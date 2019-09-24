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 Политика Украины
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Все про:задержание (5509) отмывание денег (161) Польша (4923) Князев (377)

 Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег

Окружная прокуратура Замостья подтвердила факт задержания на границе трех украинцев с 500 тыс. евро наличными.

Представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула подтвердил задержание на границе в пункте пропуска "Гребенне - Рава-Русская" трех граждан Украины, которые пытались ввезти в Польшу без декларирования 500 тыс. евро. Незадекларированные деньги обнаружили польские пограничники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.

"Задержаны четыре человека в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег. Следствие по этому делу ведет окружная прокуратура Замостья", - сообщил 24 сентября представитель польской прокуратуры Артур Шикула.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На польской границе проверяли авто, где директор стройфирмы Каган провозил €650 тыс. В машине была экс-жена главы Нацполиции Князева

По его словам, задержание состоялось в субботу, 21 сентября. Пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Учитывая интересы следствия, польская прокуратура не разглашает фамилий задержанных и не подает дополнительных подробностей по этому делу.

Как пишет ZAXID.NET, среди задержанных в Гребенном оказалась экс-супруга председателя Национальной полиции Украины Виктория Князева.

В понедельник вечером, 24 сентября, когда дело стало резонансным, задержание бывшей жены подтвердил и сам Сергей Князев. По словам Князева, деньги принадлежали не его экс-жене, а владельцу строительной фирмы "Атлант" Вадиму Кагану, который якобы заявил на границе, что перевозит большую сумму денег, но не имел всех необходимых документов.

"Имеющиегося пакета документов относительно задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - отметил Князев.

"Впрочем, судя по сообщению польской прокуратуры, дело далеко до завершения, поскольку начато расследование по подозрению в отмывании денег", - отмечает издание.

Источник: https://censor.net.ua/n3150141
 
 
 Топ комментарии
 
Зря.

Она честная.

Аваков подтвердит.
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Ще одна перемога майдану! 155 рехворма, так би мовити від сивочолого ♤дараса.
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Ну если бывшая, то ничего страшного. Так сказать папиредница Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег - Цензор.НЕТ 3401
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Зря.

Она честная.

Аваков подтвердит.
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Ну если бывшая, то ничего страшного. Так сказать папиредница
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- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.(с)
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Просто Аваков не знав про це все, він би попередив злочин. Він би не допустив вивезення з Україні контрабандиних грошей якіх Князєв накнязував за рокі "чесної" праці в МВС.
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Мусара остаются мусарами,хоть переименовали и реформы делали,а из говна пулю не сделаешь !
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Исторически так сложилось ,что в мусора идут законченные отбросы общества ,там нет места порядочным и честным людям ,это отстойник для самого гнусного дерьма и моральных уродов !
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я рад тому, что ты осознаёшь и раскаиваешься за своё прошлое.
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Все пижженные и угнетенные по жизни идут в мусора, кто в армии чертом и чуханом два года были и с лезвием очко ляшкотрасил, кто в бурсе сумки пацанам носил, вот эти терпилы и идут в мусора..... чтобы отомсить всему миру.
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ні, як ти кажеш "отброси общества" ідуть в злочинці, а ті кому вистачило розуму не скотитись в прірву і бачили те зло або перемогли його в собі ідуть в поліцію або ідеалісти, але їх мало і довго там не тримаються.
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Набу есть кем заняться.Мовчить,начебто глухе.
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вчера писали, что они этой компанией за этот год 6 раз выезжали за кордон и на весе их уже задерживали с деньгами НО тогда дело замяли
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вот вам и подтверждение лениского тезиса о том, что всякая прачка может управлять перевозкой валюты через границу государства
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"Гребенне - Рава-Русская" \\\\\\\\\

Не понимаю зачем задерживать там русских?
Ну везли себе что-то, ну для Евросоюза, но нет, фошисты эти задержали. Разве задержанные не русские? Или не патриоты, или как там сейчас модно? Удивляюсь до стану невиносимости просто)
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она всегда называлась Рава-Руська - от слова Русь...
и вообще в украинском языке нет слова русський
а есть слово росіянин...
Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей - Цензор.НЕТ 5732

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Ну да, погодка в Найроби щас шикарная, это да....
А что вы сказать то хотел то?

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а то труднощі перекладу тутешніх дурналістів, вони ні рашинської ні української толком не знають, перекладачем переклади і раді. Перекладали мабуть з української, бо якби навпаки то була б Рава-Російська, а так в українській версії правильно, а в кацапській якась фігня.
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Коль я решил,то выпью обязательно.Вот Львовский главмусор и Князев решили для себя однозначно.Для них закон-как дышло.Бомжами прикинутся.
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Хтось казав, що розвелися вони нібито фіткивно - заради "чистої" е-декларації...
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Она много знает,хоть и бывшая.Кажет не вытащишь-тебя солью.
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Фиктивный развод - это типовая схема у многих чиновников, чтобы всё наворованное из госбюджета бабло переписать на якобы бывшую жену:

которая в реальности остаётся "действующей" боевой подругой в важнейшем общесемейном деле по сохранению краденого...
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Не может быть . Свята людына . Хай Аваков здохнит , шо не так .
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ВСЯ пэтина банда должна сидеть пожизненные сроки ВСЯ без исключения !!!!!!!!!!!!!
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правда зараз Зе-команда керує,але то таке
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Ще одна перемога майдану! 155 рехворма, так би мовити від сивочолого ♤дараса.
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Не в бровь , а в глаз. На смену БПП с бляха мухами и Пашинскими с Гаврылюками,
пришли Слуги Народа с паликмахерами.
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в этой стране других нет....сколько бы вы не голосовали...
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Я от думаю до какого колапса мы доедем
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судя по отсутствию декларирования, роль мадам Князевой была лишь в создании "крыши".
Ни в жизнь не поверю, что она предоставляла услуги эскорта состоятельным джентльменам.
Хотя...
А вообще совершенно тупой поступок-переться через границу на дорогой машине вчетвером с незадекларированным поллимона.
На что надеялись?!
Интересно, появятся ли у Авакова "вопросы" к Князеву?
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Вспомнил как Рубан,через кордон,с оружием перся.
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...и появятся ли у Авакова вопросы к пограничникам?
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О как, а муж её вчера говорил что всё хорошо, недоразумение вышло, всех уже отпустили.
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Так и поляки пишут шо их отпустили.
Пол лимона конфисковали, объяснительные взяли - и отпустили.
Согласно статье 299 польского УК - а носит она красивое название "пранье пеньондзы" -гражданам светит от 6 мес до 8 лет тюрьмы, в случае если происхождение лавандоса будет признано незаконным.
Я так понимаю шо признать их незаконность должны наши вітчизняні органы кривосудия, так шо все у этих граждан будет хорошо и денюшку им отдадут за вычетом штрафа за недекларирование.
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Как то неожиданно, оркужение святого пети и такая лажа. Что то не видно порохоботских методичек....
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как бы сопля уже давно президент, а виноват у зебилов всегда кто-то другой
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Она не экс. Живут вместе. Развод фиктивный чтобы скрывать доходы муженька.

По нашим данным, Князевы до сих пор проживают вместе.

Отметим, как сообщает источник OBOZREVATEL, на гражданскую супругу главы Нацполиции оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным - чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома. Так, согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 кв. м. Одна из них указана в э-декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.
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Это же умом рехнуться - две квартиры в селе общей площадью 130 квм! Никакой нормальный человек в Украине не может себе позволить такой роскоши. Расстрелять сейчас же на радость идиотам.
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Та обе мрази! Бывшая, не бывшая - обоих в кандалы и на химию, сук!
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Странно что у Трубы нет ни каких вопросов к этим гражданам Украины.
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БЕЗ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ! А вчера Князев пел соловьем о том что законно ввозили. Когда их ловят на мошенничестве они все такие законопослушные что святее папы римского
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так могут скоро добраться до святого семейства нашего главного демократа.
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Ги-ги-ги, Князєв нічого не знав,він розлучений,правда на ній все майно,яке Князєв накнязював за роки бездоганної служби
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Правильно подозревает. Вывозят отмытые и обналиченные деньги за границу под присмотром смотрящих от полицейской (правильно будет - ментовской) крыши.
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Якщо Аваков (на думку СН) "новоє ліцо", то чому Князєв "староє ліцо"? - Де логіка? Хоча яка логіка може бути у ...
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За один день сума зменшилась з 650 тис до 500 тис євро
За тиждень будемо з'ясовувати як ця четвірка перетнула кордон без жодної копійки у кишені...
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ливаруционэры гидности залезли по трупам майдановцев в министерские кресла, что бы ворвовть под одобрительльный вой тупых порохоботов!
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рюкзаков не знає куди складати гроші,
примушує підлеглих і використовує їх
дружин як репозитарій..
добре що не як колумбарій
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Якщо би це знав Аваков, такого б не було. Він би попередив і не допустив корупції би ..правда? Він просто не був в курсі.
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Якщо він з жінкою розлучений,то якого біса він має ще за неї виправдовуватись?
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Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег
всего то )))
зато украинская прокуратура думает что она белая и пушистая)
блондинка)))


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В української прокуратури питань нема?
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