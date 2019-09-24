EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  7669  211
Все про:Зеленский (2937) Коломойский (1183) Приватбанк (524)

 Зеленский должен определиться, быть слугой народа или слугой олигархов, - The Financial Times

Возможное возвращение "ПриватБанка" его бывшим владельцам, к числу которых относится олигарх Игорь Коломойский, поставит под угрозу будущее финансирование со стороны МВФ и других западных партнеров и может свести на нет позитивные шаги нового украинского правительства.

Об этом говорится в редакционной статье The Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"Западные сторонники, желающие увидеть, как Украина окончательно покончит со своей клептократической моделью правления, во многом дали Зеленскому кредит доверия, хотя телевизионный комик приобрел известность в передачах и телесериале на телеканале Коломойского. Они упустили из виду то, что президент назначил руководителем своего Офиса Андрея Богдана - адвоката Коломойского. Инвесторы приветствовали шаги назначенного президентом 35-летнего премьера Алексея Гончарука, когда тот решительно начал реализацию программы по легализации продаж сельскохозяйственных земель, приватизации госпредприятий, либерализации рынка труда, противодействия рейдерству и усилению защиты собственности. Однако, 10 сентября было опубликовано фото улыбающегося Коломойского, сидящего с Зеленским и Богданом в кабинете президента. Миллиардер привлек внимание окружающих, сделав громкое заявление на форуме в Киеве, организованном олигархом-конкурентом. Затем премьер-министр в интервью изданию случайно обмолвился, что Зеленский хочет "найти совместные решения" по "ПриватБанку", хотя позже заявил, что его неправильно поняли", - пишет The Financial Times.

Читайте также: Хозсуд Киева перенес на 1 октября рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций Приватбанка

"Любое урегулирование дела "ПриватБанка" должно подразумевать максимальное взыскание активов с его бывших владельцев и должно быть согласовано с МВФ. Кроме того, перед президентом стоит решающий выбор. Многие украинцы считают, что его предшественник, миллиардер Петр Порошенко, находясь на президентском посту, так и не смог перестать быть олигархом и стать настоящим государственным деятелем-реформистом. Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" (так называется телесериал, в котором он снимался, и его партия) или слугой олигархов", - заключает издание.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого самого большого на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "ПриватБанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В процессах вокруг ПриватБанка не должны участвовать представители власти, которые ранее стояли на стороне Коломойского, - Данилюк

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций "ПриватБанка", о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

В ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций "ПриватБанка", и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, "ПриватБанк", а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "ПриватБанка", а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между "ПриватБанком" и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск "ПриватБанка". Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3150137
 
   
 Топ комментарии
 
Не расшатывайте пианино , а то крышка упадет! Зеленский должен определиться, быть слугой народа или слугой олигархов, - The Financial Times - Цензор.НЕТ 3358
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Так он определился уже давно! Только не сколько на олигархов, а на рашу
 показать весь комментарий
 
Какой то тотолстый намек на вмешателство Президента в судебную власть. Непохоже на американцев.
 показать весь комментарий
 
как был так и останется слугой уродов ...
 показать весь комментарий
 
 
За такое Бутус обычно банит
но Приват банк дограбили полностью
я в прошлом году направил заявление, что от моего имени грабят ваш банк
все отморозились
от Привата
до Луцика

И кстати
Киевляне-застройщики
Вас также грабят от моего имени
Луцик на мои заявления отморозился
Такого скотства за историю Украины в стране еще не было
Бутус фас банить!!!!
 показать весь комментарий
 
зеленский определился давно, - он даже на табуретку лез определенный.
Просто есть люди которые єто понимали а а есть зебилы...
 показать весь комментарий
 
 
Да за зелю уже давно всё определил беня. Что делать с тем бардаком,который разведут в стране эти уроды-вот вопрос.
 показать весь комментарий
 
Ніяких признаків що вони зібрались будувати країну,поки дешевий піар і ненажерливість олігархів в першу чергу Коломоші . А де ж закони про деофшоризацію ,деолігархізацію ,на жаль ветував такий потрібний закон про "Тимчасові слідчі комісії". Як повернути з офшорів виведені олігархами понад 170 мільярдів доларів?
 показать весь комментарий
 
Сегодня ещё не было: " Валера Гастелло засветился в компании Коломойского, Нарика и вора в законе Умки" ?
И ещё одного куплета "Днепропетровской братвы" от "журналистки" Бердинских?
 показать весь комментарий
 
При всём желании, что он может противопоставить олигархам? Снесут за месяц.
 показать весь комментарий
 
Примерно через полгода после возникновения клички "х.йло", при наборе в Гугл "Путин", выскакивало это слово... Мне интересно, через какое время, при наборе слова "зебил", Гугл будет выдавать - "сторонник Зеленского"?...
 показать весь комментарий
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх