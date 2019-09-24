 В мэрии Львова нашли гранату

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета.



"Сегодня, 24 сентября, во время ремонтных работ в Музее города обнаружена граната времен Второй мировой войны. Вход в городской совет открыт. Опасности для работников и посетителей нет", – говорится в сообщении.



Место обнаружения огородили, выставили охрану.



В Музее города сообщили, что до вечера снаряд вывезут.





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