Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"Сегодня, 24 сентября, во время ремонтных работ в Музее города обнаружена граната времен Второй мировой войны. Вход в городской совет открыт. Опасности для работников и посетителей нет", – говорится в сообщении.
Место обнаружения огородили, выставили охрану.
В Музее города сообщили, что до вечера снаряд вывезут.
В мэрии Львова нашли гранату
24 сентября в здании Ратуши во Львове, где расположена мэрия города, нашли снаряд времен Второй мировой войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Парень увидел что комми сделали с его братом, записался в Вермахт и воевал так что довоевался до пенсии в Канаде.
И так должны были воевать все, после голодоморов то.
Думаю что Сталин был вообще "гений" - за себя, обосранное чучело, вынудил воевать миллионы, им же и опущенных. И ни разу не "поскорблю" за рабами Сралина - потом их вывозил "вошдь" на Валаам, шоб не засерали городА совковые, напоминая цену сралинских маневров.
Наши - как всегда: давай за Сралина, а потом, - оп, давай против Сралина.
Это была клоунада просто. Парашники недурно насмехаются над нами. Ибо свободный человек не позволит сделать ся рабом. Тем более таким, на которого бы рабы Рима, из каменоломни сказали: тьху, раб.