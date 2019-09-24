 Открытие рынка земли восстановит справедливость, - Бахматюк

Так считает владелец одного из крупнейших агрохолдингов Украины, группы компаний "Укрлендфарминг", Олег Бахматюк.
Олег Бахматюк, владелец крупнейшего агрохолдинга страны, в комментарии журналу "Фокус" рассказал о перспективах открытия рынка земли и о принципах, которыми должно руководствоваться государство для защиты прав граждан и развития агросектора экономики. "Земельная реформа назрела давно. Украинцы фактически лишены права собственности на свою землю, эту несправедливость государство должно исправить. С другой стороны, агросектор как локомотив украинской экономики ограничен в возможностях для развития. Реформу следовало провести ещё 10–12 лет назад — и инвестиции, капитализация в экономике сейчас были бы совсем другими. Все эти годы мы слышим аргумент: "Олигархи скупят землю за бесценок". Но задача государства — дать возможность людям, желающим продать свою собственность, свою землю, продать её дорого. Это возможно только в условиях открытого, прозрачного рынка земли", - считает Олег Бахматюк.
Бизнесмен опроверг мифы о том, что крупный агробизнес скупит основные земельные площади. По его мнению, любые изменения на этом рынке – это риски для бизнеса, но процесс открытия земли неизбежен: "Рынок земли — это толчок для развития не только агросектора, это толчок для развития всей экономики. Что касается аргумента, что "олигархи всё скупят": высокая рыночная стоимость земли не позволит консолидировать большие земельные банки в одних руках. Скажем честно: крупным игрокам любые изменения невыгодны, это нарушает статус-кво, определённый баланс на рынке. Но я считаю открытие рынка земли необходимым, более того — неизбежным. Мы всё равно будем арендаторами. Но эффективнее заключать долгосрочные соглашения с крупными, а не с мелкими арендодателями. При этом я считаю, что минимальные ограничения для крупных иностранных игроков должны быть внедрены.
Есть успешные примеры - польская, аргентинская, бразильская модели функционирования земельного рынка. Грамотный подход к построению эффективной модели рынка земли предполагает чёткие правила игры для всех участников и защиту их инвестиций, учёт стратегических государственных интересов и максимальную дерегуляцию ведения бизнеса".
"Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших в Украине земельных банков общей площадью около 500 тыс. га.
Или кто-то верит, что простой нарід на этом, что-то выиграет?
https://www.youtube.com/watch?v=40WD9RDAMVc
А сейчас нельзя - рейтинг может упасть.
И никто ей не объяснит, что таким вот лицимерием она растеряет всех своих изберателей.
https://liveam.tv/svoboda-slova-23-09-2019.html
Ей, а як бути з рештою, кому українські чиновники відмовили в конституційному праві на землю? Може спочатку виконаємо Конституцію України і виправимо злочинні дії представників влади відносно простих українців?
https://www.capital.ua/ru/publication/112257-dengi-vsemu-golova-kak-kernel-pokhoronil-odnogo-iz-krupneyshikh-proizvoditeley-sakhara
банки гонтаревой переварили и снова кушать хочется. Ну что ж надо накармить их землей.
Не завадило б - і косюка, і сігала............. і ще багатьох таких же аферистів.
Справка УНИАН. "Мрия" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тыс. гектаров земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тыс. тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки. Continental Farmers Group (СFG) - входящая в состав Salic сельскохозяйственная компания, которая ведет свою деятельность в Украине и специализируется на выращивании и реализации зерновых культур. Земельный банк компании составляет 46 тыс. га. То есть только торговля сырьем, в основном, на экспорт как и у других латифундистов, никакой переработки в продукцию с добавленной соимостью в Украине нет.
https://lb.ua/economics/2018/09/12/407325_agroholding_mriya_ofitsialno.html
"Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям", - госслужащие Минздрава обратились с открытым письмом к Гончаруку. ДОКУМЕНТ
Ваучеризация намбер two -- поздровляю , панове !
Кстати , если кто-то думает , что в той афере с ваучерами действовал какой-то особый механизм , кроме т.н. "либертарианского" (т.е. свободного рынка) , тому три ха-ха .
Очень просто , рыночный закон (т.е. "либертарианский") это когда всё регулируется соотношением спроса / предложения .
Так вот , что происходит на лукьяновском рынке , когда , например в него завозят с тысячу раз больше одного товара , чем обычно за один час ?! Правильно обвал цены до уровня плинтуса .
Так же вышло и с ваучерами , когда на рынке раптом и одновременно появились миллионы и миллионы ваучеров . А ещё и слух запустили , что это вообще фантики и скоро они вообще ничего не будут стоить !!! Кто запрещает на рынке запускать панические слухи ?! Кто сможет это регулировать .
Ровно так же будет с т.н. "рынком земли" . 4 миллиона в один день появятся потенциальных продавцов ... А ещё запустят слух , что ездят по владельцам паев бригады рекетиров с паяльниками . И не важно будут ездить или нет . Но панических сброс паёв уже сейчас гарантирован . За любые деньги .
Замечу , всё очень "рыночно" . И потом разводить руками затейники данного лохотрона . Мы же типа обращались к пайщикам , дескать "не продавать" . Кто знает , тот понимает , что деньги любят тишину , и всякие такие призывы скорее убедят ещё больше именно "продавать" ...