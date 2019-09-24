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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:виза (1092) Германия (3410) оккупация (6850) паспорт (803) Россия (73921) Донбасс (19444)

 Германия не делает различия для обычных российских паспортов и выданных в ОРДЛО, - СМИ

Немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, что РФ раздает в оккупированных районах восточной Украины, выдавая визы для обоих типов документов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России.

Из ответа видно, что немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, что российские власти раздают начиная с апреля в оккупированных районах восточной Украины.

С апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО неизвестно.

В ответе депутату федеральное правительство раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С октября в оккупационных войсках на Донбассе смогут служить только лица, оформившие паспорта РФ, - разведка

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3150149
 
 
 Топ комментарии
 
При Порохе с кацапскими паспортами выданными в Крыму никуда не пускали , а теперь с кацапскими паспортами выданными "лднр" пускают везде . Зебилы спасибо Германия не делает различия для обычных российских паспортов и выданных в ОРДЛО, - СМИ - Цензор.НЕТ 4639
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А где нота Пристайка? Или он больше озабочен торговлей с впопучленцами?
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Ну что тут сказать...только не нормативной лексикой!
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При Порохе с кацапскими паспортами выданными в Крыму никуда не пускали , а теперь с кацапскими паспортами выданными "лднр" пускают везде . Зебилы спасибо Германия не делает различия для обычных российских паспортов и выданных в ОРДЛО, - СМИ - Цензор.НЕТ 4639
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Потому что Порошенко настоящий и величайший политик и военный лидер всех времен и народов! Украина упустила величайшую возможность стать великой и короновать великого Петро Первого! Такой лидер как Порошенко мечта любой страны!!!
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Ну, ясно, тебе, пейсатому, маланец-Зеля роднее
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Не понял: пчелы против мёда, в смысле, петики против Пети? Вот доложу вашему куратору!
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Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН Германия не делает различия для обычных российских паспортов и выданных в ОРДЛО, - СМИ - Цензор.НЕТ 7967
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От лише не смішіть з отим "никуда не пускали"..........
Люди вільно отримували закордонні паспорти і вільно отримували візи.
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А где нота Пристайка? Или он больше озабочен торговлей с впопучленцами?
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-- я б ещё и безвиз отменил -- бо всё кругом ОРДЛО! -- исходя из украинских выборов.
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а при Порохе Украина требовала от Европы и Америки накладывать всё новые и новые санкции на рашку. И они исполняли это.

Германия не делает различия для обычных российских паспортов и выданных в ОРДЛО, - СМИ - Цензор.НЕТ 634
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шо то последнее время зебилы перешли в глухую защиту - даже они и за деньги не могут найти слова для оправдания безумных поступков зебильной власти
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Якби я був зебілом я б ойбнувся мозгами. Германия не делает различия для обычных российских паспортов и выданных в ОРДЛО, - СМИ - Цензор.НЕТ 8046
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Очередная победа правительства Зеленой Шмаркли! Урря Зе-дебилоиды!
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не пойму, чему сверху удивляются. когда это Германия была нашим союзником?
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Евросоюз наложил на лаптей санкции. Германия член ЕС.
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точно. а я то думаю, какого х.ра они поставляют турбины в Крым и запускают заводик Мерседеса под масквой, к примеру.
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Не зря недавно в рашке пакт Риббентропа-Молотова оправдывали...
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Das ist gut!
Арабы немцев трахали теперя ордловцы им памагать будут! Нефик ***** зад лизать!
🤗
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а Вы знаете..в этом что-то есть! ))) (пусть и садо-мазо)))) но то таке...
тесновато бесноватым.. так пусть расползаются по Германии, где ихние деды ваевали и гансов побивали... на Берлин! кароче ))))
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Генрмания , шо б вы знали . И украинцев от кацапов не отличает . Хайль моцковия
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Це звичайно х...у.., погана новина, але я знаю як заспокоїти золоту як золотий дощ 73% -нучастину: треба щоб шмакля записав черговий відос. Нарід зарадіє і заекстазує - і все йому стане до спини.
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Пропонуєте, як кашпіровський в свій час, чоб уріноофтальмологія не просто лилася з екранів, а щей заряжалася в трьох-літрові банкі?
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Я не юрист але чи не прийшов час для України розпочати з офуівшими нацистами перемовини про виплати.
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Транзит газу в Европу в оплювальний період зупинимо і будемо відбирати європейський газ собі!!! Німеччина не робить розрізнення для звичайних російських паспортів і виданих в ОРДЛО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5612
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А в принципе - какая разница ? Чем владельцы этих паспортов друг от друга отличаются? И то и то вата
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"Дєло Молотова - Ріббєнтропа" живьот і працвєтаєт! Ура таваріщі!" (с)
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а чего молчит пристайко и остальные зебилы?????????????
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выдать каждому зебилу по пасорту антарктиды
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Помню до выборов буратин анонсировал "жесткую ответку" за паспорта кацапии в лугандоне. Єто уже она? Правда тогда ему мешал Климкин и ВР.
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Тоесть германия фактически выдает визы по поддельным паспортам? Может взять и напечатать жителям Афганистана росийские паспорта пускай едут в Германию.
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Лише мені не зрозуміла така річ?
Візи Німеччина видає по закордонних паспортах чи по звичайних?
Якщо по закордонних, то як вони мали ідентифікувати ті паспорти які видані жителям ЛДНР?
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теж мені новина.. це ще при свиночолому Мародьорє почалося.. і Чугункін мовчав як німецький партізан
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с апреля 2019 го началось,зебил,как и выдача псевдо паспортов...или земоча уже глаза выела,что читать не можешь?
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"Германия не делает различия для обычных российских паспортов и выданных в ОРДЛО, - СМИ" - а кого это должно удивляет, уже забыли, что вторую мировую развязали коммуно-фашисты Германии и ссср, два сапога пара, об этом никто не должен забывать, и к этому нужно быть готовым и значит Украина должна искать себе союзников более порядочных и надёжных.
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Я тільки за те, щоб в Німеччину заїхало якомога більше ордловців, котрих вони не розрізняють від кацапів!
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Ну да ,а раньше западные компании и правительства выполняли свои смехотворные санкции в полном объеме)))Когда из срыма и даунбасса делегации ездили филиалчики свои открывали.Это сущность "запада" с так называемым ими "ценности".Все их ценности заканчивают ,где помашут баблишком,поэтому Европу и ставили раком все кому не лень.Ситуация с Украиной ярко показала,что никаких западных "ценностей" нет.
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А тепер давайте подумаємо головою.
Живе людина в Криму і має російський паспорт. Хто їй забороняє отримати закордонний паспорт наприклад, у візовому центрі Курська чи іншого міста Росії? І потім з цим паспортом вона буде в'їзджати в Україну. Пустять її чи ні?
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Так и делают. Кто додумался украинский паспорт не жечь и не рвать - те в Херсоне получают украинские заграны без проблем. Ну а кого умом бог немного(или сильно) обделил - те российский загран получают. И в том и в другом случае проблем никаких.
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Да пусть выдают, да побольше. рашен-туристен туда понаедут, обживутся и начнут требовать русский государственным, попутно проклиная "фашистов", которых они "в 45м победили" и вообще "Берлин - исконно русский город". Потом засрут на пару с муслимами все в округе и начнут искать куда бы еще поехать. Если ума у немцев нет, то пусть забавляются.
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