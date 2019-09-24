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Все про:виза (1092) ООН (2822) Песков (959) Россия (73921) Захарова (194)

 Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации

В России возмущены невыдачей виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что сейчас наши дипломаты работают: и американский посол приглашен в МИД, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры. Работа по дипломатической линии ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие меры сейчас принимаются в связи с ситуацией.

Он добавил, что ситуация тревожная, и подобные действия со стороны США неприемлемы, поскольку тем самым Вашингтон нарушает свои международные обязательства.

"Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона. Речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН. Америка предоставляет свою территорию штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, это ограничить, например, пребывание членов российской делегации одним городом Нью-Йорк. Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею. Сейчас эти правила были нарушены. Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры", - заявил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не пустили на Генассамблею ООН десять членов российской делегации

В свою очередь, официальный спикер МИД России Мария Захарова подчеркнула, что неполучение рядом членов российской делегации американских виз для участия в ГА ООН - "это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию. Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке".

Как заявила Захарова, американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и т.д. "Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально", - добавила она.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Визы не получили 10 членов российской делегации.

Источник: https://censor.net.ua/n3150124
 
   
 Топ комментарии
 
Нада им вместо виз выдать подсрачники!!! Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации - Цензор.НЕТ 2007
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Американцы притихли в тревожном ожидании. Вдруг паРашка в ответ прекратит экспорт balalaykas.
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Совет форумчанПравила форума
 
Ага, причем чтобы прилетели и в аэропорту организовали *выдачу*
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Опять вяликоскрепным дали не имеющего аналогов копняка под ихнюю вяликую жопу...
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Он добавил, что ситуация тревожная, и подобные действия со стороны США неприемлемы, поскольку тем самым Вашингтон нарушает свои международные обязательства.Источник: https://censor.net.ua/n315
Прочитав это,вспомнилось,что в РФ принят закон(не дословно),что если что то противоречит интересам РФ, то можно не соблюдать международные законы.
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там ніби про рішення Європейського суду з прав людини.
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та иди те ка вы...хозяин дома кого хочет того и приглашает...какие вопросы?
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Предлагаю стать на колени и заплакать.
Визы все равно не выдадут - но хоть посмеёмся ))
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Так росія прийняла закон, де міжнародні зобов'язання підкоряються внутрішньому законодавству. Тому її претензії до одного місця.
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Ответ будет жёстким! Вариант как всегда. Назло пендосам бомбить Воронеж?! Или не пустите их ктаться по Золотому кольцу?
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На да. Пиндосские визы неприемлемы скрепоносцами!
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Американцы притихли в тревожном ожидании. Вдруг паРашка в ответ прекратит экспорт balalaykas.
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Да разбомбите же, наконец, этот Воронеж. Да еще парочку "северодвинсков" для верности. Супердержава вы или нет!
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Зачем, может нам потом придется его восстанавливать. Всетаки бывшая территория Украины
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Вот только ваты там за столько времени собралось.... И куда их девать... В рабы может ?
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ні, нафіг, ну ще Сибір можуть освоювати
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Люблю заходить на кацапсчие сайты после каких нибудь разонансных случаев с парашкостаном. В этот раз тоже зашел. Там в кацапских комментариях вЯличием аж прет Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації - Цензор.НЕТ 8924 И Примакова в пример ставят и вЯличие ссср вспоминают и как великую отечественную пАбедили и чего только там нет. Очень забавно читать
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Срочно снимайте ролик про очередную ракету с ядерной силовой установкой!
Чтобы Голливуд США содрогнулись от ужаса.
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будете наркоту теперь из улан уде возить!)))
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Хорошая рестрикция. Госдеп удовлетворен.
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Неприемлемо не то, что 10 визы не дали. Неприемлемо то, что их дали остальным уродам. Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации - Цензор.НЕТ 23
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Думаю, что проблема ещё в том, что эти поцы пока не скинулись на новую яхту Ротенбергу:
Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации - Цензор.НЕТ 4623
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"Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали"

"Не спеши, а то опоздаешь" (с) Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации - Цензор.НЕТ 5697
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Это как бы шелудивый пес бы возмущался что после каждого его визита, комнату дезинфицируют, проверяют на "жучки" и замеряют радиацию, почесывая третье ухо пятой ногой, повизгивая двумя языками мелодию "Мурки".
сидеть тихо - вторая жёппа не позволяет, и татуировка на третьем ..... Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 членам российской делегации - Цензор.НЕТ 1718 - двухголовой курицы-табако.
за что нам такое говно в соседях то? вообще не понимаю - как надо "нагрешить" шоб такое добро" упорно перлось "в гости", оставляя за собой пепелище.
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Неприемлемое становится очевидным когда является объективно реальным. 🙉
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-"Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства".
На голубом глазу говорить такое - полное отсутствие совести и мало-мальских моральных принципов. Вся история РФ, СССР, Российской империи есть нарушение этих самых обязательств и пренебрежение правами соседних государств.
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Холопы и нищеброды,великие вы наши,вам виза нужна как в США так и в европу,когда например обычный житель Швеции,Латвии,Венгрии со своим паспортом свободно полететь в теже США без виз,так как у США безвиз с 38 странами и мордор в этот список не входит
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І де ж росіянські санкції проти піндосів?
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В сибірській тайзі американцям заборонять збирати "валєжнік".
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Хватит толпой возить по миру наркоту!
П.С. Для Лаврова МИД закупил новый огромный чемодан....
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в ознаменование исторической пэрэмоги в кыйеве надо срочно организовать праздничный салют и сказать помогаям дякуем
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це ликарство, шобы посыпать то. чем зачепился на елку?
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ты сегодня шо то к себе неласков, будь ласка, не забижай себя
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Ти щелепу ще не вивихнув? Не силкуй організм - гаварі паруцкі, ми всьо панімаем. Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації - Цензор.НЕТ 1086
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Ты во всех мечетях москвабада уже побывало,чучело?
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Как же замечательно подгорели рашистские пердаки )) восхитительное зрелище!!!
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Отомстили кацапам за друзей Украины.
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Зря кацапов со свиньями сравниваете. Свинья - полезное для человека животное, про кацапов разве можно также сказать?
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Це, безперечно, вимагає досить жорсткої реакції з боку Москви, з нашого боку. ну можете туалети обісрати в воронєжі і пальцем понаписувати : "трамп чмо"
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СРАНОЮ ЛОПАТОЮ по хуцпатим фашистським рилам -а не візу
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Маразм в Мордоре продолжается. Те кто больше всего ненавидит Америку и угрожает стереть ее в радиоактивный пепел теперь крайне возмущет что его туда не пускают Кремль назвав неприйнятною відмову США надати візи 10 членам російської делегації - Цензор.НЕТ 7796 .
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Думаю, Штаты должны выразить глубокую озабоченность и обеспокоенность по этому поводу.
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Не дали визы рузке разведчикам и людям,ответственным за отмывание бабла в США Путиноидом и Ко.Вот и всё.
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Намедни орда не впустила 2х сенаторов и злорадствовала.Пришёл черёд США посмеяться последним.Козырей -то больше.
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Ну, всяке в житті буває. Особливо коли всі заздрять твоєму "вяличию". Бояра і балалайка їм в поміч.
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О чем блеет этот туалетный ершик? Оно опять "в умАте"?
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Копняк в кобчик кацапу питань би не викликав.))
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