відновиться тоді, коли цього ворюгу бахматюка - арештують і посадять.
 показать весь комментарий
 
 
Та чому ж...........
Не завадило б - і косюка, і сігала............. і ще багатьох таких же аферистів.
 показать весь комментарий
 
 
А уже проданный арабам агрохолдинг "Мрия" почему забыли?
Справка УНИАН. "Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тыс. гектаров земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тыс. тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки. Continental Farmers Group (СFG) - входящая в состав Salic сельскохозяйственная компания, которая ведет свою деятельность в Украине и специализируется на выращивании и реализации зерновых культур. Земельный банк компании составляет 46 тыс. га. То есть только торговля сырьем, в основном, на экспорт как и у других латифундистов, никакой переработки в продукцию с добавленной соимостью в Украине нет.
https://lb.ua/economics/2018/09/12/407325_agroholding_mriya_ofitsialno.html
 показать весь комментарий
 
Ось і вилізли на поверхню "головні страждальці", яких ринок землі хвилює, а ви тут кричали що це, за бідних селян так чиновники хвилюються. Прямо "плач Ярославни" влаштовували роками за бідною бабусею, яка пай продати не може. А тут на тобі, виявляється що бахматюки є головними борцунами за справедливість.
 показать весь комментарий
 
 
Справедливость будет восстановлена точно также, как она была восстановлена при приватизации промышленных предприятий.
 показать весь комментарий
 
 
От цікаво було б подивитись на пику цього латифундиста коли б до нього прийшла б державна інспекція з використання орендованих земель (як в розвинутих країнах). Чи дотримується сівозміна, які засоби захисту рослин і добрива використовуються, чи техніка не порушує максимальне значення тиску на грунти, як борються з вітровою ерозією і де дівся дуб в лісосмузі. Поки цього механізму немає - забудьте про землю.
 показать весь комментарий
 
 
Яку справедливість - часів косіорів, часів енгельгардтів, чи ще часів "руської правди"? Відкриття ринку землі відновить справедливість, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 2112
 показать весь комментарий
 
 
То, може по справедливості тоді, вернемо землю власникам у яких її відібрали Совєти?
 показать весь комментарий
 
Продажа 0.5% украинской земли в руки одного олигарха (или зарубежного соросёнка) это как - служба народу или тем кому за копейки продадут ?!

Ваучеризация намбер two -- поздровляю , панове !

Кстати , если кто-то думает , что в той афере с ваучерами действовал какой-то особый механизм , кроме т.н. "либертарианского" (т.е. свободного рынка) , тому три ха-ха .
Очень просто , рыночный закон (т.е. "либертарианский") это когда всё регулируется соотношением спроса / предложения .
Так вот , что происходит на лукьяновском рынке , когда , например в него завозят с тысячу раз больше одного товара , чем обычно за один час ?! Правильно обвал цены до уровня плинтуса .
Так же вышло и с ваучерами , когда на рынке раптом и одновременно появились миллионы и миллионы ваучеров . А ещё и слух запустили , что это вообще фантики и скоро они вообще ничего не будут стоить !!! Кто запрещает на рынке запускать панические слухи ?! Кто сможет это регулировать .

Ровно так же будет с т.н. "рынком земли" . 4 миллиона в один день появятся потенциальных продавцов ... А ещё запустят слух , что ездят по владельцам паев бригады рекетиров с паяльниками . И не важно будут ездить или нет . Но панических сброс паёв уже сейчас гарантирован . За любые деньги .

Замечу , всё очень "рыночно" . И потом разводить руками затейники данного лохотрона . Мы же типа обращались к пайщикам , дескать "не продавать" . Кто знает , тот понимает , что деньги любят тишину , и всякие такие призывы скорее убедят ещё больше именно "продавать" ...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх