 Польская прокуратура подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег

Представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула подтвердил задержание на границе в пункте пропуска "Гребенне - Рава-Русская" трех граждан Украины, которые пытались ввезти в Польшу без декларирования 500 тыс. евро. Незадекларированные деньги обнаружили польские пограничники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET.
"Задержаны четыре человека в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег. Следствие по этому делу ведет окружная прокуратура Замостья", - сообщил 24 сентября представитель польской прокуратуры Артур Шикула.
По его словам, задержание состоялось в субботу, 21 сентября. Пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Учитывая интересы следствия, польская прокуратура не разглашает фамилий задержанных и не подает дополнительных подробностей по этому делу.
Как пишет ZAXID.NET, среди задержанных в Гребенном оказалась экс-супруга председателя Национальной полиции Украины Виктория Князева.
В понедельник вечером, 24 сентября, когда дело стало резонансным, задержание бывшей жены подтвердил и сам Сергей Князев. По словам Князева, деньги принадлежали не его экс-жене, а владельцу строительной фирмы "Атлант" Вадиму Кагану, который якобы заявил на границе, что перевозит большую сумму денег, но не имел всех необходимых документов.
"Имеющиегося пакета документов относительно задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - отметил Князев.
"Впрочем, судя по сообщению польской прокуратуры, дело далеко до завершения, поскольку начато расследование по подозрению в отмывании денег", - отмечает издание.
Она честная.
Аваков подтвердит.
Не понимаю зачем задерживать там русских?
Ну везли себе что-то, ну для Евросоюза, но нет, фошисты эти задержали. Разве задержанные не русские? Или не патриоты, или как там сейчас модно? Удивляюсь до стану невиносимости просто)
и вообще в украинском языке нет слова русський
а есть слово росіянин...
А что вы сказать то хотел то?
которая в реальности остаётся "действующей" боевой подругой в важнейшем общесемейном деле по сохранению краденого...
пришли Слуги Народа с паликмахерами.
Ни в жизнь не поверю, что она предоставляла услуги эскорта состоятельным джентльменам.
Хотя...
А вообще совершенно тупой поступок-переться через границу на дорогой машине вчетвером с незадекларированным поллимона.
На что надеялись?!
Интересно, появятся ли у Авакова "вопросы" к Князеву?
Пол лимона конфисковали, объяснительные взяли - и отпустили.
Согласно статье 299 польского УК - а носит она красивое название "пранье пеньондзы" -гражданам светит от 6 мес до 8 лет тюрьмы, в случае если происхождение лавандоса будет признано незаконным.
Я так понимаю шо признать их незаконность должны наши вітчизняні органы кривосудия, так шо все у этих граждан будет хорошо и денюшку им отдадут за вычетом штрафа за недекларирование.
По нашим данным, Князевы до сих пор проживают вместе.
Отметим, как сообщает источник OBOZREVATEL, на гражданскую супругу главы Нацполиции оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным - чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома. Так, согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 кв. м. Одна из них указана в э-декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.
За тиждень будемо з'ясовувати як ця четвірка перетнула кордон без жодної копійки у кишені...
примушує підлеглих і використовує їх
дружин як репозитарій..
добре що не як колумбарій
всего то )))
зато украинская прокуратура думает что она белая и пушистая)
блондинка)))