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Все про:ДТП (5761) Одесская область (1841) прокуратура (3664)

 Смертельное ДТП под Одессой: водителя грузовика арестовали на 2 месяца без права залога

По ходатайству прокуратуры области судом взят под стражу без права залога водитель, причастный к ДТП, в результате которого погибли девять человек в Овидиопольском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской облати на своей странице в Facebook.

В субботу, 21 сентября, этот мужчина за рулем автопоезда "DAF 95XF430" с полуприцепом-цистерной, направляясь из Одессы, перевозил груз по заказу предприятия.

Установлено, что во время спуска по дороге он не выбрал безопасную скорость, не учел состояния загруженного авто, и не справившись с управлением, выехал на встречную полосу.

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Вследствие нарушения правил дорожного движения водитель допустил столкновение с "MERCEDES-BENS 312D". Авто отбросило за пределы проезжей части, в результате аварии водитель микроавтобуса и восемь пассажиров погибли на месте от тяжелых повреждений.

Напомним, что ранее прокуратура сообщила о подозрении водителю автопоезда, причастному к трагическому ДТП, в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Законом предусмотрено до 10 лет заключения за совершение указанного преступления (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ГУНП в Одесской области.

Смертельное ДТП под Одессой: водителя грузовика арестовали на 2 месяца без права залога 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150133
 
   
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Як не сумно, а українців знову пошили в дурні. Вовік виявивсь нічим не кращім за Мародера.
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