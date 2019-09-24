 Германия не делает различия для обычных российских паспортов и выданных в ОРДЛО, - СМИ

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России.
Из ответа видно, что немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, что российские власти раздают начиная с апреля в оккупированных районах восточной Украины.
С апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО неизвестно.
В ответе депутату федеральное правительство раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.
Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Люди вільно отримували закордонні паспорти і вільно отримували візи.
Арабы немцев трахали теперя ордловцы им памагать будут! Нефик ***** зад лизать!
🤗
тесновато бесноватым.. так пусть расползаются по Германии, где ихние деды ваевали и гансов побивали... на Берлин! кароче ))))
Візи Німеччина видає по закордонних паспортах чи по звичайних?
Якщо по закордонних, то як вони мали ідентифікувати ті паспорти які видані жителям ЛДНР?
ния выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами - пресс секретарь Газпрома
Живе людина в Криму і має російський паспорт. Хто їй забороняє отримати закордонний паспорт наприклад, у візовому центрі Курська чи іншого міста Росії? І потім з цим паспортом вона буде в'їзджати в Україну. Пустять її чи ні?